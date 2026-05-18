マセラティ、顧客紹介プログラム「Amici di Maserati」を開始

マセラティ ジャパン株式会社

東京発、2026年5月18日 - マセラティは、既存オーナーとの絆をさらに深めるとともに、新たなオーナーとの出会いを広げる顧客紹介プログラム「Amici di Maserati（アミーチ ディ マセラティ、イタリア語で"マセラティの友人たち"の意）」を、2026年6月30日（火）まで実施します。

本プログラムは、マセラティオーナーが大切な方をショールームへ紹介するという新たなプログラムであり、ブランドを愛するオーナーの声を通じて、マセラティの世界観をより自然なかたちで次の一人へと伝えることを目的としたものです。

「Amici di Maserati」では、全国のマセラティ正規ディーラーにおけるマセラティ新車全モデルを対象に、既存オーナーと紹介を受けた新規来場者がそろって来店のうえ、試乗・査定・見積りを実施した際、マセラティとパートナーシップを結ぶイタリアの名門ワイナリー「アンティノリ」のワインを、双方へ進呈します。

サンジョヴェーゼを主体に厳選されたブレンドが描く、エレガンスと親しみやすさを兼ね備えた一本を通じて、マセラティが体現するイタリアンラグジュアリーの世界を体感いただけます。

さらに、2026年6月30日（火）までに成約となった場合には、紹介者・購入者双方へ、旅行ギフト券またはカタログギフト（7万円相当）を進呈します。

■「Amici di Maserati」概要

・名称：Amici di Maserati（アミーチ ディ マセラティ）

・対象モデル：マセラティ新車 全モデル

・実施期間：2026年5月15日（金）～2026年6月30日（火）

・参加条件：既存オーナーとご紹介による新規来場者がそろって来店

・来場特典：試乗・査定・見積り実施の場合、紹介者・新規来場者双方へ「アンティノリ」のワインを1本ずつ進呈

・成約特典：2026年6月30日（火）までに成約の場合、紹介者・購入者それぞれへ、旅行ギフト券またはカタログギフト（7万円相当）を進呈

Maserati S.p.A.

マセラティは、洗練されたスタイル、先進的なテクノロジー、そして、生粋の高級感で、高い基準と審美眼を持つ人々を魅了し、世界の自動車業界の歴史において常にベンチマークであり続けてきました。

歴史にその名を刻む数々の伝統的モデルは、デザイン、パフォーマンス、快適さ、優雅さ、安全性、それぞれの角度から「イタリアのスポーツカー」を再定義し、現在70か国以上で販売されています。

ラインアップには、『毎日が格別』をコンセプトとするSUV「グレカーレ」、イタリアのグランドツアラーを象徴する「グラントゥーリズモ」、新型コンバーチブル「グランカブリオ」が含まれています。最高峰モデルのスーパースポーツカー「MC プーラ」およびコンバーチブル版「MC プーラ チェロ」は、標準生産車のパワーユニットとしては初となる、F1由来のテクノロジーを採用した革新的なV6ネットゥーノエンジンを搭載しています。さらに、GTレースに復帰するために開発された「GT2」の公道走行モデル「GT2 ストラダーレ」、 そして、マセラティのパフォーマンスを極限まで高めたサーキット専用レーシングカーで、全世界62台限定生産の「MCXtrema」も加わり、ラインアップをより充実させています。

マセラティの使命は、ラグジュアリー市場におけるモビリティの未来を、顧客のニーズに応えながら創造すること。その実現のために、カスタマイズプログラム「フォーリセリエ」、クラシックカー公式認定プログラム「マセラティ・クラシケ」、そしてモータースポーツ部門「マセラティ・コルセ」を展開しています。

＊マセラティからの配信における「フォルゴーレ」表記は、イタリア語の発音に合わせ、以降「フォルゴレ」と記載いたします。