【日本初のかにのオープンファクトリー】「かにファクトリー 甲羅組」オープンまであと2 ヶ月！ 玄関前の「ふわふわドーム」が完成。敦賀駅を結ぶシャトルバス「かにファク号」も初公開！
玄関前のかにのモニュメント
海産物を中心とした通信販売・店頭販売・飲食・水産加工事業を手掛ける株式会社伝食（ 本社： 福井県敦賀市、代表取締役： 田辺晃司） が運営する日本初のかにのオープンファクトリー「かにファクトリー 甲羅組」は 、2 0 2 6 年7 月1 6 日（ 木） のグランドオープンに向けて最終段階に入りました。 5 月現在、施設外構の整備が完了し、シンボルとなる「ふわふわドーム」や芝生広場が姿を現しました。また、遠方からのお客様をサポートする専用シャトルバス「かにファク号」も完成。オープンに向けて、その全貌がついに明らかになりつつあります。
玄関前撮影スポットかにの殻むき体験
かにの殻むき体験
かにファクトリー 甲羅組
■ 1 .外構エリア完成！ 親子でくつろげる「玄関前の遊び場」
施設の顔となる玄関前エリアの工事が完了いたしました。
ふわふわドーム＆芝生広場： お子様に大人気の巨大トランポリン「ふわふわドーム」を設置。周囲には鮮やかな芝生が広がり、お買い物や工場見学の合間に、家族で心地よく過ごせる開放的な空間が誕生しました。
駐車場ライン引き完了： 4月中旬には大型駐車場（普通車2 5 0台、大型車2 0台収容）のライン引きも無事終了。お車でお越しの際も、スムーズに駐車いただける広大なスペースを確保しています。
デジタルお絵かきコーナー
■ 2.【初公開】自分が描いたカニが泳ぎ出す！？「デジタルお絵かきコーナー」
屋内の注目コンテンツ「デジタルお絵かきコーナー」の最新状況を公開します。 スクリーンの中で、お子様が自由な色で描いた「カニ」や「海の生き物」が動き出すインタラクティブな体験エリアです。最新のデジタル技術を駆使し、子供たちの想像力を育む、かにファクトリーならではの「海の世界」を提供します。
■ 3.敦賀駅から直通！専用シャトルバス「かにファク号」誕生
北陸新幹線延伸で賑わうJR敦賀駅発着の専用シャトルバス「かにファク号」が完成いたしました。
運行スケジュール： オープン後の土・日・祝日限定で運行ルート： JR敦賀駅⇔かにファクトリー
甲羅組
特徴： 一目で「かにファクトリー」とわかる、キャッチー
で可愛らしいラッピングデザインを採用。公共交通機関をご
利用の方も、気軽に日本初の「かに体験」をお楽しみいただ
けます。
かにファク号
かにファクトリー 甲羅組
「かにファクトリー 甲羅組」概要
名称：かにファクトリー 甲羅組
開業予定：2026年7月16日(木)
敷地面積：約18,000 平方メートル
延床面積：5,468.47 平方メートル 鉄骨2階建 （現工場 約8400平方メートル ）
製造規模：約2倍
（現工場・新工場合わせて 2.5倍以上の規模に）
新規雇用者数：今後3年間で50名ほどを予定
年間来場者目標：50万人
Web：https://kanifactory.com/
※「日本初」について
自社調べ 調査年月（2026年4月）
日本国内における「かにのオープンファクトリー」として
株式会社 伝食
本社所在地： 福井県敦賀市中央町2-22-32
代表取締役社長： 田辺 晃司
設立： 2011年3月11日
資本金： 50,000,000 円
社員数 ： 261 名〈パート、アルバイト含む〉※2025 年 12月末時点）
事業内容： 海産物を中心とする通信販売・店頭販売・飲食・水産加工事業
会社 HP：https://denshoku-corp.jp/