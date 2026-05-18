株式会社アースインフィニティ

株式会社アースインフィニティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱田幸一、以下「当社」）は、このたび販売代理店数が100社を突破したことをお知らせいたします。

当社は、電力小売事業のさらなる成長に向け、積極的な販売パートナー戦略を推進してまいりました。

その結果、全国各地で多数の販売代理店との提携が進み、全国規模で100社を超える営業ネットワークを構築しております。

近年、電力小売市場では競争環境が大きく変化しており、スピード感ある営業展開と強固な販売基盤の構築が企業成長における重要な要素となっています。

そのような市場環境の中、当社は積極的な代理店展開を推進することで、短期間で大幅な営業力強化を 実現いたしました。

今回の販売代理店数100社突破は、当社の事業拡大および市場での存在感向上を象徴する大きな成果であると考えております。

また、販売代理店ネットワークの拡大により、

・営業展開力の強化

・顧客接点の拡大

・契約獲得件数の増加

・市場シェア拡大への対応力向上

を推進し、さらなる企業価値向上を目指してまいります。

現在も新たな販売パートナーとの連携は継続的に拡大しており、今後も営業基盤の強化を進めることで、より多くのお客様へ当社サービスを提供できる体制構築を推進してまいります。

当社は引き続き、販売体制の強化およびパートナーシップ拡大を通じて、電力小売市場における競争力向上と持続的な事業成長を目指してまいります。