ヴィンテージ腕時計レンタル「TimeShelf」、新商品を追加／教育×投資×FC運営を手掛ける株式会社マウイ 代表取締役CEO 沓掛祥和氏が装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区／代表取締役：品川 全）は、ヴィンテージ腕時計レンタルサービス「TimeShelf（タイムシェルフ）」において、新たなレンタル腕時計の追加を実施したことをお知らせいたします。

■TimeShelf（タイムシェルフ）：新商品追加の背景

TimeShelfはこれまで、ヴィンテージ腕時計を「所有」ではなく「利用を通じて楽しむ」サービスとして展開してまいりました。

継続的に取扱本数やブランド数を追加しており、ユーザーの選択肢を広げております。

■TimeShelf（タイムシェルフ）：新商品追加の概要

今回追加されたモデルは、以下となっております。

・DIESEL DZ4070

ホワイト基調の文字盤にGMT表記や都市名入りベゼルを組み合わせたデザインが特徴です。

グレー系ラバーベルトを採用し、カジュアルシーンにも合わせやすいモデルとなっています。

・DIESEL DZ1167

ブラックダイヤルとグリーン系ベルトを組み合わせた、スポーティーな印象のモデルです。

存在感のあるケースデザインと視認性の高いインデックスにより、日常使いからファッションアクセントまで幅広く楽しめる一本です。

・GENOVA DE LUXE WATERPROOF ANTIMAGNETIC

丸みのあるケースと深みのある文字盤が特徴的な、クラシカルな雰囲気を持つモデルです。

現行品にはない独特のデザイン性があり、ヴィンテージならではの雰囲気を楽しめるモデルです。

これらの新商品追加により、TimeShelfでは、カジュアル・スポーティー・クラシックといった多様なテイストの腕時計を体験できるラインナップへと拡充いたしました。利用者は、着用シーンや好みに合わせてモデルを選択でき、ヴィンテージ腕時計をより身近に楽しむことが可能となります。

TimeShelf（タイムシェルフ）

URL：https://thetimeshelf.com/timeshelf/

商品一覧

URL：https://thetimeshelf.com/timeshelf/products/list

今後も、弊社では、取り扱いモデルのさらなる拡充を進めるとともに、ヴィンテージ腕時計文化の魅力を広く発信してまいります。

■教育×投資×FC運営を手掛ける株式会社マウイ 代表取締役CEO 沓掛祥和氏が装着体験を実施

このたび、株式会社マウイ代表取締役CEOとして投資型フランチャイズ事業を手掛ける沓掛祥和氏に、ヴィンテージ腕時計（通称：信長デイトナ）の装着体験を実施していただきました。

沓掛氏は、慶應義塾高校・慶應義塾大学野球部出身。トヨタ自動車では社会人野球の主力選手として活躍し、社会人野球日本代表として4番も務めました。現役時代にはベストナイン、打点王、本塁打王など数々のタイトルを獲得し、社会人野球で数々の実績を残しました。引退後は営業・事業開発・球団経営など多様なキャリアを経て、2024年に株式会社マウイを設立しました。

同社は、「社会に価値を残す集団になる」をミッションに掲げ、投資型フランチャイズ事業を軸とした事業展開を行っています。学習塾「みやうち塾」のFC本部運営をはじめ、投資型FC本部支援、営業支援、会員制コミュニティ「Maui Owners」の運営など、多角的なサービスを展開しています。

同社の特徴の一つは、「本部」と「加盟オーナー」の両方を自社で経験している点です。自ら投資・運営した実績をもとに、収益性や運営モデルを実体験ベースで検証しながら、フランチャイズ支援を行っています。また、自社でも複数のフランチャイズへ加盟・運営を行っており、眉毛サロンや放課後等デイサービスなど複数業態への投資・運営を通じて、実践的な知見の共有を行っています。

近年では、単なるフランチャイズ加盟支援に留まらず、「オーナー自身が事業を持つ」という視点から、資産形成や事業承継も見据えた提案を行っている点も特徴です。自社で実際に現場運営を行うことで得られた知見を活かし、運営面・収益面の両軸から実体験に基づくビジネスモデル構築を行っています。

今回の装着体験では、長年スポーツとビジネスの両領域でキャリアを築いてきた沓掛氏ならではの視点で、ヴィンテージ腕時計が持つ歴史性や希少性、“長く受け継がれる”という価値観”という考え方を改めて評価する機会となりました。

株式会社クロスワンでは今後も、各業界で独自の実績や価値観を持つ経営者・事業家との対談や体験企画を通じて、ヴィンテージ腕時計が持つ魅力や希少性、ストーリー性を発信してまいります。また、“長く愛され、価値を受け継ぐプロダクト”としてのヴィンテージウォッチ文化の普及にも取り組んでまいります。

■関連リンク

株式会社マウイ(https://maui.tokyo/)

沓掛氏 公式X(https://x.com/yoshikazu1995)

■会社概要

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

TimeShelf事業部

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118