第110回高校相撲金沢大会を試合開始から終了まで全てHuluにて見放題 独占ライブ配信＆見逃し配信！
株式会社テレビ金沢（石川県金沢市 代表取締役社長 原田康久）はHJホールディングス（東京都港区東新橋 代表取締役社長 高谷 和男）社が運営する動画配信サービス「Hulu」にて、2026年5月24日（日）開催の『めざせ！黒鷲旗 第110回 高校相撲金沢大会』を見放題 独占ライブ配信及び見逃し配信いたします。
本大会は、1915年（大正4年）に第1回が開催され、今回で第110回を迎える、日本最古のアマチュアスポーツ大会のひとつです。全国から選び抜かれた強豪校が金沢に集結し、高校相撲日本一の証「黒鷲旗」をかけて、若き高校生力士たちが全力の取組を繰り広げます。
ライブ配信では、大会当日の朝から夕方まで、会場の緊張感や歓声、白熱する勝負の瞬間をリアルタイムで余すことなくお届け。さらに、ライブ配信終了後には見逃し配信にも対応し、視聴者が何度でも大会の名勝負を振り返ることができます。
配信概要
配信番組：めざせ！黒鷲旗 第110回 高校相撲金沢大会
プラットフォーム：Hulu
ライブ配信ページ :
https://www.hulu.jp/livetv/898
ライブ配信日時：2026年5月24日（日）7:55～19:00（予定）
※競技進行等の都合により、配信時間が変更となる場合があります。
テレビ放送予定
本大会は、地上波およびケーブルテレビでも放送されます。
地上波
【テレビ金沢】2026年5月24日（日）12:45～13:05、16:35～17:30
ケーブルテレビ
【金沢ケーブル】2026年5月24日（日）7:55～19:00（予定）
大会概要- 名称
第110回高等学校相撲金沢大会
- 主催
公益財団法人日本相撲連盟、北信越高等学校体育連盟、北信越相撲協議会、北國新聞社
- 主管
石川県高等学校体育連盟、一般社団法人石川県相撲連盟
- 後援
スポーツ庁、石川県、石川県教育委員会、金沢市、金沢市教育委員会、公益財団法人石川県スポーツ協会、金沢市スポーツ協会、NHK金沢放送局、テレビ金沢、北陸放送、金沢ケーブル、エフエム石川、ラジオかなざわ、ラジオこまつ、ラジオななお
- 日時
令和8年5月24日（日） 午前8時開会式、競技終了後閉会式
- 会場
石川県卯辰山相撲場（金沢市末広町）
- タイムスケジュール
8:00～8:20 開会式
8:30～10:20 予選第一回戦
10:20～12:10 予選第二回戦
12:10～14:00 予選第三回戦
14:30～17:20 団体決勝トーナメント
17:25～18:30 個人決勝トーナメント
18:40～ 表彰式・閉会式
※競技の進行状況により時間は変更になる可能性があります
- 出場校（63校）一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/24742/table/12_1_0d6c413913601b997664de096f378b53.jpg?v=202605180651 ]
Huluについて
映画・ドラマ・アニメ・バラエティなどを楽しめるオンライン動画配信サービスです。
【見放題】では月額定額料金でいつでも、どこでも、140,000本以上の作品が見放題。Huluが製作または独占的に配信開始する映画、ドラマ、バラエティ作品などをお届けする「Huluオリジナル」を筆頭に、テレビで放送中の人気番組の見逃し配信や、音楽ライブの配信などラインナップも幅広くHulu でしか観られない独占コンテンツも豊富に取り揃えています。
また、日米英のニュース、スポーツなどのライブ配信も充実しています。どの動画もインターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで視聴可能です。
【レンタル／購入】は、月額定額料金を支払うことなく都度課金でご利用いただけます。劇場公開から間もない最新映画等に加え、人気の音楽イベントや舞台などのライブ配信を提供。
さらに人気の「電子コミック」もラインナップ。アニメやドラマの原作など、幅広いジャンルのコミックをお楽しみいただけます。
※月額定額料金は1,026円(税込)となります。ただし、iTunes Store決済の場合には1,050円(税込)となります。
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