【小野建株式会社】香川の鉄鋼商品販売会社の三友鋼材の全株式を譲受

株式譲受の背景

小野建株式会社

「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」を存在意義に掲げる当社では、70年以上にわたり社会インフラの整備や建設需要に対して鉄鋼・建設資材の販売や建設事業を通して地域経済を支えてまいりました。現在、「長期ビジョン2035」で推進している事業変革の3方針の一つである「非連続的M&A投資」によって、全国への商圏の拡大を進めております。

この度、香川・四国エリアで一般形鋼や鋼板など一次・二次製品等の幅広い鉄鋼商品の販売を手掛ける三友鋼材の全株式を譲受したことで、四国エリアにおいてユーザーさまのきめ細やかなニーズに応えるほか、当社グループのさらなるシェア拡大を図ります。

今後の展開について

三友鋼材は、香川県を中心に四国一円で鉄鋼、ステンレス・特殊鋼等の一次・二次製品や各種加工品を鉄工所や製缶業者など幅広いお客さまに販売してまいりました。加えて本社敷地内に保有する3つの倉庫で豊富な商材を保管し、ニーズに合わせてお客さまにお届けしております。

今後は当社の丸亀営業所（香川県丸亀市）やグループ会社のマツオメタル株式会社（香川県高松市）など当社グループにおける中国・四国エリアの拠点と連携することで、お客さまのさらなる利便性向上に寄与してまいります。

三友鋼材 会社概要

会社名：三友鋼材株式会社

所在地：〒761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼2084-3

設 立：1958年3月3日

代表者：岡扶樹

資本金：2,000万円

従業員：16名

事業内容：鋼材・鋼板・鋼管・ステンレス等の一次・二次製品の販売

T E L ：087-845-2251

F A X ：087-845-3252

H P：三友鋼材株式会社：sunyou-kk.com

当社概要

会社名：小野建株式会社

所在地：〒803-8558 福岡県北九州市小倉北区西港町12-1

設 立：1949年8月

営業拠点一覧

本支店：小倉、福岡、大分、熊本、広島、長崎、大阪、東京、仙台

営業所：南福岡、佐賀、山口、宮崎、鹿児島、佐世保、福山、岡山、名古屋、岐阜、美濃、三重、北陸、京都、奈良、滋賀、南大阪、北摂、姫路、神戸、四国、新居浜、丸亀、八戸

ＴＥＬ：093-561-0036

Ｈ Ｐ：https://www.onoken.co.jp/jp/