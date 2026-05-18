“まずは試したい”ニーズに応えて、当社初のレンタル導入 自転車用ペットリュック「HUG Buddy(ハグバディー)」レンタルサービス開始

オージーケー技研株式会社

自転車用チャイルドシート国内シェアトップ（※1）のオージーケー技研株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：木村 泰治）は、ペットブランド「buddiQ (バディック)」の超小型犬・小型犬向けの自転車用ペットリュック「HUG Buddy（ハグバディー）」のレンタルサービスを6月1日より開始します。本製品は3万円台の高価格帯モデルであることから、「まずは試したい」というユーザーの声に応え、当社初となるレンタルサービスを導入します。自転車用チャイルドシート開発で培った安全技術をペットにも活かした本製品をより気軽に体験いただき、購入前の不安解消や、納得感のある選択をサポートしたいと考えています。

子どもを守る安全技術をペットにも応用し、大切な家族を守る安心設計の「ハグバディー」

「ハグバディー」は、従来の前カゴ型とは異なり、自転車のハンドル内側に固定する独自構造を採用しています。まるで抱っこしているような近い距離感でペットの様子を確認できるため、走行中も安心です。また、安全性を確保しつつペットが顔を出せる蓋のデザインにより、飼い主と一緒に外の景色を楽しめます。固定には当社独自の着脱機構を応用し、強固な固定力とワンタッチでの簡単な取り外しを両立しています。自転車での移動から到着後の徒歩移動まで、このリュックひとつでスムーズに切り替えられる、ペットキャリーとして初の設計です（※2）。

本件に関するメディアからのお問い合わせ先

オージーケー技研株式会社（OGK CO.,LTD） 広報担当 田島

〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通6-2-32

TEL：06-6782-4353（代）

FAX：06-6782-4357

HP : https://ogk.co.jp/

■レンタルサービス概要

本製品は、購入前のお試し利用や短期間の使用を希望するお客様に向け、月間15万人以上が利用する家電のサブスク・レンタルサービス「Rentio（レンティオ）」にてレンタル提供します。レンタル後に気に入った場合は、そのまま購入も可能です。

レンタルページ：https://www.rentio.jp/products/pet-012（6月1日よりレンタル可）

プラン：

〇月額制プラン

・新品：3,300円（税込）/月

・リユース品：3,000円（税込）/月

※最低レンタル期間3ヶ月、12ヶ月のご利用でお客様に所有権移転

〇ワンタイムプラン 14泊15日

・新品：7,280円（税込）

・リユース品：6,280円（税込）

※いずれも延長は1泊当たり400円（税込）

※レンタル後、そのまま購入も可能

チャコールブラックグレージュ

■buddiQ（バディック）「HUG Buddy（ハグバディー）」（PET-012）製品概要

オンラインストア：https://ogk-giken.shop-pro.jp/?pid=191157859

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132929/table/20_1_5672eb2d3681177aa61ba499c6f051c4.jpg?v=202605180651 ]

■buddiQ (バディック) https://ogk.co.jp/topics/37874

当社はペットも大事な家族の一員と考え、自転車用チャイルドシート開発で培った子どもの安全を守る技術やノウハウをペットにも活かしたいと、2023年にペット用製品の開発をスタートしました。通院時や、大きな公園まで移動してからお散歩するなど、ペットとの自転車移動のニーズはあるものの、自転車への積載やその安全性を考慮した製品はほとんどありませんでした。そこで、2025年11月にペットブランド「buddiQ (バディック)」を立ち上げ商品展開を拡大しています。

「buddiQ（バディック）」は、仲間や相棒をあらわす「バディ」と、クオリティ（Quality）の「Q」を合わせた造語です。

トップシェアを誇る自転車用チャイルドシート開発で培った技術とノウハウで、ペットと飼い主両方に安心と快適を届けるため、妥協のない品質を追求し、ペットとの生活の質向上への貢献を目指します。

Instagram https://www.instagram.com/buddiq_by_ogk/

(※1）2025年12月 自社調べ SG発行枚数及びOGK出荷状況より

(※2) 2026年2月 自社調べ 詳細構造であるカンヌキ構造で着脱を容易且つ確実に固定する方法を採用したものとして（この構造は弊社独自開発のFCシステムを踏襲した構造となり、現状では特許期間は切れているものの同じ構造を採用された例はこれまでの調査では確認できておりません）特許4041666／特開2003-137157

■オージーケー技研株式会社概要

●社名 オージーケー技研株式会社

●代表 代表取締役社長 木村泰治

●所在地 大阪府東大阪市高井田本通6-2-32

●設立 創業1941年設立1948年（昭和23年）9月

●資本金 9,600万円

●営業品目 自転車用チャイルドシート、バスケット、レインカバー、ドレスガード、発泡車輪、グラスファイバーホイール、その他自転車用品、各種グリップ、その他樹脂製品全般

●従業員 101名 (2026年4月現在)

■ＯＧＫ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＳＬＯＧＡＮ

時代の変化とともに家族のカタチや時間の使い方が変化しても、人と人とのつながりや絆の価値は不変です。OGKが培ってきた創造力と実現力で、あらたな体験や感動を生み出し、世界の家族を幸せにすること、それが私たちOGKの使命です。