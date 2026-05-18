四国水族館で海を豊かにする″人工魚礁″の最先端研究を紹介

株式会社四国水族館開発

四国水族館（所在地：香川県綾歌郡宇多津町）では、2026年5月2日（土）より、瀬戸内海を豊かにする最先端の人工魚礁の研究を紹介しています。

人工魚礁の小型模型

香川大学との包括連携協定に基づくプロジェクトとして実施するもので、香川大学創造工学部 末永研究室と連携し、人工魚礁の小型模型の展示等を行っています。

今後、実際に海中に設置した人工魚礁に付着した藻類の展示や、地元海域への人工魚礁設置なども検討してまいります。

瀬戸内海でも、藻場の減少や漁獲量の減少が問題となっています。末永研究室が進めている人工魚礁の研究は、海藻の生育を促し、海の生きものたちのすみかを創出する効果が認めれらており、地域の「里海再生」と「ブルーカーボン」に大きく寄与する取り組みとして注目されています。

瀬戸内海の未来を考えるうえで欠かせない"海を耕す最先端技術"を、ぜひご覧ください。

人工魚礁展示プロジェクト第1弾 小型模型展示について

展示開始日：2026年5月2日（土）～

場 所：本館棟1階 瀬戸内ゾーン

展 示 物：・人工魚礁の小型模型（幅20cm、高さ10cmを3基）

・研究の目的や仕組みを紹介した解説パネル2枚

四国水族館 営業概要

展示の様子1展示の様子2

瀬戸大橋のたもと四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある「四国水景」をコンセプトにした水族館です。約400種の生きものを展示しており、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現しています。時間帯や季節によって異なる楽しみ方ができるのも特徴です。四国にお住まいの方には、身近な水の景色の豊かさを再発見していただける場に、また四国以外から訪れる方には、四国を巡りたくなるきっかけとなる施設を目指しています。

所在地：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

通常営業時間：9：00～18：00 ※最終入館は17：30

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出I.Cまたは坂出北I.Cから約10分

TEL：0877-49-4590

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/