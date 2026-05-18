【日本初のかにのオープンファクトリー】「かにファクトリー 甲羅組」オープンまであと2 ヶ月！ 玄関前の「ふわふわドーム」が完成。敦賀駅を結ぶシャトルバス「かにファク号」も初公開！

株式会社 伝食玄関前のかにのモニュメント

海産物を中心とした通信販売・店頭販売・飲食・水産加工事業を手掛ける株式会社伝食（ 本社： 福井県敦賀市、代表取締役： 田辺晃司） が運営する日本初のかにのオープンファクトリー「かにファクトリー 甲羅組」は 、2 0 2 6 年7 月1 6 日（ 木） のグランドオープンに向けて最終段階に入りました。 5 月現在、施設外構の整備が完了し、シンボルとなる「ふわふわドーム」や芝生広場が姿を現しました。また、遠方からのお客様をサポートする専用シャトルバス「かにファク号」も完成。オープンに向けて、その全貌がついに明らかになりつつあります。

玄関前撮影スポットかにの殻むき体験かにの殻むき体験かにファクトリー 甲羅組■ 1 .外構エリア完成！ 親子でくつろげる「玄関前の遊び場」

施設の顔となる玄関前エリアの工事が完了いたしました。

ふわふわドーム＆芝生広場： お子様に大人気の巨大トランポリン「ふわふわドーム」を設置。周囲には鮮やかな芝生が広がり、お買い物や工場見学の合間に、家族で心地よく過ごせる開放的な空間が誕生しました。

駐車場ライン引き完了： 4月中旬には大型駐車場（普通車2 5 0台、大型車2 0台収容）のライン引きも無事終了。お車でお越しの際も、スムーズに駐車いただける広大なスペースを確保しています。

デジタルお絵かきコーナー■ 2.【初公開】自分が描いたカニが泳ぎ出す！？「デジタルお絵かきコーナー」

屋内の注目コンテンツ「デジタルお絵かきコーナー」の最新状況を公開します。 スクリーンの中で、お子様が自由な色で描いた「カニ」や「海の生き物」が動き出すインタラクティブな体験エリアです。最新のデジタル技術を駆使し、子供たちの想像力を育む、かにファクトリーならではの「海の世界」を提供します。

■ 3.敦賀駅から直通！専用シャトルバス「かにファク号」誕生

北陸新幹線延伸で賑わうJR敦賀駅発着の専用シャトルバス「かにファク号」が完成いたしました。

運行スケジュール： オープン後の土・日・祝日限定で運行ルート： JR敦賀駅⇔かにファクトリー

甲羅組

特徴： 一目で「かにファクトリー」とわかる、キャッチー

で可愛らしいラッピングデザインを採用。公共交通機関をご

利用の方も、気軽に日本初の「かに体験」をお楽しみいただ

けます。

かにファク号かにファクトリー 甲羅組「かにファクトリー 甲羅組」概要

名称：かにファクトリー 甲羅組

開業予定：2026年7月16日(木)

敷地面積：約18,000 平方メートル

延床面積：5,468.47 平方メートル 鉄骨2階建 （現工場 約8400平方メートル ）

製造規模：約2倍

（現工場・新工場合わせて 2.5倍以上の規模に）

新規雇用者数：今後3年間で50名ほどを予定

年間来場者目標：50万人

Web：https://kanifactory.com/

※「日本初」について

自社調べ 調査年月（2026年4月）

日本国内における「かにのオープンファクトリー」として

株式会社 伝食

本社所在地： 福井県敦賀市中央町2-22-32

代表取締役社長： 田辺 晃司

設立： 2011年3月11日

資本金： 50,000,000 円

社員数 ： 261 名〈パート、アルバイト含む〉※2025 年 12月末時点）

事業内容： 海産物を中心とする通信販売・店頭販売・飲食・水産加工事業

会社 HP：https://denshoku-corp.jp/