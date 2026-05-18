【クリストフ・ルメール騎手が手がけるファッションブランド「CL by C.ルメール」】国内・海外G1勝利通算100勝限定Tシャツ「100 G1」コレクションを発売

株式会社 CL by C.ルメール

クリストフ・ルメール騎手が手がける京都発ファッションブランド「CL by C.ルメール」（本社：京都市左京区、代表取締役：平岡千菜美）より、G1通算100勝を記念した限定Tシャツを発売いたします。

2026年5月17日の第21回ヴィクトリアマイルを制し、ルメール騎手は国内・海外G1勝利通算100勝という大きな節目に到達しました。2003年のジャンプラ賞での初G1制覇を皮切りに、2005年の有馬記念で国内でのG1初勝利を達成。その後、ジャパンカップや天皇賞など数々のG1レースを制し、日本および海外で活躍を続けてきました。本商品は、ルメール騎手の競馬キャリアとG1レースの軌跡を落とし込んだ記念モデルです。

■日本国内と世界のG1レースを表現した2デザイン

100 G1（海外）100 G1（国内）

本コレクションは、「G1（日本）」と「 G1（海外）」の2モデルで展開、各100枚限定販売されます。両モデルとも、背面の首元には「100 G1」ロゴをプリントし、節目の達成を象徴するディテールとなっています。

「 G1（日本）」

日本国内での活躍をテーマに、イクイノックス、ハーツクライ、サトノダイヤモンドといった名馬や、有馬記念、ジャパンカップ、天皇賞などのG1レースをデザインに取り入れています。

カラーはベージュ × パープルで、国内のG1レースで使用されるゼッケンカラーをイメージしたパープルをアクセントに採用しました。

「 G1（海外）」

海外でのキャリアをテーマに、プリ・ド・ディアーヌ、メルボルンカップ、香港カップ、シーマクラシックなどの国際G1レースに加え、ルアーヴルやプライドといった名馬の名前をデザインに落とし込みました。

カラーはブルー × ミントで、フランス国旗を想起させるブルーを基調に、国際舞台での活躍を表現しました。

クリストフ・ルメール騎手 コメント

「今回の国内・海外G1通算100勝という節目に到達するまで、長く厳しい道のりでした。関わってくださったすべての方々と分かち合ってきた情熱こそが、この達成を支えてくれた原動力です。ビジネスと同じように、情熱とチームワークが卓越した結果へと導いてくれるのだと思います。」

「100 G1」Tシャツ 商品詳細

・サイズ展開：S / M / L / XL / XXL

・価格：11,000円（税込）

・発売日：2026年5月21日（木）

CL Fashion & Cafe（京都）では11:00より、公式オンラインストアwww.c-lemaire.co.jpでは19:00より販売開始予定です。

・価格：11,000円（税込）

・特徴：コットン100%（日本製）、背面に「100 G1」記念ロゴ、シルクスクリーンプリント（国内生産）

クリストフ・ルメールについて

1979年生まれ。フランス出身、京都在住。2015年よりJRA通年免許を保持。8度のJRAリーディング

ジョッキーを獲得し、世界ランキング1位を記録。フランス・ドバイ・香港・オーストラリア・

アメリカ・イギリスなど、世界各地でGI勝利を収めるトップジョッキー。

「CL by C.ルメール」について

クリストフ・ルメール騎手

「CL by C.ルメール」は、現役トップジョッキー クリストフ・ルメールが2022年に京都で立ち上げた、ジョッキー発ファッションブランドです。“競馬を着こなせ”を理念に掲げ、競馬というスポーツがもつ色彩や情熱・品格を、現代ファッションと日本のクラフトマンシップを通じて表現します。

競馬を文化と美学の象徴として再定義し、ポロシャツやTシャツなど日常に馴染むアイテムに

ジョッキーの勝負服やレースのエネルギーを感じさせるデザインを取り入れています。製品はすべて

日本国内で生産され、地域産業の継承と発展にも寄与しています。また、ブランド活動を通じて引退

競走馬支援団体への寄付を行うなど、社会的・サステナブルな側面も重視しています。

Instagram: @cl_by_c.lemaire

Youtube: https://www.youtube.com/@CLbyC-LEMAIRE

Facebook: https://www.facebook.com/clbyc.lemaire/

X: https://x.com/cl_by_clemaire

CL FASHION & CAFE 店舗概要

住所：〒604-8182 京都市中京区大阪材木町690-3

Tel.075-600-9552

営業時間：11:00-18:00

定休日：火曜日、水曜日

https://c-lemaire.co.jp/