【6/3オンライン開催】重要連絡も販促も、埋もれがちなEメール中心の運用で大丈夫ですか？

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社メディア4u（東京都港区、代表取締役社長：岩館 徹）は、2026年6月3日（水）に法人向け無料オンラインセミナー『重要連絡も販促も、埋もれがちなEメール中心の運用で大丈夫ですか？ ～到達率の高い“SMS”を適材適所で使い分け、顧客連絡を見直すマルチチャネル活用の考え方～』を開催します。本セミナーでは、Eメール中心の顧客コミュニケーションの課題を解決するSMSの活用法と、マルチチャネル設計について解説します。

重要連絡も販促も、Eメールだけでは届きにくくなっている

詳細・申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/media4u-20260603/M2A

企業から顧客への連絡手段としてEメールは広く活用されていますが、流通する情報の量と速度が増す中で、重要なお知らせや販促情報が他のEメールに埋もれ、見逃されるケースは少なくありません。請求案内・督促、契約更新、クーポン配信、ロイヤルティ施策の案内など、確実に認識してほしい情報であっても、Eメールだけでは埋もれてしまい、顧客の開封・行動につながりにくくなっており、通知手段のあり方そのものを見直す必要性が高まっています。

顧客連絡の手段を最適化できていない

Eメールを中心とした顧客コミュニケーションでは、情報過多や迷惑メールフィルタの影響など、大切なEメールが日々の膨大なメッセージの中に埋もれてしまい、請求案内や契約更新、各種手続きといった重要通知は見落とされ、販促施策も期待した反応を得にくくなっています。また、確実に情報を届けるために電話で補完している企業もありますが、何度連絡してもつながらず、対応負荷だけが増えてしまうケースも少なくありません。人手不足や業務負荷の高まりを背景に、重要な情報を確実に届けることと、限られたリソースで効率的に運用することの両立が課題となっています。

SMSを活用し、顧客の行動を促すマルチチャネル設計を考える

本セミナーでは、Eメール連絡の課題やSMSの特性を整理した上で、重要通知や販促施策においてSMSをどのように活用し、Eメールや電話など既存の連絡手段とどう組み合わせながら顧客の行動を促し、アクション率を高めていくかを、具体的なユースケースを交えて解説します。

SMS送信サービス「オーロラSMS by メディアSMS」は、国内全キャリア直接接続により、99.9%(※)という高い到達率とともに、長文配信、双方向SMS、他人接続判定などの豊富な機能を備え、顧客コミュニケーションの改善を支援します。

また、SMSの活用をさらに発展させるトピックとして、近年注目が高まるRCS（Rich Communication Services）にも触れながら、今後の顧客連絡のあり方を展望します。

※ 4キャリア到達率当社検証試験の結果／受信拒否、圏外・電源OFFを除く

こんな方におすすめ

- Eメール中心の運用で、請求案内や契約更新などの重要連絡の到達率に課題を感じている方- クーポン配信などの販促施策がEメールに埋もれ、期待した反応が得られずお悩みの方- 顧客に情報を確実に届けるための電話連絡により、業務負荷や人手不足を感じている部門の方- Eメール、電話、SMSなどを適材適所で使い分けるマルチチャネル設計に関心のある方

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/297_1_e1b0068a3e5a6feac1bf39ed1ecb03b1.jpg?v=202605181051 ]

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：1994年11月

株式：東証スタンダード市場（コード番号：4193）

コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/

【株式会社メディア4u】

代表者：代表取締役社長 岩館徹

本社所在地：東京都港区赤坂1-11-30赤坂1丁目センタービル 9F

設立：2005 年 11 月

出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％

事業内容：法人向けSMS送信サービス「オーロラSMS」の運営・販売、IVR（音声自動応答）とSMS送信を組み合わせたクラウドサービス「オーロラIVR」運営・販売、AIエージェントが受電・架電・多言語対応などを自動化するクラウドサービス「オーロラAIコール」運営・販売

コーポレートサイト：https://www.media4u.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社メディア４u ビジネス推進室

TEL：03-5544-9963

FAX：03-5544-9632

E-Mail：businessstrategy@media4u.co.jp