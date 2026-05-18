【スタートアップワールドカップ2026東京予選】先着100社限定！来場3000名イベントでの出展企業募集中！締切は5/31まで

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米・カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）が主催する、7月17日開催の「スタートアップワールドカップ2026東京予選」において、スタートアップによる展示イベントを開催いたします。

展示イベントの応募締切は5月31日です。スタートアップの皆様是非ご応募ください！

展示イベントの申し込み先： https://forms.gle/TW13Hg87RC91HjSy6(https://forms.gle/TW13Hg87RC91HjSy6)

ピッチコンテストご応募先： https://www.startupworldcup.io/tokyo-app(https://www.startupworldcup.io/tokyo-app)

スタートアップワールドカップは、優勝投資賞金約1億5,000万円（100万米ドル）をかけ、世界130以上の国・地域で開催される世界最大級のスタートアップイベントです。

東京予選では、3,000名を超える来場者を予定しています。展示イベントは100社限定・先着順です。自社の魅力や事業内容を広くPRできるだけでなく、大企業との事業提携をはじめとしたマッチング機会としてもご活用いただけます。

◼️ 出展のメリット

◼️ 出展概要

- 資金調達のチャンス！トップクラスのVC・CVC・エンジェル投資家が多数来場。事業の魅力を“ブースで直接”伝えられます。- 事業提携・パートナー獲得のチャンス！新規事業開発を推進する大手企業が多数来場。 共創・協業のチャンスが広がり、質の高いリード獲得にも直結。- 新規顧客を獲得する絶好の機会！来場者の多くは、新しいサービスやテクノロジーを求める大企業の経営層です。新しい顧客・提携先との出会いを創出します。- 圧倒的PR効果！大手経済メディア・業界誌・スタートアップ専門メディア、テレビ局が多数取材に来場。自社の取り組みを広く発信するチャンスです。[表: https://prtimes.jp/data/corp/44738/table/198_1_cd2dd4994ce9c4491342fa6a3c260fed.jpg?v=202605181051 ]

通常の出展費用は12万円（税抜）ですが、スタートアップワールドカップのピッチコンテスト（国内予選：東京・名古屋・九州のいずれか）にご応募いただいた企業様は、8万円（税抜）にてご出展いただくことが可能です。ブース出展費用がお得になりますので、是非ピッチコンテストへのご応募と併せてお申し込みください。

過去の展示イベントの様子2025年度 東京予選代表 株式会社Acompany東京予選概要

日程：2026年7月17日（金）

会場：グランドハイアット東京

〒106-0032 港区六本木6丁目10－3

主催：ペガサス・テック・ベンチャーズ

展示会のお申し込み先はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdepACmPQLKq2dykBDIcxKYLZbF_tuN5TjXSOWK5J5K65M26g/viewform)

ピッチコンテストご応募先はこちら(https://www.startupworldcup.io/tokyo-app)

公式サイト：https://www.startupworldcup.io/tokyo-regional

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に300社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570