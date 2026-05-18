その鼓動は、恋か狂気か。── 体験型展示「恋する狂気展」、2026年6月12日より新宿眼科画廊にて開催

CHホールディングス株式会社

株式会社Kujaku（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田隼人）は、2026年6月12日（金）から6月17日（水）までの6日間、新宿眼科画廊 地下スペースにて、体験型展示「恋する狂気展」を開催いたします。本展は、恋愛の中に潜む「狂気・依存・監視・崩壊」をテーマに、来場者自身が空間内を移動しながら“ひとつの感情の変化”を辿っていく、時間制の体験型展示です。チケットの予約は2026年5月18日（月）よりスタートします。

公式サイト：https://kujaku-inc.jp/koisurukyokiten/

◾恋をすると、人は正常じゃなくなる。── 感情の“異常”を可視化する体験型展示

胸の鼓動が、少し速くなる。最初は、それだけのことだった。けれどもいつからか、その感情は思考を歪め、時間を奪い、現実を侵食していく──。返信を待つ時間。既読がついた瞬間。名前が表示される、その一秒。そのすべてが、人の判断を狂わせていく。

「恋する狂気展」は、誰もが一度は経験したことのある“恋の暴走”を、感情ではなく「異常」として捉え直す体験型展示です。見ているだけなのに止められない。確認するだけなのに終わらない。信じたいのに、疑ってしまう。そんな恋愛の中に潜む狂気・依存・監視・崩壊を、空間演出を通して来場者自身の身体で追体験していただきます。

◾一定時間ごとの入場制。空間を歩きながら“感情の変化”を辿る

本展は一定時間ごとに入場する時間指定制の体験型展示です。来場者は空間の中を移動しながら、ひとつの感情がどのように生まれ、歪み、崩れていくのかを順を追って体感します。視線、音、テキスト、間（ま）といった要素を通じて、「恋」と「狂気」の境界線をめぐる演出が展開されます。

※本展示は心理的負荷の高い演出を含みます。体調に不安のある方はご注意ください。

※演出の一部は予告なく行われます。

展示テーマ

01. 狂気の恋文

02. 狂気の恋カメラ

03. 狂気の恋供物

04. 狂気の恋人たち

【開催概要】

イベント名：恋する狂気展

会期：2026年6月12日（金）～ 6月17日（水）

会場：新宿眼科画廊 地下スペース（東京都新宿区新宿5丁目18-11）

入場料：1,200円

チケット：2026年5月18日（月）より予約開始（時間指定制）

予約サイト：https://kujaku-inc.corich.co/koisuru-kyoukiten/yoyaku

公式サイト：https://kujaku-inc.jp/koisurukyokiten/

公式SNS：X(https://x.com/koisuru_kyoki)／Instagram(https://www.instagram.com/koisuru_kyoki/)／TikTok(https://www.tiktok.com/@koisuru_kyoki)

企画・制作：株式会社Kujaku

◾株式会社Kujaku 会社概要

社名：株式会社Kujaku

代表者：山田 隼人

設立：2018年3月1日

所在地：〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町30-13 ONEST元代々木スクエア1F CH

事業内容：ブランドデザイン、グラフィックデザイン、WEBデザイン、映像制作の企画・編集・制作業務

公式サイト：https://kujaku-inc.jp/

■本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

Mail：company@kujaku-inc.jp

TEL：03-5738-7040