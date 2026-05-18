カミナシ、「FOOMA JAPAN 2026」に出展

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2026年6月2日（火）～6月5日（金）に東京ビッグサイトで開催される「FOOMA JAPAN 2026」に出展します。

背景

「FOOMA JAPAN 2026」は、食品製造業界における世界最大級の総合展示会です。自動化・省人化、環境対応、フードテックの進化など、食品産業界で同時進行する複数の変化に正面から向き合う「The Shift is On.」をテーマに、1,025社が出展。食品機械の最先端テクノロジー・製品・サービスが一堂に会し、「食の技術が拓く、ゆたかな未来」を提案します。

カミナシは、本展示会において現場DXプラットフォーム『カミナシ』を出展します。『カミナシ』シリーズ製品は、紙による管理や属人的な作業をデジタル化し、現場における「ムダ」と「手間」を削減することで、業務標準化と品質向上を支援するソリューションです。ブースでは実際のデモンストレーションを通じて直感的な操作性を体験いただけるほか、導入事例や効果についてもご紹介します。



展示会概要

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

- イベント名：FOOMA JAPAN 2026- 開催日時 ：2026年 6月2日（火）～6月5日（金）10:00-17:00- 会場 ：東京ビッグサイト- 主催 ：一般社団法人 日本食品機械工業会- 公園 ：経済産業省／農林水産省／厚生労働省／東京都／日本貿易振興機構- 公式サイト：https://www.foomajapan.jp/- カミナシブース番号：東3ホール 15-13

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場管理の要である「作業・人・設備」を軸に、多角的なソリューションを展開するクラウドサービス群です。帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』をはじめ、設備保全、従業員教育、コミュニケーションツールなどの製品を幅広くラインナップ。アナログで分断されていた現場情報をクラウド上で統合・活用することで、生産性を飛躍的に高め、現場で働くノンデスクワーカーの誰もが活躍できるスマートな業務環境を構築します。

https://kaminashi.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp