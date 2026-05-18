FC東京とオフィシャルパートナー契約を締結

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧隆太）は、この度、東京フットボールクラブ株式会社（本社：東京都調布市 代表取締役社長：川岸滋也 以下、FC東京）とオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■パートナー契約締結の背景

ファッション領域を中心にグローバルに事業を展開している当社は、この度、スタジアムでの高いエンターテイメント性と一歩先をゆく観戦体験を目指すFC東京の姿勢に共感し、オフィシャルパートナー契約を締結する運びとなりました。

当社は、2025年10月に東京・大阪二本社制へ移行し、さらに2026年8月には「スタイレム株式会社」への社名変更を予定しています。アジア、そして世界のファッションの中心地である東京から、よりグローバルに活動を展開していくなかで、FC東京との取り組みを通じて、東京らしいスポーツ文化の創造に貢献したいと考えております。

経営ヴィジョンに「東京が熱狂」を掲げ、様々な挑戦と試行錯誤によって最高のエンターテイメントを創り出すFC東京と、「当たり前を脱ぐ。挑戦を着る。」をコーポレートスローガンに活動する当社が共感し、ともにさらなる成長を目指していきます。

【東京フットボールクラブ株式会社】 https://www.fctokyo.co.jp/

【スタイレム瀧定大阪株式会社】 https://www.stylem.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 スタイレム瀧定大阪株式会社 E-mail：info_ml@stylem.co.jp