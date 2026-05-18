【今年もこの季節がやってきた！】累計30万食突破の夏の名物“ウニスパ”が2026年も登場！『北海道産塩水ウニの冷製スパゲティ』を6月1日（月）より「北海道イタリアン ミア・ボッカ」他で販売開始

株式会社イーストン

■北海道産塩水ウニを贅沢にのせた冷製スパゲティを2026年6月1日（月）から販売開始いたします。■愛称：ウニスパは6月1日（月）～8/16（日）の夏期限定。

(※塩水ウニは悪天候による休漁により入荷せず販売できない場合がございます。）

■ミョウバンを使わない、北海道産ムラサキウニの生ウニを使用。カッペリーニという細麺のスパゲティをキンキンに冷やし、昆布と帆立だしを使ったオリーブオイルベースのソースと和えた、麺だけでも美味しいという声が多い冷製スパゲティ。

■毎年いつから販売かと問合せの多い、大人気！夏の名物メニュー！

札幌を拠点に東北・関東で「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」「北海道イタリアン ミア・ボッカ」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」などの飲食店を47店舗展開する株式会社イーストン（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 大山泰正）は、イタリアン業態『北海道イタリアン ミアボッカ』各店にて2026年6月1日（月）より毎年夏の名物大人気メニューの『北海道産塩水ウニの冷製スパゲティ』を販売いたします。

「北海道産塩水ウニの冷製スパゲティ」は、繊細なカッペリーニを、帆立だしと昆布だしの風味豊かなソースであえられたスパゲティに、贅沢に北海道産塩水ウニをトッピングした逸品です。ウニのスパゲティは一般的にミョウバンを使ったものが多い中、当店は北海道から届く新鮮な塩水ウニを使用し、その鮮度を最大限に活かした贅沢な味わいが、ウニ好きを虜にし続け、ウニが苦手な人もこのメニューを食べてウニが好きになったという人が大勢いる、夏の風物詩的存在です。

本年も、北海道から直送される希少な塩水ウニを惜しみなく使用し、極細カペッリーニに帆立と昆布の旨みだしを合わせた、香り高く贅沢な冷製パスタに仕上げました。

■公式ホームぺージ▶https://www.eastone.co.jp/mia-bocca/(https://www.eastone.co.jp/mia-bocca/)

■Instagram▶https://www.instagram.com/miabocca_official/(https://www.instagram.com/miabocca_official/)

- 姉妹店合計累計30万食以上の大人気ヒットメニュー！大人の味わいを極める、北海道産塩水ウニの冷製スパゲティの魅力

2006年6月から販売が始まった愛称「ウニスパ」は、「北海道産ムラサキウニ」を使い、殻から取り出し獲れたばかりのウニの鮮度と味を守るため、塩水に浸したままの状態で、北海道から各店へ直送しています。ウニの身はとってもデリケートで崩れやすいため、形を維持するためにミョウバンを使用されることが多くありますが、ミアボッカで使用するウニにはミョウバンを使用せず黄金色に輝くウニ本来の甘みととろけるような食感はもちろん、口に入れた瞬間に広がる磯の香り、繊細で上品な味わいにはこの上ない感動があります。

- ウニスパの旨みを引き立てるもう一つの理由

塩水ウニの旨みをさらに引き立ててくれる隠し味が、『昆布だし』と『帆立だし』。あらゆる出汁との相性を試し何度も配合を変えようやくたどりついた味。

- 商品概要

【メニュー名】ウニスパ～北海道産塩水ウニの冷製スパゲティ～

【価 格】

●関東 税込2079円

●新宿タカシマヤタイムズスクエア店・池袋東武店 税込2090円

●札幌 税込1969円

●仙台 税込2079円 ※仙台は「北海道イタリアン ミア・アンジェラ」のブランド

■ウニ好きにはたまらない、ウニの量が倍になる「ウニダブル」

【価格】※上記「北海道産塩水ウニの冷製スパゲティ」の価格にプラス料金となります。

●関東（新宿タカシマヤタイムズスクエア店・池袋東武店含む） 税込1430円

●札幌 税込1210円

●仙台 税込1430円 ※仙台は「北海道イタリアン ミア・アンジェラ」の業態名

【特徴】

・北海道産“塩水ウニ”を贅沢にトッピング（ミョウバン不使用）

・旨みたっぷりの昆布だしと帆立だしを使用したソース。

・口当たりの良い極細カペッリーニ使用

※塩水ウニは悪天候による休漁で入荷できず、提供できない場合がございます。

※トッピングのハーブは変更する場合がございます。

- 販売店舗 北海道イタリアン ミア・ボッカ

●関東エリア

■新宿タカシマヤ タイムズスクエア店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24-2タカシマヤ タイムズ スクエア １３F TEL：03-5361-1877

地図▶https://goo.gl/maps/eojRuhkEv2zyTbyy9

■池袋東武店 東京都豊島区西池袋1丁目1番25 東武百貨店池袋店11F TEL：03-6709-0605

地図▶https://goo.gl/maps/zTm975q5Rr2j3iTP6

■Emio（エミオ）武蔵境店 東京都武蔵野市境南町２丁目１－１３ Emio武蔵境２F TEL：0422-30-7771

地図▶https://goo.gl/maps/PRtrCekX6iSeHdBL8

■Emio（エミオ）石神公園店 東京都練馬区石神井町4丁目1番17号 エミオ石神井公園店2F TEL：03-5923-1355

地図▶https://goo.gl/maps/3Ehn2p8Kk42Ruy549

■nonowa武蔵小金井店 東京都小金井市本町５丁目１番１８号 nonowa武蔵小金井ムサコガーデン TEL：042-316-1799

地図▶https://goo.gl/maps/kQky6iiHXHfpaFz68

■トリエ京王調布店 東京都調布市布田4-4-22 トリエ京王調布A館 5F TEL：042-426-9950

地図▶https://goo.gl/maps/rvKA4FhxnatzTrb49

■グランデュオ立川店 東京都立川市柴崎町3-2-1 グランデュオ立川7Ｆ TEL：042-595-9022

地図▶https://goo.gl/maps/9rVW3xPVqhmjzDCQ9

■ぷらりと京王府中店 東京都府中市府中町1丁目3-6ぷらりと京王府中 東1F TEL：042-306-8879

地図▶https://goo.gl/maps/ii7VwxPHsp5hU2Pq9

■グランエミオ所沢店 埼玉県所沢市くすのき台一丁目14-5 グランエミオ所沢 3F TEL：04-2968-3007

地図▶https://goo.gl/maps/MbXerauj971n1x3d7

■エキアプレミエ和光店 埼玉県和光市本町４番６ エキア プレミエ 和光 3F TEL：048-485-8220

地図▶https://goo.gl/maps/qnC2SsUNVd7PSacE6

■さいたま新都心店 埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル3F TEL：048-829-9569

地図▶https://g.page/MiaBocca-shintoshin?share

■キュービックプラザ 新横浜店 横浜市港北区篠原町新横浜2937キュービックプラザ新横浜1F TEL：04-5577-0661

地図▶https://g.page/MiaBocca-shintoshin?share



●北海道エリア

■札幌駅北口店 札幌市北区北7条西5丁目6-1 ストーク札幌 １F TEL：011-736-6677

地図▶https://goo.gl/maps/mySAQBp1TS7HJr3g6

■北2条店 札幌市中央区北二条西３丁目１番地20号 sitatte sapporo（シタッテ サッポロ）2F TEL：011-211-6585

地図▶https://goo.gl/maps/AN895anu4GHQEDKB7

■JR琴似駅前店 札幌市西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）TEL：011-676-3151

地図▶https://goo.gl/maps/c6f27QwP4HHim8ak9

- 販売店舗 北海道イタリアン ミア・アンジェラ

■一番町 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目8-23戸津ビル１、２F

https://maps.app.goo.gl/znEsiyLzRA3NAx5V9

■仙台駅東口 宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目7-9 榴岡セイワビル 1・2F

https://maps.app.goo.gl/tJAvNm9qk3nPpYn86

■長町南 宮城県仙台市太白区長町７丁目24-26

https://maps.app.goo.gl/R5ZQS51twZSskrzXA

- 北海道イタリアン ミア・ボッカ ＆ 北海道イタリアン ミア・アンジェラ

世界に誇る北海道食材をメインに本格イタリア料理をリーズナブルに楽しめる

北海道小麦100％の生地を焼き上げる自慢のピッツァや、原料段階から厳しく管理されたデュラム小麦とセモリナと、豊富で良質な水から作られアルデンテが効いた「グランフィーロ」をつかった種類豊富なパスタ、前菜や、サラダ、リゾットからお肉料理まで楽しめるお店です。あなたの近くの北海道物産展と思わせる厳選した北海道食材を使い、皆様へ食で元気をお届けしています。

会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道焼鳥いただきコッコちゃん」「下川六〇酵素卵と北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全45店舗の飲食店を経営（2026年5月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



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