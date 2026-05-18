6月開始の「d払い」「dポイント」自治体キャンペーン
株式会社NTTドコモ
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[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/821_4_381c0715e1bc9ad5cab86f5342e059ff.jpg?v=202605181051 ]
* キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、全国の自治体においておトクなキャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＜d払いキャンペーン＞
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＜dポイントキャンペーン＞
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/821_4_381c0715e1bc9ad5cab86f5342e059ff.jpg?v=202605181051 ]
ドコモは、「dポイント」、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
* キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは
キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
* キャンペーン期間中でもポイント還元総額が上限に達した場合は、キャンペーン終了する可能性があります。
* 「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。