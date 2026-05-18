【札幌近郊最大級！丘を彩る23万球】チューリップ見頃！(国営滝野すずらん丘陵公園）

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一般財団法人　公園財団

チューリップ 5/18（月）現在見頃！！



2026.05.17撮影：見頃（カントリーガーデン上段「彩の丘」）

カントリーガーデンのチューリップは、上段（彩の丘）では5/16（土）より、下段（虹の丘）では5/17（日）よりそれぞれ【見頃】を迎えました。


また、パレット花壇の【フレグランスチューリップ（香る品種）】も続々見頃を迎えており、今週末5/23（土）からは「チューリップの香り」をテーマにした人気投票を初開催します。


更には、富山県花卉球根農業協同組合とのコラボイベント「富山×滝野 たきのチューリップDay」を5/19（火）に初開催！チューリップや富山の魅力を学べるガーデンツアー＆トークショーなどをお楽しみいただけます。


チューリップの見頃ピークは5/24（日）頃まで続く予想で、以降は遅咲き品種をお楽しみいただけます。



2026.05.17撮影：見頃（カントリーガーデン上段「彩の丘」）

2026.05.17撮影：見頃（カントリーガーデン下段「虹の丘」）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/756_1_7a6f87d92144815211963d8054c6494f.jpg?v=202605180951 ]
チューリップ・すずらんフェスタ2026 :
https://takinopark.com/tulipsuzurannfesta/

チューリップ・すずらんフェスタおすすめイベント！！


今年の「チューリップ・すずらんフェスタ」は“学び”と“体験”をテーマとしたイベントを開催！


【おすすめイベント１.】富山×滝野　たきのチューリップDay

チューリップについて詳しくなれる1日！


イベント限定のガーデンツアーやこの日しか開放しない場所からチューリップを眺めたり。


他にも、飲食販売ブースも特別出店！滝野のチューリップを満喫しよう！！


協力：富山県花卉球根農業協同組合 / 有限会社コテージ・ガーデン


日程：5/19（火）


時間：10：00～15：00
料金：無料


定員：一部あり


場所：カントリーガーデン芝生広場他




■たきのチューリップDayスケジュール

10:00～12:00　カントリーハウステラス開放


13:00～14:30　チューリップ傘貸出


13:30～14:15　ガーデンツアー


14:30～15:00　チューリップトークショー


■ガーデンツアー / トークショー

富山県花卉球根農業協同組合の方をお招きしてガーデンツアーとトークショーを開催！


チューリップが咲き誇るガーデンを巡って“チューリップのヒミツ”を知ろう！


トークショー終了後には”球根プレゼント”じゃんけん大会も実施！どのような内容かはお楽しみに！


協力：富山県花卉球根農業協同組合/有限会社コテージ・ガーデン


■カントリーハウステラス開放

2026.05.18撮影：カントリーハウステラスからの眺め

普段は入れない【カントリーハウスのテラス】からチューリップを眺めよう！


どんな景色が見れるかはお楽しみに！





■チューリップ傘貸出

2026.05.16撮影

チューリップデザインの傘を持ってガーデンを散策しながら、かわいい写真を撮ってみよう！





■チューリップDay限定屋外飲食販売実施！

チューリップを見ながらお昼ごはんやおやつの時間！


滝野でしか味わえない贅沢な時間を過ごそう！


販売者：シダックスコントラクトフードサービス（株）



【富山×滝野】たきのチューリップDay :
https://takinopark.com/event/takinotulipday/

【おすすめイベント２.】チューリップ傘無料貸出

雨の日も晴れの日も楽しめる！


かわいいチューリップの傘を持ってガーデンを散策しよう！


一面のチューリップとかわいい傘を使ってお気に入りの写真を撮影してみよう！



日程：5/16（土）～5/31（日）


時間：9：00～17：00


※貸出時間の制限はございません。
料金：無料


定員：無し


※傘の数量には限りがございます。


場所：東口ゲート/中央口ゲート





チューリップ傘 無料レンタル :
https://takinopark.com/event/tulip-umbrella/

【おすすめイベント３.】香りのチューリップ人気投票

チューリップの香りを嗅いだことはありますか？


フレグランスチューリップからお気に入りを選んで投票しよう！


おすすめの時間は昼間！！香りのピークは7分から8分咲きがベスト！！



日程：5/23（土）～5/31（日）


時間：9：00～17：00
料金：無料


定員：なし


場所：パレット花壇





香りのチューリップ人気投票 :
https://takinopark.com/event/fragrancetulip/

【おすすめイベント４.】チューリップを上から見てみよう！

普段は入れない【中央口屋上】から見えるカントリーガーデン“虹の丘”の景色は圧巻！！


特別な景色を見てみよう！



日程：5/23（土）・24（日）


時間：10：00～15：00（最終受付14：50）
料金：無料


定員：なし


場所：中央口A棟屋上





チューリップを上から見てみよう！ :
https://takinopark.com/event/culipphotospot/

【おすすめイベント５.】チューリップ掘り取り体験

掘り取りにもコツが！スタッフの説明を聞いてきれいにチューリップを咲かせるように持ち帰ろう！


公園で咲いていたチューリップをお家でも咲かせてみよう！



日程：6/7（日）


時間：9:40～14:00（整理券配布 9:10～）
料金：無料


定員：当日先着2,000名


場所：カントリーガーデン中央口花畑





チューリップ掘り取り体験 :
https://takinopark.com/event/horitori/
公園の名前を冠する可憐な“スズラン”

ドイツスズラン：過去撮影写真


ピンクスズラン：過去撮影写真

うつむきながら小さな花を咲かせる姿が魅力です。実は管理が難しい植物であり、


現在、植栽エリアを限定して集中的に管理を行っています。


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/756_2_1993ddcfa7c01e0a33650950aa595b38.jpg?v=202605180951 ]


お問い合わせ


国営滝野すずらん丘陵公園
札幌市公園緑化協会共同体　滝野管理センター　企画広報係
住所：北海道札幌市南区滝野247番地


TEL：011-594-2222



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