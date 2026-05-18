【札幌近郊最大級！丘を彩る23万球】チューリップ見頃！(国営滝野すずらん丘陵公園）

チューリップ 5/18（月）現在見頃！！

一般財団法人 公園財団2026.05.17撮影：見頃（カントリーガーデン上段「彩の丘」）

カントリーガーデンのチューリップは、上段（彩の丘）では5/16（土）より、下段（虹の丘）では5/17（日）よりそれぞれ【見頃】を迎えました。

また、パレット花壇の【フレグランスチューリップ（香る品種）】も続々見頃を迎えており、今週末5/23（土）からは「チューリップの香り」をテーマにした人気投票を初開催します。

更には、富山県花卉球根農業協同組合とのコラボイベント「富山×滝野 たきのチューリップDay」を5/19（火）に初開催！チューリップや富山の魅力を学べるガーデンツアー＆トークショーなどをお楽しみいただけます。

チューリップの見頃ピークは5/24（日）頃まで続く予想で、以降は遅咲き品種をお楽しみいただけます。

チューリップ・すずらんフェスタおすすめイベント！！

2026.05.17撮影：見頃（カントリーガーデン上段「彩の丘」）2026.05.17撮影：見頃（カントリーガーデン下段「虹の丘」）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/756_1_7a6f87d92144815211963d8054c6494f.jpg?v=202605180951 ]チューリップ・すずらんフェスタ2026 :https://takinopark.com/tulipsuzurannfesta/

今年の「チューリップ・すずらんフェスタ」は“学び”と“体験”をテーマとしたイベントを開催！

【おすすめイベント１.】富山×滝野 たきのチューリップDay

チューリップについて詳しくなれる1日！

イベント限定のガーデンツアーやこの日しか開放しない場所からチューリップを眺めたり。

他にも、飲食販売ブースも特別出店！滝野のチューリップを満喫しよう！！

協力：富山県花卉球根農業協同組合 / 有限会社コテージ・ガーデン

日程：5/19（火）

時間：10：00～15：00

料金：無料

定員：一部あり

場所：カントリーガーデン芝生広場他

■たきのチューリップDayスケジュール

10:00～12:00 カントリーハウステラス開放

13:00～14:30 チューリップ傘貸出

13:30～14:15 ガーデンツアー

14:30～15:00 チューリップトークショー

■ガーデンツアー / トークショー

富山県花卉球根農業協同組合の方をお招きしてガーデンツアーとトークショーを開催！

チューリップが咲き誇るガーデンを巡って“チューリップのヒミツ”を知ろう！

トークショー終了後には”球根プレゼント”じゃんけん大会も実施！どのような内容かはお楽しみに！

協力：富山県花卉球根農業協同組合/有限会社コテージ・ガーデン

■カントリーハウステラス開放2026.05.18撮影：カントリーハウステラスからの眺め

普段は入れない【カントリーハウスのテラス】からチューリップを眺めよう！

どんな景色が見れるかはお楽しみに！

■チューリップ傘貸出2026.05.16撮影

チューリップデザインの傘を持ってガーデンを散策しながら、かわいい写真を撮ってみよう！

■チューリップDay限定屋外飲食販売実施！

チューリップを見ながらお昼ごはんやおやつの時間！

滝野でしか味わえない贅沢な時間を過ごそう！

販売者：シダックスコントラクトフードサービス（株）

【おすすめイベント２.】チューリップ傘無料貸出

【富山×滝野】たきのチューリップDay :https://takinopark.com/event/takinotulipday/

雨の日も晴れの日も楽しめる！

かわいいチューリップの傘を持ってガーデンを散策しよう！

一面のチューリップとかわいい傘を使ってお気に入りの写真を撮影してみよう！

日程：5/16（土）～5/31（日）

時間：9：00～17：00

※貸出時間の制限はございません。

料金：無料

定員：無し

※傘の数量には限りがございます。

場所：東口ゲート/中央口ゲート

【おすすめイベント３.】香りのチューリップ人気投票

チューリップ傘 無料レンタル :https://takinopark.com/event/tulip-umbrella/

チューリップの香りを嗅いだことはありますか？

フレグランスチューリップからお気に入りを選んで投票しよう！

おすすめの時間は昼間！！香りのピークは7分から8分咲きがベスト！！

日程：5/23（土）～5/31（日）

時間：9：00～17：00

料金：無料

定員：なし

場所：パレット花壇

【おすすめイベント４.】チューリップを上から見てみよう！

香りのチューリップ人気投票 :https://takinopark.com/event/fragrancetulip/

普段は入れない【中央口屋上】から見えるカントリーガーデン“虹の丘”の景色は圧巻！！

特別な景色を見てみよう！

日程：5/23（土）・24（日）

時間：10：00～15：00（最終受付14：50）

料金：無料

定員：なし

場所：中央口A棟屋上

【おすすめイベント５.】チューリップ掘り取り体験

チューリップを上から見てみよう！ :https://takinopark.com/event/culipphotospot/

掘り取りにもコツが！スタッフの説明を聞いてきれいにチューリップを咲かせるように持ち帰ろう！

公園で咲いていたチューリップをお家でも咲かせてみよう！

日程：6/7（日）

時間：9:40～14:00（整理券配布 9:10～）

料金：無料

定員：当日先着2,000名

場所：カントリーガーデン中央口花畑

チューリップ掘り取り体験 :https://takinopark.com/event/horitori/公園の名前を冠する可憐な“スズラン”ドイツスズラン：過去撮影写真ピンクスズラン：過去撮影写真

うつむきながら小さな花を咲かせる姿が魅力です。実は管理が難しい植物であり、

現在、植栽エリアを限定して集中的に管理を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/756_2_1993ddcfa7c01e0a33650950aa595b38.jpg?v=202605180951 ]

お問い合わせ

国営滝野すずらん丘陵公園

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 企画広報係

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

【各種SNSなど随時更新中！】

公園HP：https://www.takinopark.com/

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