帝京平成大学では、一般の方への公開講座として「帝京平成大学×帝京平成スポーツアカデミー公開講座」を2016年度より継続して開催しております。

2026年度も以下の内容で開催いたします。皆さまのご参加をお待ちしております。

◆ 開催日時

対　象　：どなたでもご参加いただけます。

定　員　：定員は設定していません。予約は不要です。当日直接会場にお越しください。

時　間　：10：30〜12：00（受付時間 10：00〜）

参加料　：無料

会　場　：千葉キャンパス（市原市うるいど南4-1）

　　　※ちはら台キャンパスは建替え工事中のため、お間違いないようご注意ください。

　　　　お車でお越しの際は、学生駐車場をご利用ください。

◆ 第1回

日程：6月13日（土）

テーマ：貯筋生活始めませんか？　〜簡単筋トレでカラダもココロも健康に！！〜

講師：齊藤 訓英 講師（健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科）

◆ 第2回

日程：7月11日（土）

テーマ：現在わかっている不老長寿の健康科学　〜今日からできる心と体の整え方〜

講師：玉井 清志 教授（健康医療スポーツ学部 柔道整復学科）

◆ 第3回

日程：8月29日（土）

テーマ：呼吸と姿勢を考える　〜呼吸と姿勢を整えて“心地よく動ける体”をつくる〜

講師：平山 哲郎 講師（健康医療スポーツ学部 リハビリテーション学科）

◆ 第4回

日程：9月19日（土）

テーマ：身近なモノから使いやすさ（ユーザビリティ）を発見しよう　 〜スマートフォンケースを用いたワークショップ〜

講師：吉野 智佳子 講師（健康医療スポーツ学部 リハビリテーション学科）

◆ 第5回

日程：10月17日（土）

テーマ：犬と猫の健康　〜獣医師が教える健康管理と病気の話〜

講師：春日 陽一郎 教授（健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科）

◆ 第6回

日程：11月14日（土）

テーマ：感染症リテラシー 〜基本的な知識と対策で暮らしの安心を守りましょう〜

講師：白石 央子 教授（健康医療スポーツ学部 看護学科）

※後日、各講座の動画を本学HPに掲載予定です。

過去の公開講座や、他キャンパス（池袋・中野）での実施内容等、その他の情報は以下よりご覧ください。

https://www.thu.ac.jp/public/lecture

▼本件に関する問い合わせ先

帝京平成大学　千葉キャンパス　総務課　

住所：千葉県市原市うるいど南4-1

TEL：0436-74-5511

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/