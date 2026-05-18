【無料公開】やる気のある上位2割の社員を起点にした組織変革の新常識をまとめたホワイトペーパー【期間限定】

株式会社enco

研修や制度を整えても「動く人」と「動かない人」の差が縮まらない。そうした状況に悩む企業が増えるなか、新規事業・社内プロジェクトの立ち上げを目的に据えた実践型リスキリングプログラムを運営する株式会社enco（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小林延光、以下「enco」）は、ホワイトペーパー『やる気のある社員から育てる：組織変革の起点は「上位2割」にある』を本日公開いたしました。

【無料】資料をダウンロードする :https://contents.enco.co.jp/wp-yaruki

本資料は、2:6:2の法則をもとに、組織変革の起点を「上位2割のやる気のある社員を正しく育て、称え、任せること」に置く考え方を整理し、理念の言語化から「場」の設計まで、明日から試せる組織変革の5ステップを収録しています。

資料ダウンロードURL：【https://contents.enco.co.jp/wp-yaruki】

■本ホワイトペーパーで扱う内容（見出しのみ）

1. 2:6:2の法則と組織変革の起点 - 上位2割を育てると、なぜ組織全体が動き始めるのか

2. 「上位2割」の正しい特定方法 - 売上でも役職でもなく、理念への合致度で見る

3. 上位2割への称賛・抜擢・プロジェクト型の任せ方 - 文化を変えるロールモデルのつくり方

4. 真の心理的安全性とは何か - 「優しい居場所」ではなく、率直な意見が飛び交う状態をつくる

5. 座学では行動変容が起きない理由 - アウトプットと実践を重視した学習設計の考え方

6. 「場」のデザインが中間層を動かす - 複数社合同・少人数グループ・発表・フィードバックの構造

7. パーソナルパワーとリレーショナルパワー - 内発的動機と仲間からの刺激を活用する

8. 組織変革の5ステップ - 理念の言語化から「中間の6割が変わる流れ」をつくるまで

■こんな課題をお持ちの方におすすめです

・研修をしても「動く人」と「動かない人」の差がいつまでも埋まらないと感じているリーダー

・理念を掲げても、社員が自分の言葉で語れないと悩む人事担当者

・心理的安全性を整えたつもりでも、会議や研修が活発にならない組織の推進担当者

・成果を出す社員を評価しているのに、組織文化が変わらないと感じている経営者

・変革を推進したいが、どこから手をつけるべきか迷っているすべての組織リーダー

■ホワイトペーパーダウンロード

タイトル：『やる気のある社員から育てる：組織変革の起点は「上位2割」にある』

費用：無料

ダウンロードURL：【https://contents.enco.co.jp/wp-yaruki】

■株式会社encoについて

株式会社encoは、「人と企業の成長を通じて持続可能な社会を実現する」をミッションに、新価値創造プログラムを運営しています。拠点は名古屋市。企業が社会に新たな価値を届けるための実践型プログラムを展開しています。

また「enco」という名前には、"encourage＝勇気づける"という想いが込められています。

私たちが提供するのは、ノウハウではなく、"自分らしさを軸に、周囲を巻き込み、行動を起こす力"。

企業名：株式会社enco

代表取締役：小林延光

本社所在地：451-0042 愛知県名古屋市西区那古野二丁目14番1号

コーポレートサイト：https://www.enco.co.jp/