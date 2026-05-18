高級美顔器販売台数4年連続全国No.1*のA. GLOBALがおくる新美顔器　これまでにない新しい特許技術を搭載し、より複雑に表情筋にアプローチする次世代美顔器「CronuA(クロノア)」を発表

株式会社A. GLOBAL

岐阜県羽島市を拠点に独自技術を搭載した高級美顔器の製造、販売を手掛け、美を追求し続ける美容機器メーカー、「株式会社A. GLOBAL（エーグローバル）」（以下、エーグローバル）(本社所在地：岐阜県羽島市、代表取締役：金 松月)より、新商品の発表。

Zeusシリーズで培った技術をさらに進化させるべく、約3年の開発期間を経て、より複雑な電気刺激による新たなフェイスケア体験を追求した特許技術を搭載。ここにしかない体感にこだわり、毎日のフェイスケアを上質な時間へ導く高級美顔器として誕生した『CronuA』（以下、クロノア）を

2026年5月24日(日)より公式オンラインショップ、東京および大阪の直営店にて販売いたします。

すべての人に寄り添う次世代美顔器

新特許技術（特許第7637952号）を搭載したA. GLOBAL史上、最高峰の美顔器「CronuA(クロノア)」。

従来の美顔器では難しかった、筋肉をより複雑に動かすアプローチに着目。独自の特許技術により、筋肉を多方向から刺激する新しいアプローチを実現した次世代の美顔器です。肌のハリ不足・加齢に伴うお悩みから、お顔周りの様々な肌トラブルまで1台でパワフルにトータルサポートが可能です。より多くの方に美顔器の価値を届けたいという想いから生まれた、「理想的な美容効果」を追求した一台。流動的なフォルムとクオリティの高い質感にこだわったデザインは、視覚からも“美”を創り上げます。

結果を重視した多機能性を兼ね備え、その日の自分に合わせたモードでひとりひとりの美しさを思いのままにクリエイトする、A. GLOBAL史上、最高峰の美顔器が誕生しました。歴代マシンの開発責任者が最高のパフォーマンスを追求し続け、独自技術と新しい特許技術を活用した4つのモードが搭載された美顔器。

これまでのデザインを活かし、さらに様々な質感をボディに取り入れ、見た目の美しさにもよりこだわりました。使いやすさもパワーアップし、新特許技術を搭載した最高の体感と効果を追求した「SPECIAL CARE（スペシャルケア）」モード、美容成分の浸透サポートに特化した「MOIST CARE（モイストケア）」モードなどを新たに開発しました。

厳選された4つのモード

よりシンプルに肌の状態や好みに合わせてデイリーやウィークリーで使い分けが可能に。ご自宅で手軽に本格エステのような肌ケアが体験できます。デイリーでご利用いただけるモードや、週に1-2回の特別なケアなど、お客様の好みと肌の状態に合わせてご使用いただくことが可能です。

〈SP（スペシャルケア）〉

A. GLOBALの新たな特許技術と、温め作用を同時に出力するモード

SPモードは、新しい特許機能（特許第7637952号）の搭載と、美容成分の浸透（インサートパルス）、筋肉運動（EMS）、温め（中高周波）の3つの効果を最大化したモード。4つの電極の間で電流を0.05秒間隔で出力し、6方向から筋肉へ刺激を与えることができる、A. GLOBAL最新のスペシャルモードとなっております。

〈DAY（デイリーケア）〉

心地良さを追求し、さらにクリアなフェイスに

低周波の電気刺激で肌を引き締まった印象へ導く「EMS」と、高周波で肌をあたためハリをのある肌へ導く「RF」の真逆の性質をもつ2つの機能を独自の周波数と電極の配置で融合。温めと筋肉運動を同時に行うことで、「EMS」の効率を高めることができるモードです。クロノアだけの特別な刺激と確かな効果で毎日使いたくなるEMSを実現

〈DF（ディーエフケア）〉

年齢を感じない透き通るような素肌へ。

DＦモードは、電気の浸透度が異なる2種類の「RF」を使用し、肌の表面と深部を同時に温め、ハリのある肌をさらに実感できるモードです。[美杉2.1]大きなヘッドと16個の素子から流れるRFにより、広範囲へ効率よくアプローチしながら、心地よい体感を実現しました。

〈MO（モイストケア）〉

美容成分の浸透サポートに特化させたモード

肌に電流を流すと、電気浸透流（EOF）という流れが生まれ、プラス電極からマイナス電極へ向かって、水分や美容成分が押し流されるように移動します*。さらに、中周波によって肌の通り道が広がることで、美容成分が肌の内部まで行き渡りやすくなります*。これにより、美容成分を効率よく肌の内部へ届けることが可能になります。*化粧品の併用

販売価格：330,000円（税込）

カラー：Snow White 、Spring Pink

発売予定日：2026年5月24日予定

対象店舗：「A. GLOBAL公式オンラインストア」、「A. GLOBAL GINZA SIX店」、「A. GLOBAL 大丸心斎橋店」

https://store.a-global.com/products/cronua

※先行販売は実施いたしません。

※上記は日本国内のスケジュールです。

＜会社概要＞

A. GLOBALは、岐阜県羽島市を拠点に独自技術を搭載した美容機器の製造、販売を手掛ける美容機器メーカーです。「美と人の、可能性へ。」をコンセプトに、機能性を追求しながらも斬新なデザインにもこだわったモノづくりをしています。アジアをはじめ、グローバル展開にもヒットを飛ばし、高級美顔器販売台数4年連続全国No.1*を誇っています。

*株式会社東京商工リサーチ調べ（2021.07~2025.06）

社名：株式会社A. GLOBAL（エーグローバル）

設立：平成29年10月

代表者：代表取締役 金 松月

事業内容：美容機器の設計、開発、製造及販売・美容商材の販売

本社：岐阜県羽島市江吉良町江中４丁目21番地

URL：https://a-global.com/

公式オンラインストア：https://store.a-global.com/

オフィシャルインスタグラム：https://www.instagram.com/a.global.official/