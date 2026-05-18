WithGreen創業10周年記念 豪華賞品が当たるInstagramキャンペーンを実施
6/30まで販売のシーズナルラダ
サラダボウル専門店を運営する株式会社WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文 智洋）は、2026年5月20日(水)に創業10周年を迎えます。これを記念し、お客さまへ感謝を込めたプレゼントキャンペーン“第3弾”を、5月15日(金)より公式Instagramにて開催中です。
50店舗達成・創業10周年記念キャンペーン“第3弾”
キャンペーン賞品詳細
第3弾では、抽選で合計20名さまに、豪華賞品をご用意いたしました。
【フォロー＆いいね！キャンペーン開催概要】
開催期間：2026年5月15日(金)18:00～6月30日(火)23:59
応募方法：
1.WithGreen公式Instagram（@withgreen_official）をフォロー
2.キャンペーン告知投稿に「いいね！」をする
賞品内容：
A賞：サラダ1年間無料チケット （1名さま）
B賞：クラフトペーパーバッグ＋サラダ1回無料チケット（4名さま）
C賞：サラダ1回無料チケット （5名さま）
D賞：野菜プリントトートバッグ（5種）（合計10名さま）
合計20名さま
株式会社WithGreen
2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、「WithGreen with your life」。
サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で53店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。
【サラダボウルについて】
一杯で「主食」となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。
【会社概要】
社名 ：株式会社WithGreen
代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）
本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階
URL ：https://withgreen.club/
設立 ：2016年
資本金 ：5,000万円
事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営
E-mail ：press@withgreen.co.jp
公式インスタグラム：@withgreen_official
https://www.instagram.com/withgreen_official/