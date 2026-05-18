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帝京平成大学 − 『2026年度 帝京平成大学×帝京平成スポーツアカデミー公開講座』のお知らせ
帝京平成大学では、一般の方への公開講座として「帝京平成大学×帝京平成スポーツアカデミー公開講座」を2016年度より継続して開催しております。
2026年度も以下の内容で開催いたします。皆さまのご参加をお待ちしております。
◆ 開催日時
対 象 ：どなたでもご参加いただけます。
定 員 ：定員は設定していません。予約は不要です。当日直接会場にお越しください。
時 間 ：10：30〜12：00（受付時間 10：00〜）
参加料 ：無料
会 場 ：千葉キャンパス（市原市うるいど南4-1）
※ちはら台キャンパスは建替え工事中のため、お間違いないようご注意ください。
お車でお越しの際は、学生駐車場をご利用ください。
◆ 第1回
日程：6月13日（土）
テーマ：貯筋生活始めませんか？ 〜簡単筋トレでカラダもココロも健康に！！〜
講師：齊藤 訓英 講師（健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科）
◆ 第2回
日程：7月11日（土）
テーマ：現在わかっている不老長寿の健康科学 〜今日からできる心と体の整え方〜
講師：玉井 清志 教授（健康医療スポーツ学部 柔道整復学科）
◆ 第3回
日程：8月29日（土）
テーマ：呼吸と姿勢を考える 〜呼吸と姿勢を整えて“心地よく動ける体”をつくる〜
講師：平山 哲郎 講師（健康医療スポーツ学部 リハビリテーション学科）
◆ 第4回
日程：9月19日（土）
テーマ：身近なモノから使いやすさ（ユーザビリティ）を発見しよう 〜スマートフォンケースを用いたワークショップ〜
講師：吉野 智佳子 講師（健康医療スポーツ学部 リハビリテーション学科）
◆ 第5回
日程：10月17日（土）
テーマ：犬と猫の健康 〜獣医師が教える健康管理と病気の話〜
講師：春日 陽一郎 教授（健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科）
◆ 第6回
日程：11月14日（土）
テーマ：感染症リテラシー 〜基本的な知識と対策で暮らしの安心を守りましょう〜
講師：白石 央子 教授（健康医療スポーツ学部 看護学科）
※後日、各講座の動画を本学HPに掲載予定です。
過去の公開講座や、他キャンパス（池袋・中野）での実施内容等、その他の情報は以下よりご覧ください。
https://www.thu.ac.jp/public/lecture
▼本件に関する問い合わせ先
帝京平成大学 千葉キャンパス 総務課
住所：千葉県市原市うるいど南4-1
TEL：0436-74-5511
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2026年度も以下の内容で開催いたします。皆さまのご参加をお待ちしております。
◆ 開催日時
対 象 ：どなたでもご参加いただけます。
定 員 ：定員は設定していません。予約は不要です。当日直接会場にお越しください。
時 間 ：10：30〜12：00（受付時間 10：00〜）
会 場 ：千葉キャンパス（市原市うるいど南4-1）
※ちはら台キャンパスは建替え工事中のため、お間違いないようご注意ください。
お車でお越しの際は、学生駐車場をご利用ください。
◆ 第1回
日程：6月13日（土）
テーマ：貯筋生活始めませんか？ 〜簡単筋トレでカラダもココロも健康に！！〜
講師：齊藤 訓英 講師（健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科）
◆ 第2回
日程：7月11日（土）
テーマ：現在わかっている不老長寿の健康科学 〜今日からできる心と体の整え方〜
講師：玉井 清志 教授（健康医療スポーツ学部 柔道整復学科）
◆ 第3回
日程：8月29日（土）
テーマ：呼吸と姿勢を考える 〜呼吸と姿勢を整えて“心地よく動ける体”をつくる〜
講師：平山 哲郎 講師（健康医療スポーツ学部 リハビリテーション学科）
◆ 第4回
日程：9月19日（土）
テーマ：身近なモノから使いやすさ（ユーザビリティ）を発見しよう 〜スマートフォンケースを用いたワークショップ〜
講師：吉野 智佳子 講師（健康医療スポーツ学部 リハビリテーション学科）
◆ 第5回
日程：10月17日（土）
テーマ：犬と猫の健康 〜獣医師が教える健康管理と病気の話〜
講師：春日 陽一郎 教授（健康医療スポーツ学部 医療スポーツ学科）
◆ 第6回
日程：11月14日（土）
テーマ：感染症リテラシー 〜基本的な知識と対策で暮らしの安心を守りましょう〜
講師：白石 央子 教授（健康医療スポーツ学部 看護学科）
※後日、各講座の動画を本学HPに掲載予定です。
過去の公開講座や、他キャンパス（池袋・中野）での実施内容等、その他の情報は以下よりご覧ください。
https://www.thu.ac.jp/public/lecture
▼本件に関する問い合わせ先
帝京平成大学 千葉キャンパス 総務課
住所：千葉県市原市うるいど南4-1
TEL：0436-74-5511
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/