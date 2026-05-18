６/１２(金)公開：悲恋を綴ったプーシキンの不朽の名作をチャイコフスキーの旋律で！《エフゲニー・オネーギン》予告映像＆場面写真 一挙解禁！

松竹株式会社

ニューヨークに位置する世界最高峰のメトロポリタン・オペラ（通称：MET）の最新ステージを、日本に居ながらにしてスクリーンで楽しめる「METライブビューイング」。

現在開幕中の「METライブビューイング２０２５‐２６シーズン」より、、ロシア 文学史の偉人プーシキンの不朽の名作を名旋律で綴ったチャイコフスキー《エフゲニー・オネーギン》(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6909/)が６月１２日(金)～６月１８日(木)に全国の映画館で公開いたします！（※東劇のみ７/２(木)までの3週上映）

かつて冷たく突き放した『愛』の尊さに気づいたとき、彼女はもう、手の届かない他人の妻となっていた――。 若き日の傲慢ゆえに真実の愛を突き放したオネーギンと、彼を忘れることで気高き人生を手に入れたタチヤーナ。 数年の時を経て、再会した二人が迎える結末とは？

取り戻せない恋の痛みを描き、時代を超えてすべての人の共 感を呼ぶチャイコフスキーの傑作オペラ。

世界のオペラファンを虜にする歌声と演技力を持つ現代最高峰のソプラノ、アスミック・グリゴリアンがヒロイン のタチヤーナを熱演！

対するオネーギン役には、世界の主要歌劇場や音楽祭に進出し、本作で MET ライブビュー イング初登場となる注目のバリトン、ユーリ・サモイロフ。さらに脇を固める精鋭歌手陣に加え、ローレンス・オリヴ ィエ賞受賞の名匠デボラ・ワーナーによる洗練された演出が本作を彩ります。

男女のすれ違いを描いた究極の恋 愛ドラマをどうぞご期待ください！

チャイコフスキーの優雅な旋律が彩る、愛のすれ違いの物語の予告映像・場面写真を解禁!!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-WQ06VhuGyE ]

チャイコフスキーならではの叙情的な名旋律とMETでも 大好評の洗練されたステージの様子が映し出された予告映像が解禁！

さらに、アスミック・グリゴリアンら世界的歌 手陣たちのドラマティックな表情や、豪華な衣装を捉えた場面写真１３枚も一挙公開。

現代最高峰の歌い手たちが織りなす、忘れがたい名演をどうぞお見逃しなく！

第７作：チャイコフスキー《エフゲニー・オネーギン》(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6909/)

◆上映期間：６月１２日(金)～６月１８日(木) ※東劇のみ７/２(木)まで３週上映

◆上映館：東劇・新宿ピカデリーほか全国21館

【指揮】ティムール・ザンギエフ 【演出】デボラ・ワーナー

【出演】アスミック・グリゴリアン、ユーリ・サモイロフ、マリア・バラコーワ、ラリーサ・ディアドコーヴァ、 スタニスタス・ドゥ・バルベラック、アレクサンドル・ツィムバリュク ほか

【MET上演日】202６年5月2日 【上映予定時間】4時間5分（休憩2回）

★あらすじ

1820年代のロシア（本演出では19世紀後半）。女地主の2人娘タチヤーナとオリガのもとへ、妹オリガの婚約者 レンスキーが友人エフゲニー・オネーギンを連れて現れる。一目ぼれした 姉タチヤーナは思いを手紙にしたためる が、オネーギンは「自分は結婚に向かない男だ」と冷たい返事。しかも彼は数カ月後、タチヤーナの聖名を祝う舞踏 会で、つまらない会に誘われた腹いせ にオリガとばかり踊り、レンスキーに決闘を挑まれた末、彼を撃ち殺してしま う。数年後、放浪から戻ったオネーギンは、公爵夫人となったタチヤーナに再会するが…。

■公式サイト：https://www.shochiku.co.jp/met/program/6909/

◆プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d53064-520-3c13a09bc4bee9d273324ebe1ddc9dce.pdf

METライブビューイング公式HP :https://www.shochiku.co.jp/met/