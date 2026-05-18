【SIGNATE】「DX&AI Forum 2026 Spring 大阪」に出展・登壇

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、2026年６月12日（金）に開催される「DX&AI Forum 2026 Spring 大阪」に出展・登壇することをお知らせいたします。

当日の弊社ブースでは、多くの企業がAX（AI変革）のボトルネックとして抱える「業務棚卸」を劇的に効率化・高度化する独自AIエージェント『WorkAI』を公開展示するとともに、人間が担うべき新たな価値創出の在り方について講演いたします。





■講演登壇： 人間が考えるべき「AX戦略」

弊社宇那木より、AIと人が共創する社会における核心的な戦略について講演を行います。

開催日時： 2026年6月12日（金）13:00-18:50

登壇時間： 15:40-16:10

テーマ： 生成AIが「仕事」を代行する時代、人間が考えるべきAX戦略

登壇者： 株式会社SIGNATE 大阪ブランチ 宇那木 涼介

申し込み: https://www.sbbit.jp/eventinfo/dx-ai-osaka





■出展の見どころ： 業務棚卸AIエージェント『WorkAI』

生成AIの活用において、最初の一歩となる「どの業務をAIに任せるべきか」という現状把握には、通常膨大な期間とコストがかかります 。SIGNATEブースで展示する『WorkAI』は、この課題をAIの力で解消します。

- 業務棚卸をたった1週間で

既存の職務概要や求人情報などの最小限の資料から100以上のタスクを自動生成し、業務棚卸の期間を劇的に短縮。コストを9割以上削減します。

- AIによる削減効果（ROI）を定量化

独自のアルゴリズムで全業務のAI活用度を6段階診断。AI導入による経済効果を可視化し、投資判断を支援にします。

- 迷いのないAX（AI変革）ロードマップ

診断結果から「自動化」すべきタスクか「スキル習得（育成）」で効率化を目指すタスクかを判定。戦略から実装までの最短ルートを提示します。



詳細： https://service.signate.jp/work-ai(https://service.signate.jp/work-ai)





■ イベント開催概要

名称： DX&AI Forum 2026 Spring 大阪

日時： 2026年6月12日（金）

会場： コングレスクエア グラングリーン大阪

料金： 無料（事前登録制）

主催： SBクリエイティブ株式会社（ビジネスIT）

詳細： https://www.sbbit.jp/eventinfo/dx-ai-osaka(https://www.sbbit.jp/eventinfo/dx-ai-osaka)





■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大級10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp