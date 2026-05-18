株式会社ネクステッジテクノロジーと代理店契約を締結

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：武藤和彦、以下「アスク」）は、株式会社ネクステッジテクノロジー（本社：茨城県つくば市、代表取締役：坂本堪亮、以下「ネクステッジテクノロジー」）と、3Dカメラ（センサー）を活用したタッチレスソリューションに関する代理店契約を締結いたしました。

本契約により、アスクはネクステッジテクノロジーが開発・提供するタッチレスインターフェイス「aeroTAP evo（エアロタップ）」、および関連3Dセンシングソリューションの取り扱いを開始し、国内市場に向けた提案活動を強化してまいります。まずは、アスクが取り扱う手術用モニタとの組み合わせにより、医療現場における非接触操作ソリューションとして展開していきます。

医療現場では、衛生管理や感染対策の観点から、機器に直接触れずに操作できるインターフェイスへの関心が高まっています。ネクステッジテクノロジーの「aeroTAP evo」は、キーボード、マウス、タッチスクリーンに代わる、物理的接触のないタッチレス操作を実現するインターフェイスシステムであり、外科手術室におけるPACS/DICOMコンピュータ操作など、医療分野での活用実績を有しています。アスクはこうしたソリューションを手術用モニタと組み合わせて提案することにより、より安全で効率的な医療環境の構築に貢献してまいります。

また、今後は医療分野に加え、非接触かつ直感的な操作が求められる幅広い市場への展開も視野に入れて進める予定です。デジタルサイネージにおけるインタラクティブ操作、アミューズメント施設における新たなユーザ体験の創出、公共施設や商業施設での衛生的な操作環境の提供など、多様な用途への応用を推進してまいります。

今回の締結について、ネクステッジテクノロジーならびにアスクは以下のようにコメントしています。

株式会社ネクステッジテクノロジー 代表取締役 坂本 堪亮様

「ネクステッジテクノロジーは、本契約を通じて、自社のタッチレスソリューションの提供機会をさらに拡大し、医療のみならず多様な産業分野におけるDX推進と、安全で快適かつ他に例をみないユニークなユーザインターフェイスの実現を目指します。」

株式会社アスク 取締役 営業本部 本部長 田川竜司

「アスクはこれまで培ってきた映像機器および産業向けソリューションの知見を活かし、ネクステッジテクノロジー社の先進的なセンシング技術を市場に展開することで、医療分野をはじめとしたさまざまな領域で新たな価値を提供してまいります。」

両社は今後も連携を強化し、安全性・利便性・革新性を兼ね備えたソリューションの提供を通じて、社会課題の解決に寄与してまいります。

詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/05/nextedgetech.html

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株式会社ネクステッジテクノロジー 概要

株式会社ネクステッジテクノロジーは、3Dカメラを用いたタッチレスインターフェイス「aeroTAP evo（エアロタップ）」や3Dセンサーの開発・販売を行う企業です。多様な用途に対応したタッチレスソリューションは、医療現場をはじめ、サイネージやアミューズメントなど、非接触操作が求められる分野で、直感的で衛生的なユーザインターフェイスとして提供しています。また、3Dセンシング技術、AI技術を使った介護見守りソリューション Smartケアサービス「smartcare.aerotap.com」を展開しています。

URL：https://www.nextedgetech.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

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