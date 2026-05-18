営業成績に6.3倍の差を生む『徹底力の欠如』の真実を、グローバルベンチマークで解く～Supered × 100 無料ウェビナー開催～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援と、AIを活用した業務自動化支援を行う株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、2026年5月27日（水）に、米国で営業力強化（セールスイネーブルメント）分野をリードするSuperedと共催ウェビナー「営業成績に6.3倍の差を生む"徹底力の欠如"の正体とは」を開催いたします。本ウェビナーでは、Superedが世界198社・3大陸を対象に実施した「2026年セールスイネーブルメント グローバルベンチマーク調査」の結果を、日本市場向けに初公開します。

プロセスは作った。なのに、なぜ現場は動かないのか

ウェビナーに申し込む :https://www.100inc.co.jp/20260527-supered-salesreport

営業プロセスを定義している企業は89%に達する一方、実際にそれを実行できているのは36%にとどまります（Supered調査）。日本の営業組織でも、「SFA/CRMは入れた。研修も実施した。なのに商談レビューは形骸化し、提案の品質はばらつき、若手はなかなか育たない」という声が止みません。プロセスを「作る力」よりも、それを日々の運用に「実行」として埋め込む力が、営業成績を左右する時代に入っています。

そこで100は、米国Superedと共催で本ウェビナーを開催します。同調査は198社のアンケートと、営業企画責任者12名への深層インタビューに基づくものです（調査リード：Supered CEO & FounderのMatt Bolian）。営業組織の競争力を分ける構造を、世界規模のデータで明らかにしました。

目標達成率を6.3倍分ける、営業組織の「実行ギャップ」

差を生むのは、予算でも人員でもツール投資でもなく、日々の運用にどこまで「実行」を埋め込めているかでした。Supered調査が明かした構造的な格差は次の通りです。

本ウェビナーで持ち帰れる、3つの実装知

- 営業プロセスを「定義」する企業は89%、「実行」できているのは36%──53ポイントの実行ギャップ- 商談レビュー（インスペクション）を定期的に実施するチームは、未実施のチームに比べて目標達成率が6.3倍高い- マネージャー1人が直接見守れる人数は6名が限界。それを超えるとプロセス遵守率が急落する「Manager Cliff（6名の崖）」現象

本ウェビナーでは、以下のインサイトを初公開します。

- 商談レビュー（インスペクション）の具体的な設計法目標達成率を6.3倍に押し上げる運用ノウハウを、HubSpot上での実装まで踏み込んで解説- AI導入成果を出す組織と、そうでない組織を分ける前提条件生成AI時代に、HubSpotと組み合わせて「実行力」を仕組みに落とす方法- トップパフォーマー組織の5つの運営特性予算・規模・人数ではなく、運用規律で勝つ組織が共通して持っている要素

さらに、ウェビナー参加者には 「2026年セールスイネーブルメント グローバルベンチマーク」全36ページの限定レポート を事前送付します。当日ご参加いただけない方にも、後日アーカイブ動画と限定レポートをお送りします。

こんな方におすすめのウェビナーです

ウェビナー概要

登壇者紹介

- RevOps / Sales Ops / 営業力強化（セールスイネーブルメント）の担当者- 営業組織のスケーリングに直面している中堅B2B企業の営業責任者- HubSpotを活用した営業強化を検討中の企業・パートナー- プロセス徹底と現場ガイダンスツール導入を評価中の営業責任者- タイトル：営業成績に6.3倍の差を生む"徹底力の欠如"の正体とは- 開催日時：2026年5月27日（水）14:00～15:00- 開催形式：オンライン開催（Zoom）- 参加費：無料- お申込み：下記ページのフォームよりお申込みくださいhttps://www.100inc.co.jp/20260527-supered-salesreport

Supered Inc. CEO & Founder

Matt Bolian

米国陸軍士官学校を最優秀の成績で卒業。軍事情報官として活躍した後、ビジネス界へ転身し、収益基盤の構築を専門とするレベニュー・オペレーターとしてキャリアを築く。HubSpotパートナーエージェンシーを国内屈指の成長企業へと導いた実績を持つ。現在は、現場の営業担当者がプロセスを遵守できないという「ノルマ達成の最大の壁」を打破すべく、Supered社を設立。最新の「2026年 セールス・イネーブルメント白書」の調査責任者を務め、「イネーブルメント実行ギャップ」を特定した。

株式会社100 取締役

遠藤 祐太朗（えんどう ゆうたろう）

RevOpsコンサルタントとして、HubSpotの思想に基づいたマーケティング、セールス、CS組織の戦略・プロセス設計および実行支援まで一気通貫で担当している。お客様のビジネス成長を前提とした＋αのコンサルティングを得意とする。グローバル企業や海外市場へのビジネス支援も担当する。

株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 Inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢5丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援、AI活用を含む業務プロセス設計および運用支援

株式会社100は、HubSpotを中心としたCRM導入・活用支援およびAI活用支援を行う企業です。HubSpot ソリューションパートナープログラムの最高位ティアであるEliteパートナーとして、マーケティング・営業・カスタマーサポートを横断した業務設計と、CRM定着に向けた運用支援を提供しています。2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門の支援を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を受賞し、2025年には「HubSpot Best Partner of the Year」に選出されました。また、HubSpotユーザーコミュニティ「Japan HUG」の運営事務局として、国内におけるHubSpot活用とAI導入の促進に取り組んでいます。

会社概要：https://www.100inc.co.jp/company

本件に関するお問い合わせ先

株式会社100（ハンドレッド）

担当：若本