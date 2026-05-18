【原宿駅前で医療機関との運動療法連携を強化】FRACTAL WORKOUT、クリニック向け連携相談の受付を開始しました

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、運営する完全個室型プライベートワークアウトジム「FRACTAL WORKOUT」が2026年5月8日付で指定運動療法施設として指定を受けたことを踏まえ、渋谷区・新宿区・港区周辺のクリニック・医療機関に向けた運動療法連携の相談受付を開始しました。

生活習慣病、運動不足、体力低下、筋力低下、肥満、腰痛・膝痛の予防的な身体づくりなど、医療現場では患者様に対して「運動が必要です」「運動習慣をつけましょう」と伝える場面が多くあります。

一方で、患者様が実際にどこで、どのように、安全に運動を継続するのかまでを具体的に案内することは、医療機関側にとって負担が大きい領域でもあります。

FRACTAL WORKOUTは、厚生労働大臣認定の健康増進施設のうち、一定条件を満たした指定運動療法施設として、医師の処方に基づく運動療法に対応できる体制を整えています。

今後、FRACTAL WORKOUTでは、周辺クリニック・医療機関との連携を進め、患者様にとって安心して運動を始められる環境、医療機関にとって紹介しやすい運動療法の実行支援先としての体制づくりを強化してまいります。

クリニック向け連携相談を開始した背景

医療現場では、生活習慣病の予防・改善、体重管理、筋力維持、フレイル予防、疼痛予防、術後・治療後の体力回復など、さまざまな場面で運動の重要性が伝えられています。

しかし、患者様に対して「運動してください」と伝えても、実際には以下のような課題が残ります。

- 患者様が自分に合った運動強度を判断できない- 一般的なフィットネスジムでは不安がある- 持病や既往歴があり、自己流の運動に不安がある- 運動を始めても継続できない- 医師の指示内容を踏まえた運動支援先が限られている- 医療機関側が具体的な運動先まで案内しづらい

FRACTAL WORKOUTは、原宿駅前の完全個室型施設として、パーソナルトレーニング、ピラティス、医師の処方に基づく運動療法に対応しています。

今回のクリニック向け連携相談は、医療機関が患者様に対して、より具体的かつ安心して案内できる運動実施環境を整えることを目的としています。

指定運動療法施設として提供できること

FRACTAL WORKOUTは、2026年5月8日付で指定運動療法施設として指定を受けました。指定運動療法施設は、医師の処方に基づき、疾病の治療のための運動療法を行う場として機能しうる施設として整理されています。

FRACTAL WORKOUTでは、医師から発行された運動療法処方せん等の内容を確認したうえで、施設での運動療法に対応します。

対応内容は以下の通りです。

- 医師の処方に基づく運動療法への対応- 完全個室環境での運動指導- 体力や運動経験に応じた段階的な運動支援- パーソナルトレーニングによる筋力・体力づくり- ピラティスによる姿勢、体幹、身体操作の支援- 運動継続に向けた個別性の高いサポート- 必要に応じた医療機関との情報連携

なお、FRACTAL WORKOUTは医療機関ではありません。診断、治療、投薬、医学的判断は行いません。

医師の処方・指示に基づく運動療法を、指定運動療法施設として実施支援する施設です。

クリニック・医療機関側の連携メリット

FRACTAL WORKOUTと連携いただくことで、クリニック・医療機関には以下のメリットがあります。

1つ目は、患者様へ具体的な運動実施先を案内しやすくなることです。

診療の中で運動の必要性を伝えても、患者様が実際にどこへ行けばよいのか分からないままでは、行動につながりにくい場合があります。FRACTAL WORKOUTを連携先として活用いただくことで、医師の処方内容を踏まえた運動実施先として案内しやすくなります。

2つ目は、一般的なフィットネス施設では不安がある患者様にも案内しやすいことです。

FRACTAL WORKOUTは完全個室型の施設であり、運動経験が少ない方、体力に自信がない方、周囲の目が気になる方にも配慮しやすい環境です。パーソナルトレーニングに加え、ピラティスにも対応しているため、ウェイトトレーニングに不安がある患者様にも段階的な運動支援が可能です。

3つ目は、患者様の経済的負担に配慮した案内ができる可能性があることです。

医師の処方に基づき、疾病の治療を目的として指定運動療法施設で運動療法を実施した場合、一定条件のもとで施設利用料が医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除の対象となるためには、医師の証明書、運動療法処方せんに基づく施設利用であることを明記した領収証など、所定の条件を満たす必要があります。

4つ目は、患者様の行動変容を支援しやすくなることです。

運動療法は、一度の指導で完結するものではなく、継続が重要です。FRACTAL WORKOUTでは、個別性の高い環境で継続しやすい運動支援を行うことで、患者様が無理なく運動習慣を形成できるよう支援します。

患者様側のメリット

患者様にとっては、医師から「運動が必要」と言われた後に、安心して相談できる運動実施先があることが大きなメリットになります。

FRACTAL WORKOUTでは、完全個室型の環境で、体力や運動経験に応じた運動支援を行います。

大人数型のジムに通うことに抵抗がある方、自己流の運動に不安がある方、ウェイトトレーニングに自信がない方にも、パーソナルトレーニングやピラティスを通じて段階的に対応します。

また、医師の処方に基づく運動療法として実施する場合、一定条件のもとで施設利用料が医療費控除の対象となる可能性があります。

実際の適用可否については、患者様ごとに医師、税務専門家、所轄税務署等への確認が必要です。

連携を希望するクリニック・医療機関を募集

FRACTAL WORKOUTでは、渋谷区・新宿区・港区周辺のクリニック・医療機関を中心に、運動療法連携に関するご相談を受け付けています。対象となる診療科・領域の例は以下の通りです。

- 内科- 生活習慣病外来- 循環器内科- 糖尿病内科- 整形外科- リハビリテーション科- 婦人科- 心療内科- 予防医療、自由診療、健康管理外来- 企業向け産業保健、健康経営支援に関わる医療機関

連携内容は、医療機関ごとの診療方針、患者様の特性、紹介フローに応じて個別に設計します。想定している連携内容は以下の通りです。

- 運動療法処方せん等に基づく患者様の受入相談- 患者様への施設案内資料の提供- 医療機関向けの施設説明- 紹介フロー、情報連携方法の整理- 患者様の運動継続に向けた支援体制の設計- 法人患者、経営者、ビジネスパーソン向けの健康支援連携

ご関心のある医療機関には、当社担当者が訪問またはオンラインにてご説明の機会をいただき、施設概要、指定運動療法施設としての対応範囲、患者様の案内方法、連携時の留意点についてご説明いたします。

代表コメント

フラクタルワークアウト株式会社 代表取締役 高瀬 雅弘

FRACTAL WORKOUTでは、これまで経営者やビジネスパーソンの健康を支えるために、運動を単なる身体づくりではなく、長期的なコンディション管理の手段として提供してまいりました。

このたび、指定運動療法施設として指定を受けたことで、医師の処方に基づく運動療法に対応できる体制が整いました。

今後は、周辺のクリニック・医療機関の皆様と連携し、患者様が安心して運動を始め、継続できる環境づくりに取り組んでまいります。

医療現場では、患者様に運動の必要性をお伝えする機会が多くある一方で、その先の具体的な運動実施先まで案内することが難しいケースもあると認識しています。

FRACTAL WORKOUTが、医療機関の皆様にとって安心してご相談いただける運動療法の実行支援先となり、患者様の長期的な健康づくりに貢献できればと考えています。

渋谷区、新宿区、港区周辺のクリニック・医療機関の皆様で、運動療法連携にご関心をお持ちの場合は、ぜひ一度ご面談の機会をいただけますと幸いです。

5月末まで入会金無料キャンペーンを実施中

FRACTAL WORKOUTでは、2026年5月末まで入会金無料キャンペーンを実施しています。パーソナルトレーニングに加え、ピラティス指導も開始しており、ウェイトトレーニングに不安がある方、体力に自信がない方にも幅広く対応しています。

医師から運動療法処方せん等を発行された方、または運動療法の実施について相談したい方は、FRACTAL WORKOUT公式サイトよりお問い合わせください。

FRACTAL WORKOUT公式サイト https://fractal-workout.com/

医療機関向けお問い合わせ

FRACTAL WORKOUTでは、指定運動療法施設としての連携にご関心をお持ちのクリニック・医療機関からのご相談を受け付けています。以下のようなご相談に対応いたします。

- 患者様の運動療法先として紹介できる施設を探している- 生活習慣病患者様への運動支援先を検討している- 整形外科領域で、運動継続を支援できる施設と連携したい- 経営者、役員、ビジネスパーソンの健康管理支援先を探している- 医師の処方に基づく運動療法の流れを確認したい- 施設見学や担当者面談を希望している

ご希望の場合は、当社担当者よりご訪問またはオンラインにてご説明いたします。

■施設概要

施設名：FRACTAL WORKOUT

運営会社：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

指定日：2026年5月8日

施設区分：指定運動療法施設

提供内容：パーソナルトレーニング、ピラティス、医師の処方に基づく運動療法への対応

公式サイト：https://fractal-workout.com/

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: メディカルフィットネス、健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウト株式会社では、クリニック・病院などの医療機関との連携を推進しております。

運動支援・健康増進・予防領域での事業提携や共同プログラムにご関心のある医療機関様は、ぜひご相談ください。

URL：https://fractal-workout.com/