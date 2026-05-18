第110回高校相撲金沢大会を試合開始から終了まで全てHuluにて見放題 独占ライブ配信＆見逃し配信！

株式会社テレビ金沢

株式会社テレビ金沢（石川県金沢市 代表取締役社長 原田康久）はHJホールディングス（東京都港区東新橋 代表取締役社長 高谷 和男）社が運営する動画配信サービス「Hulu」にて、2026年5月24日（日）開催の『めざせ！黒鷲旗 第110回 高校相撲金沢大会』を見放題 独占ライブ配信及び見逃し配信いたします。

本大会は、1915年（大正4年）に第1回が開催され、今回で第110回を迎える、日本最古のアマチュアスポーツ大会のひとつです。全国から選び抜かれた強豪校が金沢に集結し、高校相撲日本一の証「黒鷲旗」をかけて、若き高校生力士たちが全力の取組を繰り広げます。

ライブ配信では、大会当日の朝から夕方まで、会場の緊張感や歓声、白熱する勝負の瞬間をリアルタイムで余すことなくお届け。さらに、ライブ配信終了後には見逃し配信にも対応し、視聴者が何度でも大会の名勝負を振り返ることができます。

配信概要

配信番組：めざせ！黒鷲旗 第110回 高校相撲金沢大会

プラットフォーム：Hulu

ライブ配信ページ :https://www.hulu.jp/livetv/898

ライブ配信日時：2026年5月24日（日）7:55～19:00（予定）

※競技進行等の都合により、配信時間が変更となる場合があります。

テレビ放送予定

本大会は、地上波およびケーブルテレビでも放送されます。

地上波

【テレビ金沢】2026年5月24日（日）12:45～13:05、16:35～17:30

ケーブルテレビ

【金沢ケーブル】2026年5月24日（日）7:55～19:00（予定）

大会概要

Huluについて

- 名称第110回高等学校相撲金沢大会- 主催公益財団法人日本相撲連盟、北信越高等学校体育連盟、北信越相撲協議会、北國新聞社- 主管石川県高等学校体育連盟、一般社団法人石川県相撲連盟- 後援スポーツ庁、石川県、石川県教育委員会、金沢市、金沢市教育委員会、公益財団法人石川県スポーツ協会、金沢市スポーツ協会、NHK金沢放送局、テレビ金沢、北陸放送、金沢ケーブル、エフエム石川、ラジオかなざわ、ラジオこまつ、ラジオななお- 日時令和8年5月24日（日） 午前8時開会式、競技終了後閉会式- 会場石川県卯辰山相撲場（金沢市末広町）- タイムスケジュール8:00～8:20 開会式8:30～10:20 予選第一回戦10:20～12:10 予選第二回戦12:10～14:00 予選第三回戦14:30～17:20 団体決勝トーナメント17:25～18:30 個人決勝トーナメント18:40～ 表彰式・閉会式※競技の進行状況により時間は変更になる可能性があります- 出場校（63校）一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/24742/table/12_1_0d6c413913601b997664de096f378b53.jpg?v=202605180651 ]

映画・ドラマ・アニメ・バラエティなどを楽しめるオンライン動画配信サービスです。

【見放題】では月額定額料金でいつでも、どこでも、140,000本以上の作品が見放題。Huluが製作または独占的に配信開始する映画、ドラマ、バラエティ作品などをお届けする「Huluオリジナル」を筆頭に、テレビで放送中の人気番組の見逃し配信や、音楽ライブの配信などラインナップも幅広くHulu でしか観られない独占コンテンツも豊富に取り揃えています。

また、日米英のニュース、スポーツなどのライブ配信も充実しています。どの動画もインターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで視聴可能です。

【レンタル／購入】は、月額定額料金を支払うことなく都度課金でご利用いただけます。劇場公開から間もない最新映画等に加え、人気の音楽イベントや舞台などのライブ配信を提供。

さらに人気の「電子コミック」もラインナップ。アニメやドラマの原作など、幅広いジャンルのコミックをお楽しみいただけます。

※月額定額料金は1,026円(税込)となります。ただし、iTunes Store決済の場合には1,050円(税込)となります。

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