ナイトブラがキツくて眠れない…そんな夜に終止符。累計販売数10,000枚突破！『締め付けゼロ』のバストケアブランドがAmazon上陸｜30%OFFクーポン配布

Fun Standard株式会社心地よく着ていただくためのナイトブラ

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）は、インナーブランドmoophem（ムーフェム）より、楽天市場で大ヒットを記録したノンワイヤーナイトブラ『Nature（ナチュレ）』を、Amazon.co.jpにて公式販売開始いたします。

Amazonでの発売開始を記念して、2026年5月26日（火）までの期間限定で「30%OFFクーポン」を配布中です。ぜひこの機会に、心も身体も解放される新しい夜の習慣を始めてみませんか？



楽天市場において「下着・ナイトウェア」部門などでランキング1位（※1）を獲得。多くの女性に支持されてきた『Nature（ナチュレ）』。タグや縫い目を極限まで省いた肌あたりのなめらかさはそのままに、「締め付けずに、美しく整える」という理想のホールド力を形にしました。いつもAmazonでお買い物をお楽しみいただいている皆様へ、毎晩の睡眠時間を極上のバストケアへと変える、優しさと美しさを両立した自信作をお届けします。

※1 楽天市場 リアルタイムランキング 「下着・ナイトウェア」部門 第1位（取得日：2025年07月09日 21:22）

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■ 睡眠の質（QOL）へのこだわり。今、ナイトブラに「優しさ」を求める声が増えています。

『Nature（ナチュレ）』公式ページ :https://www.amazon.co.jp/promotion/psp/A3NH1YSMTEOPYO?ref=clp_pc_cart_collapse

これまでナイトブラといえば「胸の形をしっかりキープするもの」というイメージが強かったかもしれません。でも今は、「寝ている間の締め付けから解放されたい」「とにかく肌に優しいものを選びたい」という方がとても増えています。

頑張る毎日に寄り添うからこそ、夜はストレスフリーに。そんな、お肌にも心にも優しいナイトブラが求められています。

■『Nature（ナチュレ）』が支持される魅力

バストを守る新常識

『Nature（ナチュレ）』が多くの女性に選ばれる一番の理由は、「締め付けないのに、優しく包んで美しく整える」独自の構造にあります。ワイヤーやゴムの苦しさから解放されながら、理想のシルエットを叶える4つのポイントをご紹介します。

【1】ふんわりお椀型に整える「独自カップ設計」

バストを中央へ優しく寄せて、自然で丸みのある美しいバストラインへ導きます。

【2】後ろから背中を支えて整える「脇高設計」

気になる脇肉を優しくキャッチし、同時に背中の段差もスッキリとキレイに整えます。

【3】サイドパネルで「横流れを防止」

寝返りによるバストの広がりをふんわり防ぎ、寝ている間もバストの横流れを優しくケアします。

【4】下から持ち上げ、自然な位置へ整える「重力ケア」

睡眠中にかかる重力からバストをそっと守り、苦しくないのに理想のポジションを朝まで優しくキープします。

これら4つのアプローチが心地よく連動することで、おうち時間から就寝中のナイトブラ兼用インナーとして、24時間ストレスフリーな美バストケアを叶えます。

■ ナイトブラの枠を超えて。ヨガやストレッチ、ピラティスなどにも寄り添う「優れた伸縮性と安定感」

4つのホールド構造

『Nature（ナチュレ）』は、お休み前のリラックスタイムだけでなく、朝のストレッチや日々のワークアウトにもそっと寄り添う万能な1枚です。「しっかり動きたい、でも締め付けたくない」というアクティブな時間を、独自の設計で心地よくサポートします。

■ 製品概要

ノンワイヤーブラを着用したヨガ・ストレッチシーン。日中のアクティブな時間も優しくサポートする

商品名： Nature（ナチュレ）ノンワイヤーナイトブラ

販売価格： 3,380円（税込）

サイズ展開： S、M、L、LL（全4サイズ）

（お肌へのやさしいフィット感を大切にしているため、もし締め付け感が気になる方は、普段よりワンサイズ大きめをお選びいただくのがおすすめです）

カラーバリエーション： ブラック、ネイビー、ベージュ、グレージュ、ライトグレー、ヌードピンク、ラベンダー、ピスタチオ（全8色）

素材：ナイロン92%／ポリウレタン8%（伸縮・速乾）カップ：ソフトカップ仕様（布地＋パッド構造。軽く柔らかいフィット感）

■ シーンで選べる定番カラー

ブラック（BLACK）

引き締め効果で大人っぽい印象

グレー（GRAY）

上品でくすみ感のあるニュアンスカラー。人気急上昇。

ライトグレー（LIGHT GRAY）

柔らかくナチュラルな印象で、季節を問わず使いやすい。

ヌードピンク（NUDE PINK）

女性らしい優しさと温かみを感じる人気カラー。

ネイビー（NAVY）

知的で落ち着いたトーン。夜のリラックスタイムにも最適。

ベージュ（BEIGE）

肌なじみが良く、アウターに響きづらい万能カラー。

ピスタチオ（PISTACHIO）

くすみグリーンが映える、自然体で洗練された印象。

ラベンダー（LAVENDER）

穏やかで上品。トレンド感とリラックス感を両立。

▼ 商品詳細はこちらから

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ブランド概要

ブランド名：moophem（ムーフェム）

コンセプト：「誰かのための美しさ」ではなく、「自分のための心地よさ」

拠点：福岡県大野城市

展開商品：サニタリーショーツ、ナイトブラ、ショーツほか

ショップURL：https://www.amazon.co.jp/stores/page/AC99A409-F6B4-4BCF-B79B-FA6D5B821AC4?channel=PRT-202605_E0255



【会社概要】

会社名 ：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋良介、笹森 広貴

本社所在地 ：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容 ：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/