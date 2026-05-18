「生成AIが賢くなるほど、人間は考えなくなる」 --認知オフローディング研究が示す企業研修の盲点

GTF株式会社

Lee et al. (2025)やBloom、Gerichらの研究は、AIへの信頼度が高まるほど人間が自ら考えることを止め、批判的思考力そのものが低下し、本来自分の頭で行うべき認知的作業を外部のツールや環境に「委託」する「認知オフローディング」をもたらすこと実証しました。

発見事項1：生成AI使用により認知6段階すべてで認知的努力が低下

特に「知識」や「理解」、「応用」といった『低次認知』だけでなく、「分析」や「統合」、「評価」といった『高次認知』でも７割以上が努力低下を報告。ビジネス意思決定の核心部分で最も大きな思考の委譲が起きている■319名・936業務事例の調査で、Bloomの6段階すべてにおいて過半数が「認知的努力が減った」と回答。理解79%・統合76%が最高値、評価55%が最低値ながらそれでも半数超。

発見事項2：信頼度の二重効果

発見事項3：認知オフローディングの媒介構造

認知オフローディングの対象の高次拡大

AIへの過信による思考力低下は広範かつ強力だが、自信による防御は限定的で弱い。個人の自信だけでは認知オフローディングに抗えないAIを頻繁に使うこと自体が直接思考力を奪うのではなく、「AIに考えてもらう習慣」（認知オフローディング）が形成されることを通じて思考力が蝕まれる--そのメカニズムを示す■AI利用頻度が高いほど認知オフローディング（思考のAI委譲）が増加し（r=+0.72）、それが批判的思考力を低下させる（r=－0.75）。直接効果もr=－0.68。「AIに考えてもらう習慣」が媒介変数として機能している。Gerlich（2025）の媒介分析は、AI利用がなぜ批判的思考力の低下につながるのか、そのメカニズムを解明している。

もともと「認知オフローディング」とは認知科学の用語で、日常的な例としては、電話番号を覚える代わりにスマホの連絡先に登録する、道順を覚える代わりにナビに任せる、といったものがあります。これ自体は人間が太古から行ってきた自然な行動で、メモを取る、計算機を使う、なども広い意味では認知オフローディングです。

しかし、今回特に問題なのは、生成AIの登場によってオフローディングの対象が高次の思考にまで拡大してしまっている点です。Lee et al. (2025) が実証したのはまさにこの現象で、AIの出力が流暢で権威的に見えるため、人間が「自分で考えなくてもいい」と無意識に判断し、批判的思考そのものを放棄してしまう。しかも、AIへの信頼度が高い人ほどこの傾向が強いため、AIに慣れるほど思考力が鈍るという逆説的な構造が生まれます。さらに危険なのは、発見事項２の通り自分に対して自信があり自己信頼の高い人でも、AIへの過剰信頼やオフローディングへの防御は限定的で弱いことがわかった点です。

生成AIが人間の思考プロセス全体に広範な影響を及ぼしている現在、大きな課題が明らかになっています。GTF Thinking Academyにて提供するAI思考設計研修は、この問題に対し「自分で考える→AI補強→差分検証」の3ステップで対抗する、科学的根拠に基づくプログラムです。

出所

Lee et al. (2025) - ACM Digital Library

Lee et al. (2025) - Microsoft Research PDF

Gerlich (2025) - MDPI Societies CHI Conference

Impact Factor - Resurchify

Harvard Gazette: Is AI dulling our minds?

EDUCAUSE: The Paradox of AI Assistance

GTF Thinking Academyについて

GTF株式会社は2001年の設立以来、上場企業を中心にチーム出向型ハンズオンによる企業再編・再生を中核事業としながら経営幹部＆インターン育成20,000名超の実績を積み重ねてきました。

GTF Thinking Academyは、この実践知を体系化し、「研修（CT 4モジュール＋AI思考設計）」「測定（独自開発テスト GTF-CTPA）」「補強（処方型ミニモジュール）」を一貫して提供する日本初※の批判的思考力プラットフォームです。世界標準の学術エビデンス（米国心理学会デルファイ・レポート、Abramiメタ分析等）に基づき設計されています。

※ Facione (1990) 6コアスキルすべてを網羅する研修・測定・補強一体型プラットフォームとして（GTF調べ、2026年5月時点）

GTF株式会社（グローバルタスクフォース）について

GTF株式会社（GLOBAL TASKFORCE、東京都）は2001年設立。M&A・事業再生を通じて120以上のプロジェクトを手がけ、経営幹部＆インターン育成実績20,000名以上を有する思考力育成の専門企業。経営解説書籍『通勤大学MBAシリーズ』『イノベーションのジレンマ入門』等の執筆累計発行部数120万部以上。 https://www.global-taskforce.net/

本件に関するお問い合わせ（取材・素材請求）

取材対応：山中英嗣（代表パートナー）

E-mail：yamanaka@global-taskforce.net

Zoom問合わせフォーム：https://pro.form-mailer.jp/lp/ed68a99e48799