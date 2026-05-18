シール・ステッカー好きが選ぶお気に入りの条件、約半数が「デザイン」と回答！貼る場所は「手帳」「スマホケース」「シール帳」が上位に

株式会社NEXER

■シール・ステッカー好きの「貼る場所」「選び方」「ご当地シールへの想い」

ノートや手帳のすき間、スマホケースの裏側、スーツケースの角など、気づけば身近なところに貼られているシールやステッカー。

子どものころに集めていた思い出がある人も多く、大人になってからも「つい買ってしまう」「見ているだけで気分が上がる」という人は少なくありません。では、シール・ステッカーが好きな人たちは、どんな場所に貼り、どのような基準で選んでいるのでしょうか。

ということで今回は繁盛シール工房（ARC株式会社）と共同で、事前調査で「シールやステッカーが好き、集めている、貼るのが楽しいと感じることがある」と回答した全国の男女74名を対象に「シール・ステッカー好きに関する文化」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと繁盛シール工房による調査」である旨の記載

・繁盛シール工房（https://www.seal-koubou.com/）へのリンク設置

「シール・ステッカー好きに関する文化のアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月6日 ～ 5月13日

調査対象者：事前調査で「シールやステッカーが好き、集めている、貼るのが楽しいと感じることがある」と回答した全国の男女

有効回答：74サンプル

質問内容：

質問1：シールやステッカーを、主にどんなものに貼っていますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：お気に入りのシールやステッカーを選ぶとき、重視するポイントは何ですか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：旅先のご当地ステッカーやお店のオリジナルシールを「もらえると嬉しい」「集めたくなる」と感じますか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■20.3％が、シール・ステッカーを「手帳」に貼っていると回答

まず、主にどんなものに貼っているかを聞いてみました。

最も多かったのは「手帳」と「その他」で、ともに20.3％でした。

次いで「スマホケース」が16.2％、「シール帳」が14.9％と続きます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「手帳」と回答した方

・スケジュールを書く時によくシールを使う。（30代・女性）

・飾りをつけてモチベあげている。（30代・女性）

・旅の記録としてステッカーを貼っている。ごちゃごちゃしているので見えるところというよりかは、見たい時にみる用として手帳に貼っている。（40代・女性）

「スマホケース」と回答した方

・ふと目に入った時に癒されるから。（30代・女性）

・好きなキャラのステッカーを持ち歩きたい。（30代・男性）

・推しのステッカーやシールをスマホケースの中に入れてます。簡単に取り換えられるし、楽しいから。（50代・女性）

「シール帳」と回答した方

・一度貼っても剥がしてまた使えるから便利だと思って。（30代・女性）

・子供と集めるのが楽しいから。（40代・女性）

・コレクションとしての見栄えが良い。（40代・男性）

「手帳」はスケジュール管理だけでなく、日々の気分を上げたり、旅の記録を残したりするものとして使われていることがわかります。自分だけが見返せる場所だからこそ、思い出や好きなものを自由に貼れるのかもしれません。

「スマホケース」と回答した人からは、好きなキャラクターや推しのステッカーを身近に持ち歩きたいという声が見られました。また「シール帳」は貼って終わりではなく、剥がして使える便利さや、コレクションとして眺める楽しさが支持されています。

子どもと一緒に集めるという声もあり、シール・ステッカーは一人で楽しむだけでなく、親子や身近な人とのコミュニケーションにもつながっていることがうかがえます。

■48.6％が、シール・ステッカーを選ぶときに「デザイン」を重視すると回答

続いて、お気に入りのシール・ステッカーを選ぶとき、重視するポイントは何かを聞いてみました。

最も多かったのは「デザイン」で48.6％でした。

次いで「キャラクターやブランド」が27.0％、「素材の質感」と「貼って剥がせるか」がそれぞれ6.8％と続きました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「デザイン」と回答した方

・自分の好みのデザインのものを持ち歩きたいから。（30代・女性）

・デザインが好みのシールじゃないと、欲しいと思えないため。（30代・女性）

・あまり他の人が持ってないデザインがいい（40代・女性）

「キャラクターやブランド」と回答した方

・好きなキャラクターのシールが手に入ると嬉しい。（30代・女性）

・テンション上げるために好きなキャラクターのステッカーを貼る。（20代・男性）

・相手にあわせて送るキャラクターを変えられるから。（30代・女性）

「素材の質感」と回答した方

・触り心地が良いものを買いたいから。（30代・女性）

・使っていて剥がれたり薄くなったりしないかどうか。（40代・男性）

・子供のため。（40代・男性）

「貼って剥がせるか」と回答した方

・何度も貼り替えたいから。（40代・女性）

・やはり貼り跡が残るのは嫌です。（60代・男性）

・シールの素材などは可愛らしさを出すためにとても重要だから。（60代・女性）

「自分の好みのデザインを持ち歩きたい」「他の人が持っていないデザインがいい」といった声からは、シールやステッカーが単なる装飾ではなく、自分らしさを表すアイテムとして選ばれていることがうかがえます。

また「キャラクターやブランド」と回答した人からは、好きなものを身近に置くことで気分を上げたいという意見が見られました。

「素材の質感」や「貼って剥がせるか」を重視する人は、見た目だけでなく使いやすさや長く楽しめるかどうかにも注目しています。触り心地や耐久性、貼り跡が残らないことなど、実際に使う場面を考えて選んでいるようです。

■74.3％が、旅先のご当地ステッカーやオリジナルシールを「集めたくなる」と回答

最後に、旅先のご当地ステッカーやお店のオリジナルシールを「もらえると嬉しい」「集めたくなる」と感じるかどうかを聞いてみました。

その結果「とても感じる」が27.0％、「やや感じる」が47.3％となり、合わせて74.3％の人が、ご当地ステッカーやオリジナルシールに魅力を感じていることがわかりました。

一方で「あまり感じない」は25.7％、「まったく感じない」は0％でした。

シール・ステッカーが好きな人にとって、旅先やお店で手に入る限定感は大きな魅力のひとつといえそうです。その場所でしかもらえない、買えないという特別感が、思い出として残したくなる気持ちや、つい集めたくなる気持ちにつながっているのかもしれません。

「もらえると嬉しい」「集めたくなる」と感じる理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「もらえると嬉しい」「集めたくなる」と感じる理由

・そこの限定商品と言われると買いたくなる。（30代・女性）

・スーツケースに貼っていったら、旅の記録になって楽しいかなと。（50代・女性）

・限定品やご当地というのはレアな感じがあって面白みがあるから。（30代・女性）

・元々収集癖があるので、集める楽しさがありそうだし、旅の記念にもなりそうだから。（30代・女性）

・旅の思い出になるから。（40代・女性）

・その土地でしか入手出来ないから。（40代・女性）

ご当地ステッカーやオリジナルシールに惹かれる理由としては「限定性」「希少性」「思い出」といったキーワードが挙げられます。シールやステッカーは、単なる装飾品ではなく「その日、その場所へ行った証」として、旅の記憶を思い出すきっかけにもなります。

スーツケースやノートに貼って残すことで、見返すたびに当時の気持ちを思い出せる。

そうした価値が、シールやステッカーを集めたくなる理由のひとつなのかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、シール・ステッカーが好きな人は、手帳やスマホケースなど身近なものに貼って楽しむ傾向があることがわかりました。

また、シール・ステッカーを選ぶ際には、デザインやキャラクター、ブランドを重視する人が多く、74.3％の人が旅先のご当地ステッカーやお店のオリジナルシールに魅力を感じていることも明らかになりました。

シールやステッカーは、自分の「好き」を表現したり、思い出を形に残したりできる、手軽で自由なアイテムです。

お気に入りの一枚を貼るだけで、何気ない日常が少し楽しくなったり、特別な思い出を身近に感じられたりします。そんな小さな楽しみを、暮らしのなかに取り入れてみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと繁盛シール工房による調査」である旨の記載

・繁盛シール工房（https://www.seal-koubou.com/）へのリンク設置

【ARC株式会社について】

代表者：代表取締役社長 井川 敏隆

本社所在地：〒492-8502 愛知県稲沢市陸田一里山町53番地

電話番号：

0587-21-2231（代表番号）

0587-77-1011（商品に関するお問い合わせ）

事業内容：プライスラベル / 計量プリンターラベル / ラベルプリンター / ポップシール / オリジナルシール / レジスター用ロールペーパー / 包装機 / ハンドラベラー / バーコードプリンター / 磁気記録駐車券 / 園芸用ラベル / 挿し札 / 紙器 / パッケージ等の開発・製造・販売 / シルク印刷

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア