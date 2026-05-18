ラテン、ジャズ、ポップスが交差する、ジャンルを超えたスペシャルコンサート　オルケスタ・デ・ラ・ルス、塩谷哲、宮沢和史 presents「オルケスタ・デ・ラ・ルス＆ソルトミヤ2026」

株式会社サンライズプロモーション

1984年に結成され世界で活躍する日本の11人組サルサバンド「オルケスタ・デ・ラ・ルス 」。元デラルスのメンバーで、“SALT&SUGAR”や“ AGA-SHIO”等、多彩なコラボでも活躍するピアニスト塩谷哲。さらに、代表曲“風になりたい”や“島唄”で知られるTHE BOOM（2014年解散）のボーカリストとして魂の歌声で多くの人を魅了してきた宮沢和史。

この3組が、ラテン、ジャズ、そして日本のポップス／ワールドミュージックを横断するスペシャルコンサート、オルケスタ・デ・ラ・ルス、塩谷哲、宮沢和史presents「オルケスタ・デ・ラ・ルス＆ソルトミヤ2026」の開催が決定した。

本公演はオルケスタ・デ・ラ・ルスのサルササウンドに、塩谷哲がピアノで参加し、宮沢和史がボーカルを務める構成となる。東京はめぐろパーシモンホール、大阪はNHK大阪ホールで開催する。

本日5月18日（月）より、プレイガイド一次先行受付（抽選）がスタートする。詳細は公演ホームページを確認いただきたい。

■コメント

オルケスタ・デ・ラ・ルス

今年デビュー35周年のオルケスタ・デ・ラ・ルス、過去の黄金期を支えたピアニストのソルトさん、そして魂の歌声を響かせる宮沢和史さん。

昨秋、観客を熱狂の渦に巻き込んだ「奇跡のコラボレーション」が再び実現！興奮が止まりません！

『島唄』や『風になりたい』といった至極の名曲が、ソルトの華麗な鍵盤とデラルスの情熱的な演奏で、極上のサルサへと生まれ変わります。

長年の絆が生んだ「この日、この場所」でしか味わえない熱狂と感動を、ぜひ全身で体感してください。至福のサウンドが、あなたの心を揺さぶります！

塩谷哲

30年近く前にデラルスを離れた私はその後、作編曲家・ピアニストとして様々な活動をしてきましたが、その礎になっているのが間違いなく国内外における（珍道中とも言える）デラルスでの数多の経験なんです。

今回も家族のように温かく迎えてくれて、そして気心知れた宮沢和史さんともご一緒できて、こんなに幸せなことはありません。還暦…あ、いや、感激です！！

ラテン音楽をこよなく愛し、リスペクトするメンバーによる「ファミリア」なひとときを皆さんと一緒に楽しみたいと思います。

宮沢和史

デラルスさんとは昔から時々一緒にセッションをしていて、塩谷さんは言わずもがな初期のメンバーで、それぞれとはご一緒しているのですが、昨年10月、浜松のヤマハジャズフェスティバルで初めて3組で共演させていただきました。

凄く楽しかったですし、お客様の評判もとても良くて、「またライブやってよ」という声をたくさんいただいて…。単純なので「じゃあやるか！」ということでスタートし、東京、大阪のコンサートを開催することになりました。

宮沢の楽曲がこの機会にサルサになったり、ラテン音楽になるかもしれませんし、いろんな演出も考えていて、僕にとってもとても楽しみなイベントです！

■プロフィール

オルケスタ・デ・ラ・ルス

1984年結成。

1989年、自費でNew Yorkツアーを決行し大ブレイク。1990年にBMGビクターより国内外同時デビューを果たす。デビューアルバムはビルボード・ラテンチャートで11週連続1位を記録した。

その後も世界的な評価を受け、国連平和賞（1993）、グラミー賞ノミネート（1995）、日本レコード大賞特別賞（1991・1993）、New York批評家協会賞（1991・1992）などを受賞。23カ国での海外ツアー、NHK「紅白歌合戦」出演（1993）、カルロス・サンタナとの共演など、数々の輝かしい実績を重ね、日本発ラテンバンドの先駆けとして確固たる地位を築く。

1997年に一度解散するも、2002年に再始動。以降は国内外ツアーをはじめ、各地のジャズフェス・ロックフェスへの出演、日本を代表するアーティスト（井上陽水、松任谷由実、宮沢和史、山崎まさよし、大黒摩季 ほか）とのコラボレーション、タモリカップや学校公演など、多彩なフィールドで活動を続けている。

「日本ラテン化計画」を掲げ歩み続ける中、2024年に結成40周年を迎え、記念公演の開催および初のクラウドファンディングに挑戦。目標の約200%を達成するなど大きな反響を呼んだ。同年5月22日には記念アルバム『Mas Caliente』をリリースし、iTunesラテンチャートにてパナマ、ロシア、ケニア、日本で1位を獲得。

2025 年4月には、32年ぶりとなるパナマ公演を開催。熱狂的な歓迎を受け大成功を収めた。そして同年6月よりデビュー35周年イヤーがスタート。2026年6月10日にライブ収録音源を含むベストアルバム「The Best & Live ～“Lo Mejor 35 Aniversario"」をリリース。5月末にはメキシコ公演。

Orquesta De La Luz の音楽は今なお国境を越え、新たなステージへと広がり続けている。

塩谷哲

ピアニスト/作・編曲家/プロデューサー

東京藝術大学作曲科出身。在学中より10年に渡りオルケスタ・デ・ラ・ルスのピアニストとして活動(93年国連平和賞受賞、95年米グラミー賞ノミネート)、並行してソロアーティストとして現在まで13枚のオリジナルアルバムを発表する。自身のグループの他、小曽根真(p)との共演、佐藤竹善(vo)との”SALT & SUGAR”や上妻宏光(三味線)との”AGA-SHIO”の活動、リチャード・ストルツマン(cla)、スティーヴ・ガッド(d)、村治佳織(g)、古澤巌(vln)ほか多数のコラボレート、Bunkamuraオーチャードホール主催のコンサートシリーズ「COOL CLASSICS」(99年～01年)のプロデュース、オーケストラとの共演（2017年大阪交響楽団、2017&18年NHK交響楽団、23年東京フィルハーモニー交響楽団）を経て、2025年6月28日初のオーケストラアルバム『Orchestra Works I』をリリースする等、活動のジャンル・形態は多岐に渡る。近年は絢香のサウンドプロデュースに参加。メディアではNHK「名曲アルバム」にオーケストラ・アレンジを提供する他、NHK Eテレ『趣味Do楽“塩谷哲のリズムでピアノ”』(2014年)、フジテレビ系ドラマ『無痛-診える眼-』(2015年)、NHK Eテレ音楽パペットバラエティー番組『コレナンデ商会』(2016年～2022年3月)の音楽を担当。

現在、国立音楽大学ジャズ専修准教授。(敬称略)

公式HP：https://www.earthbeat-salt.com

宮沢和史

1966年山梨県甲府市生まれ。

1989年にTHE BOOMのボーカリストとしてデビュー。

これまでにTHE BOOMとしてCDを14枚、ソロでは6枚、多国籍バンド GANGA ZUMBAとして2枚リリースしている。

2014年THE BOOM解散後、しばらく充電期間を持ち、2018年より歌手活動を再開。

2021年にコロナ禍において製作したアルバム『次世界』をリリース。

2022年は代表曲「島唄」を発表して30年、沖縄日本復帰50年にあたり、沖縄・日本本土で精力的に音楽活動を展開した。

作家としては、中孝介、石川さゆり、大城クラウディア、岡田准一、喜納昌吉、Kinkikids、坂本龍一、SANDII、島袋寛子、SMAP、高橋幸宏、ディアマンテス、夏川りみ、平原綾香、MISIA、矢野顕子、など、数多くのアーティストに楽曲や歌詞を提供。

代表曲のひとつ「島唄』はアルゼンチンの音楽賞3部門受賞。今なお国内外で愛されている。

2024年にデビュー35周年を迎え、35週年記念コンサートを、東京、大阪、山梨の各野外会場で開催。

2025年11月、日伯修好通商航海条約130周年の記念事業として、「ブラジル音楽週間2025」をプロデュース。（※GANGA ZUMBA再結成）

2025年から、「あなたの町で歌います♪プロジェクト」を立ち上げ、全国各地からの要望に応え、コンサートツアーを開催中。

現在 沖縄県立芸術大学で非常勤講師を務める。

■公演概要

【公演名】オルケスタ・デ・ラ・ルス、塩谷哲、宮沢和史presents 「オルケスタ・デ・ラ・ルス＆ソルトミヤ 2026」

＜東京公演＞

【日時】2026年9月11日（金）開演18:30

【料金】S席 8,500円 A席 7,500円（全席指定・税込）

【会場】めぐろパーシモンホール 〒152-0023 東京都目黒区八雲1丁目1－1

【出演】オルケスタ・デ・ラ・ルス、塩谷哲、宮沢和史

【演奏】未定

＜大阪公演＞

【日時】2026年9月17日（木）開演18:30

【料金】S席 8,500円 A席 7,500円（全席指定・税込）

【会場】NHK大阪ホール 〒540-8501 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1－20

【出演】オルケスタ・デ・ラ・ルス、塩谷哲、宮沢和史

【演奏】未定

【プレイガイド一次先行】抽選

2026年5月18日（月） 10:00～5月24日（日） 23:59

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/laluz-salt-miya/

ローソンチケット https://l-tike.com/laluz-salt-miya/

イープラス https://eplus.jp/orquestadelaluz-sm/

【プレイガイド二次先行】抽選

2026年6月5日（金）10:00～6月14日（日）23:59

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/laluz-salt-miya/

ローソンチケット https://l-tike.com/laluz-salt-miya/

イープラス https://eplus.jp/orquestadelaluz-sm/

【一般発売】先着

2026年6月26日（金）10:00～

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/laluz-salt-miya/

ローソンチケット https://l-tike.com/laluz-salt-miya/

イープラス https://eplus.jp/orquestadelaluz-sm/

【主催】「オルケスタ・デ・ラ・ルス＆ソルトミヤ2026」実行委員会

【企画・制作】2nd Effort Produce/サンライズプロモーション/インターブレンド

【公演HP】https://sunrisetokyo.com/detail/34865/

【お問い合わせ】サンライズプロモ―ション 0570-00-3337 （平日12:00~15:00）

【注意事項】

※未就学児童入場不可。小学生以上はチケットが必要です。

※車椅子席ご利用の方は【S席】チケットを購入発券後【サンライズプロモーション】までご連絡下さい。

※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外の払い戻しはいたしません。