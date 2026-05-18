【NEOWIZゲームオン プレスリリース】『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』5/15は、Baby DONT CryのMiaさん、Kumiさんが登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2026年5月18日（月）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2026年5月15日（金）の放送回には、Baby DONT CryからMia さん、Kumi さんがゲストとして登場しました。

また、同日のチャート投票では、BTSによる「SWIM」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■Baby DONT CryからMiaさん＆Kumiさんがスタジオゲストで登場！

今週は日韓4人組グループ「Baby DONT Cry」から、日本人メンバーのMiaさんとKumiさんがゲスト登場！

「緊張しています」と初々しく語る素敵なお二人。久々の日本は過ごしやすいそうで、渋谷LOFTでの「RRRing（リリリング）」アンバサダーイベントを通して「ファンと直接会える大切な時間が持てて嬉しかった」と笑顔で語ってくれました。

■ 来月でデビュー1周年！ファンへの感謝

来月で記念すべきデビュー1周年！

Miaさんは「初舞台のワクワクが忘れられない。あっという間で幸せな時間だった」と振り返り、Kumiさんも「ファンのおかげで幸せな1年。『くみだよ』で知ってもらえて嬉しいです！」と、充実した1年への感謝を伝えました。

■ 涙からの成長を描く『After Cry』

3月24日リリースの『After Cry』は、単なる悲しみだけでなく、時間が経ち自分を探して成長していく過程を描いた作品。

番組では甘く切ない記憶が蘇る『Bittersweet』をお届けしました。さらに、「그럼 이제 니가 해보세요（それならもう、あなたがやってみてください）」という強気なフレーズがかっこいい、自信に満ちた楽曲『moves like ciara』のお話も飛び出し、彼女たちの多彩な魅力がたっぷり詰まった放送となりました！

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

今週の「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」最新ランキングを発表します！今回は、お休みの 安達祐人 さんに代わって、スペシャルなパーソナリティが番組を盛り上げてくれました。

代打を務めてくれたのは、安達さんと同じ事務所に所属するボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）から、小林大悟さんと今井魁里さん！ TAGRIGHTというグループ名には、「TAG＝個性・自分らしさ」を「RIGHT＝正解・正しい」に変えていくという強い意志が込められています。7月15日に「TOUCH」で待望のデビューを控えるフレッシュな2人と一緒にお届けした、注目のトップ3をご紹介します！

3位：Jeong Dong-won (JD1)「오늘을 건너 내일 다시 만나는 길 (Crossing Today, We’ll Meet Again Tomorrow)」

トップ3の幕開けは、先週の5位からランクアップを果たしたJeong Dong-won (JD1)！心に深く染み渡るメロディーと歌声に、思わず「やっぱり韓国のバラードっていいな」と改めて感じさせてくれる、珠玉の一曲です。

2位：Cha Eun-woo (ASTRO)「SATURDAY PREACHER」

先週の7位から怒涛のごぼう抜きを見せ、2位に急浮上！驚異的なランクアップを果たしました。

1位：BTS「SWIM」

そして、堂々の1位に輝いたのはBTSの「SWIM」！なんとこれで3回目の首位獲得となります。さらに、見事4月の月間MVPも獲得し、王者の風格を漂わせる絶対的な強さを証明しました！ 番組内では、大悟くんが「BTSはどういう存在？」という話題に対し、「（自分にとっての）始まりであり、ダンスに興味を持ったきっかけです」と、熱いリスペクトを語ってくれる場面も。これからデビューするアーティストの原点にもなっているBTSの偉大さを、改めて実感する1週となりました！

5月12日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

【アーティストチャート結果】「Rookie部門」の第1位はAHOFに決定！

お気に入りのアーティストを直接応援できる注目のチャート企画【K-STAR ARTIST CHART presents POP-K TOP 10 Friday】。世界中のファンが熱視線を送る今週の投票が締め切られ、最新の結果が発表されました。

今後のK-POP・グローバル音楽シーンを担う次世代スターたちが激戦を繰り広げた「Rookie部門」で、見事第1位の座に輝いたのはAHOFです！

また今回の発表では、代打パーソナリティとしてTAGRIGHTの今井魁里が登場。1位に輝いたAHOFについて、「同じ『UNIVERSE LEAGUE（ユニバースリーグ）』のオーディション番組で一緒だったグループを発表できて嬉しいです！」と、かつて共に切磋琢磨した仲間への熱い思いと喜びのコメントを寄せ、番組を大いに盛り上げました。

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1842_1_da76e2f0fa6bc7d0e6c4406e6a77c07e.jpg?v=202605180651 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/(https://idolchamp.jp/)

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp(https://x.com/idolchamp_jp)

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/(https://kstar-vote.com/)

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj(https://x.com/kstar_pj)

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/(https://www.instagram.com/kstar_pj/)

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018(https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018)

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All rights reserved. (C)MBC PLUS All rights reserved.

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