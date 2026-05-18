WithGreen創業10周年記念 豪華賞品が当たるInstagramキャンペーンを実施

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株式会社 WithGreen



6/30まで販売のシーズナルラダ

サラダボウル専門店を運営する株式会社WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文 智洋）は、2026年5月20日(水)に創業10周年を迎えます。これを記念し、お客さまへ感謝を込めたプレゼントキャンペーン“第3弾”を、5月15日(金)より公式Instagramにて開催中です。


50店舗達成・創業10周年記念キャンペーン“第3弾”


キャンペーン賞品詳細

第3弾では、抽選で合計20名さまに、豪華賞品をご用意いたしました。



【フォロー＆いいね！キャンペーン開催概要】


開催期間：2026年5月15日(金)18:00～6月30日(火)23:59


応募方法：


1.WithGreen公式Instagram（@withgreen_official）をフォロー


2.キャンペーン告知投稿に「いいね！」をする


賞品内容：


A賞：サラダ1年間無料チケット　（1名さま）


B賞：クラフトペーパーバッグ＋サラダ1回無料チケット（4名さま）


C賞：サラダ1回無料チケット　　（5名さま）


D賞：野菜プリントトートバッグ（5種）（合計10名さま）


合計20名さま


株式会社WithGreen
株式会社WithGreen

2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、「WithGreen with your life」。
サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で53店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。


【サラダボウルについて】
一杯で「主食」となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。


【会社概要】
社名　　　　：株式会社WithGreen
代表　　　　：代表取締役　武文智洋（たけふみ ともひろ）
本社所在地　：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階
URL　　　　：https://withgreen.club/
設立　　　　：2016年
資本金　　　：5,000万円
事業内容　　：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営
E-mail 　　　：press@withgreen.co.jp
公式インスタグラム：@withgreen_official
https://www.instagram.com/withgreen_official/