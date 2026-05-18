【札幌近郊最大級！丘を彩る23万球】チューリップ見頃！(国営滝野すずらん丘陵公園）
チューリップ 5/18（月）現在見頃！！
2026.05.17撮影：見頃（カントリーガーデン上段「彩の丘」）
カントリーガーデンのチューリップは、上段（彩の丘）では5/16（土）より、下段（虹の丘）では5/17（日）よりそれぞれ【見頃】を迎えました。
また、パレット花壇の【フレグランスチューリップ（香る品種）】も続々見頃を迎えており、今週末5/23（土）からは「チューリップの香り」をテーマにした人気投票を初開催します。
更には、富山県花卉球根農業協同組合とのコラボイベント「富山×滝野 たきのチューリップDay」を5/19（火）に初開催！チューリップや富山の魅力を学べるガーデンツアー＆トークショーなどをお楽しみいただけます。
チューリップの見頃ピークは5/24（日）頃まで続く予想で、以降は遅咲き品種をお楽しみいただけます。
2026.05.17撮影：見頃（カントリーガーデン上段「彩の丘」）
2026.05.17撮影：見頃（カントリーガーデン下段「虹の丘」）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/756_1_7a6f87d92144815211963d8054c6494f.jpg?v=202605180951 ]
チューリップ・すずらんフェスタ2026 :
https://takinopark.com/tulipsuzurannfesta/
チューリップ・すずらんフェスタおすすめイベント！！
今年の「チューリップ・すずらんフェスタ」は“学び”と“体験”をテーマとしたイベントを開催！
【おすすめイベント１.】富山×滝野 たきのチューリップDay
チューリップについて詳しくなれる1日！
イベント限定のガーデンツアーやこの日しか開放しない場所からチューリップを眺めたり。
他にも、飲食販売ブースも特別出店！滝野のチューリップを満喫しよう！！
協力：富山県花卉球根農業協同組合 / 有限会社コテージ・ガーデン
日程：5/19（火）
時間：10：00～15：00
料金：無料
定員：一部あり
場所：カントリーガーデン芝生広場他
■たきのチューリップDayスケジュール
10:00～12:00 カントリーハウステラス開放
13:00～14:30 チューリップ傘貸出
13:30～14:15 ガーデンツアー
14:30～15:00 チューリップトークショー
■ガーデンツアー / トークショー
富山県花卉球根農業協同組合の方をお招きしてガーデンツアーとトークショーを開催！
チューリップが咲き誇るガーデンを巡って“チューリップのヒミツ”を知ろう！
トークショー終了後には”球根プレゼント”じゃんけん大会も実施！どのような内容かはお楽しみに！
協力：富山県花卉球根農業協同組合/有限会社コテージ・ガーデン
■カントリーハウステラス開放
2026.05.18撮影：カントリーハウステラスからの眺め
普段は入れない【カントリーハウスのテラス】からチューリップを眺めよう！
どんな景色が見れるかはお楽しみに！
■チューリップ傘貸出
2026.05.16撮影
チューリップデザインの傘を持ってガーデンを散策しながら、かわいい写真を撮ってみよう！
■チューリップDay限定屋外飲食販売実施！
チューリップを見ながらお昼ごはんやおやつの時間！
滝野でしか味わえない贅沢な時間を過ごそう！
販売者：シダックスコントラクトフードサービス（株）
【富山×滝野】たきのチューリップDay :
https://takinopark.com/event/takinotulipday/
【おすすめイベント２.】チューリップ傘無料貸出
雨の日も晴れの日も楽しめる！
かわいいチューリップの傘を持ってガーデンを散策しよう！
一面のチューリップとかわいい傘を使ってお気に入りの写真を撮影してみよう！
日程：5/16（土）～5/31（日）
時間：9：00～17：00
※貸出時間の制限はございません。
料金：無料
定員：無し
※傘の数量には限りがございます。
場所：東口ゲート/中央口ゲート
チューリップ傘 無料レンタル :
https://takinopark.com/event/tulip-umbrella/
【おすすめイベント３.】香りのチューリップ人気投票
チューリップの香りを嗅いだことはありますか？
フレグランスチューリップからお気に入りを選んで投票しよう！
おすすめの時間は昼間！！香りのピークは7分から8分咲きがベスト！！
日程：5/23（土）～5/31（日）
時間：9：00～17：00
料金：無料
定員：なし
場所：パレット花壇
香りのチューリップ人気投票 :
https://takinopark.com/event/fragrancetulip/
【おすすめイベント４.】チューリップを上から見てみよう！
普段は入れない【中央口屋上】から見えるカントリーガーデン“虹の丘”の景色は圧巻！！
特別な景色を見てみよう！
日程：5/23（土）・24（日）
時間：10：00～15：00（最終受付14：50）
料金：無料
定員：なし
場所：中央口A棟屋上
チューリップを上から見てみよう！ :
https://takinopark.com/event/culipphotospot/
【おすすめイベント５.】チューリップ掘り取り体験
掘り取りにもコツが！スタッフの説明を聞いてきれいにチューリップを咲かせるように持ち帰ろう！
公園で咲いていたチューリップをお家でも咲かせてみよう！
日程：6/7（日）
時間：9:40～14:00（整理券配布 9:10～）
料金：無料
定員：当日先着2,000名
場所：カントリーガーデン中央口花畑
チューリップ掘り取り体験 :
https://takinopark.com/event/horitori/
公園の名前を冠する可憐な“スズラン”
ドイツスズラン：過去撮影写真
ピンクスズラン：過去撮影写真
うつむきながら小さな花を咲かせる姿が魅力です。実は管理が難しい植物であり、
現在、植栽エリアを限定して集中的に管理を行っています。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/756_2_1993ddcfa7c01e0a33650950aa595b38.jpg?v=202605180951 ]
お問い合わせ
国営滝野すずらん丘陵公園
札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 企画広報係
住所：北海道札幌市南区滝野247番地
TEL：011-594-2222
【各種SNSなど随時更新中！】
公園HP：https://www.takinopark.com/
X：https://twitter.com/takino_official
Instagram：https://www.instagram.com/takino.park/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCXoR2ts5Zs-VdrpK49lNTEw
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