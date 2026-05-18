MAIA、顧問・矢田わか子氏によるYouTubeチャンネル「矢田わか子の 本音で語るビジネスリーダーズトーク」を開始

株式会社MAIA

株式会社MAIA（本社：東京都港区、代表取締役：月田 有香、以下「MAIA」）は、MAIA顧問の矢田わか子氏によるYouTubeチャンネル「矢田わか子の 本音で語るビジネスリーダーズトーク」を開設し、ビジネスリーダーや実践者との対談シリーズの配信を開始することをお知らせします。



本チャンネルでは、矢田わか子氏がビジネスの第一線で活躍するリーダーや実践者を迎え、仕事や組織の現在と未来について、本音で語り合います。2030年を見据え、組織変革、女性活躍、イノベーションなど、社会と企業、そして働く人を取り巻く変化を現場目線で掘り下げていきます。

MAIAはこれまで、女性デジタル人材の育成・就労支援や、全国の自治体・企業と連携したDX支援に取り組んできました。多様な人材が自分らしく働き、地域や企業の課題解決に参画できる社会を目指す中で、働き方や組織のあり方は大きな転換期を迎えています。

こうした時代において、企業はどのように変わるべきか。働く個人はどのようにキャリアを築いていくのか。地域や女性活躍の可能性を、ビジネスの現場からどう広げていくのか。本チャンネルでは、リーダーたちとの対話を通じて、これからのビジネスと働き方のヒントを発信してまいります。

チャンネル概要

チャンネル名

矢田わか子の 本音で語るビジネスリーダーズトーク

配信媒体

YouTube

チャンネルURL

https://www.youtube.com/@honnetalk_wakakoyata

内容

矢田わか子氏が、ビジネスの第一線で活躍するリーダーや実践者を迎え、仕事や組織の現在と未来を本音で語り合う対談チャンネルです。2030年を見据え、組織変革、女性活躍、イノベーションなど、社会と企業、そして働く人の変化を現場目線で掘り下げます。

初回配信について

初回シリーズでは、富士通株式会社 取締役執行役員 専務CHRO 平松浩樹氏をゲストに迎え、「組織／ジョブ」を皮切りに、「地方／女性」「共創／キャリア」と3つのテーマで計3回に渡って配信予定です。

対談では、富士通が取り組む組織改革やリモートワーク、ジョブ型人材マネジメントをはじめ、地方における所得格差、女性活躍、企業と個人の新しい関係性などについて議論します。

第1回 イノベーションを起こした大企業の働き方とは!?（富士通CHRO 平松浩樹 × 前内閣総理大臣補佐官 矢田わか子 対談／第1回【組織・ジョブ】）

https://youtu.be/VFhA7JjXgrw

コメント

株式会社MAIA 顧問 矢田わか子氏 コメント

私はこれまで、民間企業、人事・労働組合、そして政治・行政という立場から、長年「働く現場」と向き合ってきました。

現在、日本は人口減少、人材不足、地域格差、多様な働き方への対応など、大きな転換期を迎えています。こうした課題は、制度だけでは解決できません。実際に現場で挑戦している企業やリーダーの実践こそが、社会を変える力になると感じています。

本チャンネルでは、第一線で挑戦を続けるビジネスリーダーや実践者の皆さまとともに、組織改革、女性活躍、地方、キャリア形成などについて率直に議論し、2030年に向けた新しい働き方や社会のあり方を考えていきたいと思います。

多くの皆さまにご覧いただき、一緒に働く方々の「これから」を考える機会になればと願います。

株式会社MAIA 代表取締役CEO 月田有香 コメント

MAIAはこれまで、女性のデジタルスキル習得と就労支援、地域企業や自治体のDX支援を通じて、誰もが自分らしく働き、価値を発揮できる社会の実現を目指してきました。その実現には、スキルを身につける機会の提供だけでなく、企業や社会の側が働き方や人材活用のあり方についての考えをアップデートしていくことも不可欠です。

今回のYouTubeチャンネルでは、MAIA顧問の矢田わか子氏の視点を通じて、ビジネスリーダーや実践者の皆さまとともに、これからの組織や働き方について多角的に発信してまいります。本チャンネルが、企業、自治体、働く個人の皆さまにとって、新しい働き方や社会のあり方を考えるきっかけとなることを期待しています。

矢田わか子氏 プロフィール

矢田 わか子

株式会社MAIA 顧問

略歴：

1984年、松下電器産業株式会社（現・パナソニックホールディングス）に入社し、人事部門に配属される。1990年には、民間企業で初となる「女性社員能力開発室（女性活躍推進室）」の設立を自ら提案し、専任担当として女性の活躍推進に取り組む。2000年には、同社労働組合の中央執行委員を務めた後、パナソニックグループ労働組合連合会 副中央執行委員長や、電機連合 男女平等政策委員長などの要職を歴任。

2016年から2022年まで、民進党および国民民主党所属の参議院議員として活動。2023年9月には、第2次岸田内閣において内閣総理大臣補佐官（賃金・雇用担当）に就任。その後も、第1次石破内閣および第2次石破内閣において引き続き同職を務める。

在任中は、初の賃金・雇用担当として、中小企業を含めた賃上げに取り組むとともに、非正規雇用労働者の正規化促進にも尽力。また「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」座長、「新しい地方経済・生活環境創生本部」への参画、「地域働き方・職場改革サポートチーム」の主査などを歴任し、「若者・女性にも選ばれる地方（楽しい地方）」の実現に向けた政策づくりに尽力。2025年3月に内閣総理大臣補佐官を退任。

同年5月に「矢田わか子政策研究所」を設立。同年7月7日には、地域で働く女性のデジタルスキル習得・就労支援の促進を目指す「官民連携DX女性活躍コンソーシアム」を発足、代表に就任。同年7月より株式会社MAIA顧問に就任し、企業や国際機関・地域と連携した女性活躍・雇用促進の取り組みを展開している。

会社概要

＜株式会社MAIAについて＞

MAIAは「Co-Create the Future 誰もが個として自立し、自由に自分らしく生き、共創できる社会を創造する」をミッションとして掲げ、女性活躍×地域×ITをかけあわせた事業を展開しています。女性のITスキル向上を支援し、スキルを習得した方々の活躍を後押しすることを通じて国や地方自治体、企業のDXを推進しています。

【本社所在地】東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー16Ｆ

【設立】2017年11月

【代表者】代表取締役社長 月田 有香

【資本金】2,330万円

【ホームページ】https://www.maia.co.jp/

【事業内容】リスキリング・就労支援、地域活性化支援、ITコンサルティング

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社MAIA

URL：https://maia.co.jp/contact/

TEL：050-1745-9639

MAIL：info@maia.co.jp