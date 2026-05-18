【日本ABC協会が2025年下半期「雑誌販売部数」発表 】 『美的』がビューティ・コスメ誌ジャンルで販売部数No.1の座を奪還！ 前年同期比130％超の大躍進！

ビューティ・コスメ誌で唯一の月間平均販売部数9万部を達成！

株式会社小学館5月21日（金）に発売される『美的』2026年7月号 通常版。発売前から予約が殺到し、早くも完売必至！

2026年5月15日（金）、一般社団法人日本ABC協会が2025年下半期（7月～12月）の雑誌販売部数を発表。ビューティ・コスメ誌ジャンルで、『美的』（小学館）が2022年上半期（1月～6月）以来3年半ぶりとなる販売部数1位に返り咲きました。

2025年下半期における『美的』（印刷版）の月間平均販売部数は91,595部。前年同期比で130％超、同年上半期との比較では150％超と驚異的な大躍進を遂げ、ビューティ・コスメ誌では唯一の月間平均販売部数9万部超を達成。さらに、デジタル版の読み放題UU数（月間平均83,700）でも圧倒的1位を堅守しています。

2025年下半期は5号で計8バージョンが完売！

『美的』は「『肌・心・体』のキレイは自分で磨く」をキャッチコピーに、2001年の創刊以来ホリスティックな視点で美容を発信。美容を強要するのではなく、美容でハッピーになることを前提にした誌面作りで読者に寄り添い続け、今年で創刊25周年を迎えました。

誌面作りにおいては、毎月の読者モニター会やアンケートを通じて、読者が「今、本当に知りたいこと」を丹念に分析。「MBTI診断」に着想を得た『美的』オリジナル肌診断「BSTI診断」をはじめ、美容に精通した編集チームが丁寧に取材を重ねて生み出す企画の数々は、2025年下半期に大きな話題を呼びました。

また、美容好きの読者から熱烈な支持を集める美容インフルエンサーや美容家を起用した、企画性の高いコスメ付録も大いに話題に。大人気コスメプロデューサー“アカリン”こと吉田朱里さん監修の『美的』オリジナルメイクブラシ2本セットが付いた2025年10月号（同年8月発売）は、2バージョンが瞬く間に完売。さらに、2種類の韓国コスメBOXをお届けした2025年12月号（同年10月発売）、2026年1月号（2025年11月発売）の美容家・長井かおりさんスペシャルBOX版など、2025年下半期は大ヒットコスメ付録が毎号のように登場。5号で計8バージョンの完売を達成しました。

創刊25周年！ トータルメディアパワーNo.1の『美的』ブランドますます拡大中！

『美的』2025年10月号 ふっくらハリセット（通常）版。吉田朱里さんが『美的』読者のためだけに開発したダブルエンドのメイクブラシ豪華2本セットに大反響。

今年で創刊25周年を迎えた『美的』のブランドパワーは、本誌のみに留まりません。公式サイトの美的.comは、ビューティ・コスメ誌で圧倒的1位の自社UU数343万（※日本ABC協会発表 Web指標一覧 2025年10-12月期平均）を誇り、公式Instagramのフォロワー数においても、63.9万人（※2026年5月18日現在）で同ジャンル1位。トータルメディアパワーNo.1ブランドとして、目覚ましい飛躍を遂げています。

美的.comでは、タレントを軸にした企画を強化。結成直後のアイドルグループや話題の恋愛リアリティーショー番組の出演者など、ブレイクの萌芽を見逃さずにいち早くキャッチアップ。InstagramやTikTokなど多彩なSNSも通じて、フレッシュな人物と美容を掛け合わせた『美的』ならではのビジュアル・情報を発信しています。

また、登録者数14.3万人（※2026年5月18日現在）のYouTubeチャンネルにも注力。毎週水・金の夜、週に2回ほど更新中で、創刊25周年アンバサダーの吉田朱里さん・森 香澄さん・上西星来さんの美容Dayに密着するVlog動画（※上西さんは5月22日公開予定）をはじめ、話題のコンテンツを続々とお届けしています。

創刊25周年アンバサダー・森 香澄さんのオーガニックスーパーでの買い物＆カフェに密着するBeauty Vlog。『美的』公式YouTubeにて公開中。

さらに、最新号が発売される今月21日（木）より、メンズ美容に特化した新メディア「美的MEN」もスタートします。美的.comや公式SNSから、スキンケアやメイク、ライフスタイルなどさまざまなメンズ向け美容情報を発信。メンズ美容が盛り上がる一方、「自分に合ったものは結局どれ？」「何から始めればいいのだろう」と迷う男性に、『美的』が本気で“最適な情報”と“美容のチカラ”をお届けしていきます。

そして読者を招待したリアルイベントも『美的』の得意分野のひとつ。2025年3月には、関西初となる「あいたい美的」を阪急うめだ本店で開催し1800人を招待。9月の東京開催と合わせて計3000人を招待する一大イベントになりました。創刊25周年の今年は『美的』史上最大規模のイベントを鋭意計画中ですので、詳細の発表をお待ちください。

最新号も完売必至！ 人気ヘア＆メイク・夢月さんセレクトの夏コスメ付録に予約殺到！

2025年9月20日（土）、21日（日）に新宿・LUMINE 0で開催された「あいたい美的」。 “ビューティー博覧会”をテーマに、豪華ゲストのステージや注目のブランドブース、盛りだくさんのおみやげなど、美容好きにはたまらないコンテンツをたっぷりとお届け。約1200名が来場する満足度の高いイベントになりました。

5月21日（木）に発売される『美的』最新7月号は、俳優の吉岡里帆さんが表紙を飾る通常版・付録違い版、デビュー直前の最注目ボーイズグループ・VIBYが初表紙を飾るSPECIAL EDITIONの3バージョンでお届けします。

注目は、通常版の付録「ヘア＆メイク・夢月さん（発）夏の最高かわいい(ハート)BOX」です。アヌアの水光爆弾セラム（30ml）のほか、3650のアイライナーのランダム付録をはじめ計7ブランドの豪華ラインナップ。また、付録違い版には、エレガンスの新色フェイスパウダー（パフ付き）など計4ブランドの特別付録、SPECIAL EDITIONにはVIBYの両面ピンナップ付録が付いてきます。ぜひお近くの書店・各ネット書店でお買い求めください。

⚫『美的』7月号 通常版

発売日:5月21日（木）

価格:1,650円（税込）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)

⚫『美的』7月号 付録違い版

発売日:5月21日（木）

価格:1,390円（税込）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)

⚫『美的』7月号 SPECIAL EDITION

発売日:5月21日（木）

価格:890円（税込）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)

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