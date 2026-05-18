生きた化石 カブトガニの幼生を四国水族館で展示しています

株式会社四国水族館開発

四国水族館（所在地：香川県綾歌郡宇多津町）では、生きた化石と言われているカブトガニの幼生を展示しています。

カブトガニの幼生

展示しているカブトガニの幼生は、笠岡市立カブトガニ博物館（岡山県笠岡市）で繁殖・孵化し、放流するために飼育されていた個体を譲り受けたものです。

かつて瀬戸内海全域に生息していたカブトガニは、埋め立てや海洋汚染等によって、一部の地域を除き、姿を消してしまいました。岡山県笠岡市はカブトガニの繁殖地として国の天然記念物に指定され、今も生息が知られていますが、香川県では、ごく稀に底引き網漁で捕獲されるものの、その数は少ないと考えられています。

今回の展示では、カブトガニの生息環境を再現し、幼生たちが泥に潜って過ごす様子や餌のプランクトンを食べている様子を観察することができます。

カブトガニを身近に感じていただくと共に、大昔から姿を変えずに生きてきた彼らが、これからも変わらず生きていけるようにするには何ができるのか、考えるきっかけになれば幸いです。

カブトガニの幼生展示について

展示期間：2026年5月16日（土）～

展示場所：本館棟1階 瀬戸内ゾーン 生きた化石の景横スペース

展示生物：カブトガニ 2齢幼生

※生きものの状況により予告なく展示内容の変更、または終了する場合があります。

四国水族館 営業概要

展示内容ミニ黒板解説も設置

瀬戸大橋のたもと四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある「四国水景」をコンセプトにした水族館です。約400種の生きものを展示しており、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現しています。時間帯や季節によって異なる楽しみ方ができるのも特徴です。四国にお住まいの方には、身近な水の景色の豊かさを再発見していただける場に、また四国以外から訪れる方には、四国を巡りたくなるきっかけとなる施設を目指しています。

所在地：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

通常営業時間：9：00～18：00 ※最終入館は17：30

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出I.Cまたは坂出北I.Cから約10分

TEL：0877-49-4590

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/