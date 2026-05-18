「阿波おどり2026」にてアキッパが公式駐車場を運営。本年より観光バスの事前予約にも初対応

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2026年8月12日(水)～15日(土)に徳島県・徳島市で開催される「阿波おどり2026」にて、公式駐車場の運営を行うことが決定しました。

2024年から一般向け公式駐車場運営を行ってきた実績を踏まえ、2026年は新たに観光バス向けの事前予約も導入します。アキッパのシステムを活用することで手間の削減やオンライン決済を可能にし、複雑な乗降時間にも適応することで、スムーズな運行と周辺の混雑緩和に取り組みます。

観光バス向け駐車場の予約受付は、5月18日(月)10:00より以下にて開始します▼

公式駐車券 観光バス専用 予約サイト

https://www.akippa.com/awaodori-bus/

一般向けの公式駐車場につきましては、7月1日(水)より受付を開始する予定です。

開催日の様子▲

徳島県を代表する伝統行事である阿波おどりは、毎年多くの来場者で賑わいます。アキッパでは、2024年から阿波おどりの一般向け公式駐車場運営を担当しており、事前予約制による入庫待ちの渋滞緩和やスムーズなアクセスを実現してきました（※）。以来、現在に至るまで安定した運用を継続しています。

一方、阿波おどりでは2025年より観光バス乗降場を設置し、シャトルバスの一本化などを進めることで交通整備に取り組んでいます。そして2026年は、一般向け公式駐車場予約で実績を積んできたアキッパにて観光バス向けにも導入・運営することが決定しました。

■アキッパが運営に入ることによるメリット

・予約および決済のシステム化による管理の手間削減

・オンラインでの予約・決済の導入

・複雑な観光バスの乗降時間区分への適応

当日はアキッパのスタッフも現地入りしてサポートにあたるため、確実でスムーズな案内が可能となります。

アキッパは今後も「困りごと解決企業」として、地域の皆さまと連携しながら交通渋滞や駐車場不足の解消に努め、多くの方のリアルの"あいたい"をつなぐサポートに取り組んでまいります。

※ 以下詳細になります▼

アキッパにて「2024 阿波おどり」初となる公式駐車場運営が決定、7/12 10:00より一部の駐車場が事前予約可能になります。

～交通混雑の緩和で地域の方や観光客の方に長く愛される伝統芸能へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000461.000016205.html

■観光バス向け公式駐車場 予約について

予約開始日時：

2026年5月18日(月) 10:00～

対象日程：

2026年8月12日(水) / 2026年8月13日(木) / 2026年8月14日(金) / 2026年8月15日(土)

※各日ごとにご予約が必要です。

対象駐車場と利用区分：

【バス駐車(日帰り)専用】

・とくぎんトモニアリーナ(市立体育館)

・徳島中央警察署前(文化センター跡地)

【+宿泊(夜間停め置き)パック】

・徳島中央警察署前(文化センター跡地)

※ 徳島中央警察署前(文化センター跡地)をご利用される方で、宿泊(夜間停め置き)をご希望される場合は、追加宿泊(夜間停め置き)パックをご購入ください。なお、宿泊(夜間停め置き)のみのご利用も可能です。

【乗降のみ】

・阿波おどり会館

※降車時間は17:00～19:00のみとなります。乗車時間は以下の3つから選択制となります。

１. 乗車時間：19:00～21:00（大型バス / 中型バス）

２. 乗車時間：21:00～23:00（大型バス / 中型バス）

３. 乗車時間：23:00～翌朝9:00（大型バス / 中型バス）



駐車場の詳細は以下特設サイトをご確認ください▼

公式駐車券 観光バス専用 予約サイト

https://www.akippa.com/awaodori-bus/





ご利用方法：

アキッパへの会員登録（無料）

駐車場の予約にはアキッパへの会員登録が必要です。既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

駐車場の予約

専用の予約サイトよりご希望の区分と利用日を選択し、決済して購入します。

駐車場を利用する

当日は指定された時間・ルートに従ってご来場ください。

現地ではスタッフの案内に従ってスムーズな乗降・駐車にご協力をお願いします。

■阿波おどり2026 概要

開催時期：

2026年8月12日(水)～2026年8月15日(土)

場所：

徳島県徳島市 徳島駅周辺

主催：

阿波おどり未来へつなぐ実行委員会事務局

公式HP：

https://www.awaodorimirai.com/

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計530万人（2026年4月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp



【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp