完熟の甘みをご家庭で 大好評の『お買い得 完熟！宮崎マンゴー』

楽彩株式会社https://prtimes.jp/a/?f=d130004-138-65f53d8b297949ae333fb90ceef11a7a.pdf詳細を見る :https://rakusai.shop/lp?u=direct_mango_pr

楽彩株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：大崎善保）は、宮崎県産の『お買い得 完熟！宮崎マンゴー』を2026年5月18日（月）より予約販売いたします。

本商品は、樹上で限界まで完熟させる「樹上完熟」にこだわり、自然にネットへ落下するまでじっくりと時間をかけて育て上げました。マンゴーのパイオニア「宮崎マンゴー」ならではの芳醇な香りと、とろけるような濃厚な甘みは、まさに旬の贈り物。ご家庭用はもちろん、大切な方への季節のギフトとしても最適な逸品です。今年も宮崎の太陽をたっぷり浴びた完熟マンゴーで、至福のひとときをお過ごしください。

～マンゴーのパイオニア 宮崎県産～

◆お買い得 完熟！宮崎マンゴー（宮崎県産）約1ｋｇ 2～4玉

【商品説明】

１.美味しさの秘密は“樹上完熟”

宮崎県の職人が手塩にかけて育てた『完熟！宮崎マンゴー』。長年の試行錯誤を重ねた栽培技術と徹底した管理で、ひとつひとつ丁寧に育てています。こだわりは「収穫の瞬間」にも。完熟を迎えた果実が自然に枝から離れ、ネットで優しくキャッチして収穫。“最も美味しい瞬間”だけを選び抜き、鮮度そのままにお届けします。

２.とろける濃密体験！

1度食べたら忘れられない『完熟！宮崎マンゴー』。濃厚な甘さは、一口含んだ瞬間、まるで蜜のようにとろけ、香りが口いっぱいに広がります。果肉のなめらかさ、芳醇な香り、そして“感動する甘さ”を、存分にお楽しみいただけます。ご家庭での特別なデザート・ご自分へのご褒美におすすめです。

◆バイヤーからのメッセージ

～見た目じゃない、完熟の旨さ！～

作り方は贈答用と同じですが、少し果形が悪かったり、果皮がきれいでないものを詰め合わせました。サイズが不揃いだったり、見た目が良くない場合もございますが、栽培方法はかわりません。『完熟！宮崎マンゴー』ならではの濃厚な味わいと甘みをお楽しみください。

◆キャンペーンURL

https://rakusai.shop/lp?u=direct_mango_pr

■楽彩株式会社について

RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/138_1_c9a7f91182140d65416b6f08d1827040.jpg?v=202605181051 ]

■このリリースに関するお問い合わせ先

楽彩株式会社 企画制作部：田村

Tel:080-7168-8905 Fax:03-6371-0889

E-mail:rakusai_pr@delica.co.jp

■お客様から商品に関するお問合せ先

楽彩サポートセンター

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