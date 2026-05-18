【重版決定！】第一線で活躍する描き手107人が選ぶ“本当にすごいイラストレーター”を掲載『イラストレーション250号』

株式会社玄光社

株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、2026年4月17日に発売した『イラストレーション250号』の重版を決定いたしました。

記念号となる250号の特集は「このイラストレーターがすごい！」。第一線で活躍するイラストレーター107名に、自身が“すごいと思うイラストレーター”を3名ずつ選出していただく企画です。

SNSを中心に大きな注目を集め、発売後も書店・オンライン書店で好調な売れ行きとなり、このたび増刷が決定いたしました。

107名がそれぞれの基準で選ぶ“すごいイラストレーター”とは？

『イラストレーション 2026年6月号(No.250)』2026年4月17日発売

本特集「このイラストレーターがすごい！」には、業界の第一線で活躍するイラストレーター107名が参加。現役の描き手が“すごい”と思うイラストレーターをそれぞれ3名ずつ選出し、作品とともにコメントを掲載しています。

国や世代、作風を超えて幅広い作家の名前が挙がり、それぞれの選出理由も含めて、とても読み応えのある特集となりました。

さらに今回は、イラストレーターと日常的に仕事を共にする雑誌アートディレクター4名へのインタビューも収録。「すごい」と感じるイラストレーターや、雑誌づくりにおいて大切にしていることなども語っていただいています。

250号という節目にふさわしく、現在のイラストレーションシーンを記録した保存版の1冊として、イラストレーター、デザイナー、編集者をはじめ、多くの読者から支持を集めています。

「このイラストレーターがすごい！」選者

※敬称略・掲載順

IC4DESIGN／赤／秋山花／あけたらしろめ／agoera／浅妻健司／アサバマリエ／芦野公平／ア・メリカ／石黒亜矢子／一乗ひかる／井筒啓之／伊藤ハムスター／犬ん子／イリヤ・クブシノブ／上杉忠弘／牛久保雅美／浦上和久（東京メロンボーイ）／瓜生太郎／江口寿史／塩谷歩波／及川正通／大河紀／大久保つぐみ／オオクボリュウ／大桃洋祐／オカタオカ／岡野賢介／小田島等／影山徹／カシワイ／亀井英里／カワグチタクヤ／かわさきしゅんいち／木内達朗／北澤平祐／鬼頭祈／きりさき／killdisco／くまおり純／黒田潔／げみ／ゲレンデ／小池アミイゴ／ゴトーヒナコ／斉藤コーキ／サイトウユウスケ／さかざきちはる／サタケシュンスケ／信濃八太郎／四宮愛／JUN OSON／スージー甘金／TAO／高杉千明／高橋キンタロー／高橋将貴／竹井千佳／舘野鴻／谷端実／田渕正敏／丹下京子／チカツタケオ／土谷尚武／都築潤／デハラユキノリ／寺田順三／とんぼせんせい／中島花野／nakaban／中村隆／中村佑介／なつめさんち／Naffy／西村ツチカ／西山寛紀／二宮由希子／橋賢亀／彦坂木版工房／日菜乃／100%ORANGE／平井利和／ヒロ杉山／ヒロミチイト／fancomi／POOL／福田利之／マツオヒロミ／松野美穂／Mika Pikazo／水沢そら／みなはむ／峰岸達／三好愛／millitsuka／本秀康／柳智之／矢野恵司／矢部太郎／山崎杉夫／山村れぇ／山本美希／ユア／吉實恵／吉田誠治／米山舞／北田哲也

登場アートディレクター

佐藤亜沙美(『文藝』アートディレクター)、川名潤(『群像』アートディレクター)、吉田昌平(『暮しの手帖』アートディレクター)、宮古美智代(『MONKEY』『Coyote』アートディレクター)

『イラストレーション250号』目次

【特集】このイラストレーターがすごい！

【インタビュー】雑誌のアートディレクターが考える「すごいイラストレーター」

【インタビュー】表紙アートディレクター・大久保明子さんに聞いた 『週刊文春』表紙リニューアル

【座談会】イラストレーターによる覆面トーク「お仕事トラブル編」

第43回 ザ・チョイス年度賞審査結果発表

【本書仕様】

タイトル：イラストレーション 2026年6月号(No.250)

発売日：2026年4月17日発売

判型：A4変型判・118頁

定価：本体1,700円＋税

出版元：株式会社玄光社

JAN：4912016790669

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4e9xZD3

【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/