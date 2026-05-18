【東京都協定事業】建設・不動産・まちづくり・物流・環境領域のスタートアップを創出！スタートアップ創出支援プログラム「Studio10x」第四期参加者募集！

株式会社ゼロワンブースター

東京都協定事業「多様な主体によるスタートアップ支援展開事」に採択された株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ）および共同運営者である株式会社BEXX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丸山有弥）は、スタートアップ創出支援プログラム「Studio10x」第四期の参加者募集を開始いたしました。「Studio10x」は、建設・不動産・まちづくり・物流・環境領域に興味を持つ起業志望者が、ベンチャースタジオと一緒に、企業に眠る機会を活用しながら6ヵ月間でスタートアップ創出を目指すプログラムです。第一期から第三期を通じて、これまでに起業志望者90チームを支援し、21社のベンチャーを創出してきた実績を持ちます。第四期（2026年7月～12月実施）では、各業界を牽引するパートナー企業（※）が参画し、起業家の挑戦を後押しします。応募締切は、2026年6月27日（土）です。

ウェブサイト：https://bexx.studio/studio10x

※参画パートナー企業（順不同）：東急建設株式会社、西田工業株式会社、株式会社相鉄アーバンクリエイツ、MLCベンチャーズ株式会社（三菱倉庫CVC）、栗田工業株式会社、日本海ガス絆ホールディングス株式会社、特種東海製紙株式会社

支援内容

本プログラムは、起業志望者が「スタートアップを活用して挑戦したいこと」を起点に、6ヶ月間で法人設立および顧客獲得まで、ハンズオン支援します。支援内容として、様々なニーズや課題に対応するため、週1回の定例ミーティングをペースメーカーに、事業アイデアおよび仮説検証に関する壁打ち、インタビューおよび連携交渉への同行、ピッチ資料・事業計画・資本政策作成の助言、エンジニアによるMVP開発支援等を提供します。

募集要項

第四期の募集内容は以下のとおりです。

応募締切：2026年6月27日（土）23:59迄

支援期間：2026年7月1日（水）～12月28日（月）

定員：最大15チーム

選考：書類選考および面談選考

選考通知：各選考とも営業日3日以内で通知（応募多数の場合は遅延の場合有り）

応募フォーム：https://forms.gle/L37A3vNN5S54NMeQ6

備考：応募フォームをご提出いただいた方より順次選考を行います。定員埋まり次第に募集は終了させていただきます。

3つの応募条件を全て満たす方のみご応募が可能です。

応募条件１.本支援プログラム開始から6ヵ月以内に株式法人を設立することを目標に起業活動を実施できること

応募条件２.建設・不動産・まちづくり・物流・環境領域での事業創出に挑戦することを目標に起業活動を実施できること

応募条件３.新設法人の代表取締役就任予定者が主体となって本支援プログラムに参加することができること

事業アイデア壁打ち(応募検討者限定)：https://forms.gle/b6vJxQRWwDP2xuds5

Studio10xに関するお問い合わせ：https://forms.gle/sb4UFsT8Nwz8AqX56

関連イベント

第四期の募集にあたり、関連イベントを開催します。

（※1）会場決定次第に専用ウェブページにて情報公開します。

（※2）内容が一部変更となる場合がございます。

関連イベントに関する最新情報はこちら：https://bexx.studio/studio10x#event

Studio10x運営メンバー

丸山 有弥 | 株式会社BEXX 代表取締役 兼 株式会社ゼロワンブースター Studio10x事業責任者

2010年に大林組へ入社。都市土木工事の設計・施工管理、再生可能エネルギー等の新規事業開発を経験。2021年に01Boosterに参画し、アクセラレーター運営・ベンチャー投資を経て、事業責任者としてベンチャースタジオ「01Booster Studio」を新設。4年間で創業前起業家90チーム支援し、ベンチャー21社を創出。2024年にITベンチャー及び非営利団体を創業。2026年にベンチャースタジオ「BEXX」を創業。

～Studio10x事業責任者よりメッセージ～

Studio10xが注目する「建設・不動産・まちづくり・物流・環境」領域は、国内100兆円を超える巨大市場です。しかしながら「建設・物流領域」は他産業に比べてスタートアップの数が少なく、既存の大企業やスタートアップにとっても、まだまだ手付かずの課題が残る「空白の領域」に、有望な事業創出の機会が数多く眠っています。

私たちは単なるメンタリングにとどまらず、起業志望者のニーズに合わせて、スタートアップとして達成したいことの言語化、事業アイデアの壁打ち、インタビューやMVPを用いた仮説検証への同行、MVPの開発支援など、多岐にわたるハンズオン支援で起業準備の強力なペースメーカーとなります。

自ら経営者となり、業界の課題解決に挑む熱意を持った方の挑戦を心よりお待ちしております。

川島 健 | 株式会社ゼロワンブースター 取締役

早稲田大学政治経済学部卒。日系医療機器メーカーにてEMEA地域の新規市場開拓、外資系医療機器メーカーにてプロダクトマーケティングに従事した後、2017年に事業創造アクセラレーター01Boosterにジョイン。Directorとして、複数のアクセラレータープログラムのマネージメント、ベンチャー投資、及び海外のアクセラレーターとの連携を推進。 クロスボーダー投資・進出を促進すべく、2018年にアジアのVC・アクセラレーターのコミュニティであるAcross Asia Allianceを創設。2020年7月にスタートアップ連携管理に特化したSaaSを提供する株式会社InnoScouterを創業。2021年10月にM&Aを通じて01Boosterグループに参画。新規事業担当取締役に就任。

株式会社BEXX

私たちは、「建造環境の革新」を目指すベンチャースタジオです。ベンチャー事業創出支援およびオープンイノベーション支援を展開しています。2026年5月より、東京都協定事業「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業」のスタートアップ創出支援プログラム「Studio10x」を共同運営しています。ベンチャー事業を複数生み出し、建造環境に関わる業界の課題解決に貢献します。

商号 ：株式会社BEXX

代表者 ：代表取締役 丸山有弥

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

設立 ：2026年4月

事業内容：ベンチャー事業創出支援およびオープンイノベーション支援

URL ：https://bexx.studio/

株式会社ゼロワンブースター

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営やスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。

商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：

起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。