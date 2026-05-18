プラスゼロ、ホリイフードサービスへAIオペレーター「miraio」を提供開始　「隠れ菴 忍家」2店舗にて5月18日より稼働、予約対応をAIで自動化

株式会社 pluszero

株式会社pluszero（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長CEO：小代 義行／代表取締役社長COO：森 遼太、以下「当社」）は、アップセルテクノロジィーズ株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役CEO グループ会長：高橋 良太／代表取締役CFO：江原 正樹、以下「アップセルテクノロジィーズ」）と共同開発・運営するAIオペレーター「miraio(ミライオ)」について、ホリイフードサービス株式会社（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：藤田明久、以下「ホリイフードサービス」）と3社で連携してかねてより開発を進めてまいりました「ホリイフードサービス用miraio」を、「隠れ菴 忍家」の2店舗にて2026年5月18日(月)より提供開始することをお知らせいたします。

本取り組みにより、飲食店の予約受付業務の効率化と店舗運営のAI化を推進し、人手不足解消およびユーザー利便性向上に資する次世代店舗運営を支援してまいります。

■ 「隠れ菴 忍家」への導入について

「隠れ菴 忍家」は、全席個室によるプライベート感を重視した「和」の空間が特徴の飲食ブランドです。この度、同ブランドの店舗運営DX化の一環として、当社がアップセルテクノロジィーズと共同開発・運営するAIオペレーター「miraio」が導入されました。

今回の導入により、店舗スタッフは電話対応による業務中断を削減でき、ご来店いただいたお客様へのきめ細やかなおもてなしや、ブランドの強みである上質な空間づくりに、より一層注力することが可能となります。

■ 導入店舗および開始日

・ 対象ブランド: 「隠れ菴 忍家」

・ 導入店舗: 蕨駅東口店、八潮駅前店

・ 利用開始日: 2026年5月18日(月)～

■ 機能の特徴と今後の展望

今回のAIオペレーター「miraio」は、以下の会話に対応可能です。

・ 予約変更・キャンセル(部分対応)

・ 日時・人数に基づく空席自動判定・回答(部分対応)

・ 予約情報照合(部分対応)

・ 希望予約日時

・ 氏名・電話番号ヒアリング

・ コースヒアリングやコースの注意事項案内

・ 営業時間・休業日を踏まえた案内

・ その他FAQ

・ 標準的な会話から外れた会話に対する柔軟な対応

引き続き、当社はアップセルテクノロジィーズとともにホリイフードサービスにおける導入店舗の順次拡大を強力にバックアップしてまいります。また、この取り組みを通じて得られた知見をAI開発へとフィードバックし、飲食業界を牽引する次世代型の店舗運営モデルの確立を目指します。

■ 「AEI(Artificial Elastic Intelligence)」とは

当社の提唱する「AEI(Artificial Elastic Intelligence)」とは、「特定の限られた業務の範囲において、人間のようにタスクを遂ろできるAI」のことを指す、自然言語処理分野に注力する当社の独自概念です。現在のAI技術では実現が難しいとされている「汎用人工知能」に代わり、当社では特定条件に絞ることによって実用的な水準での業務遂行を可能とする技術である、「AEI」の開発を進めています。

「AEI」は昨今話題を独占しているLLM(大規模言語モデル)を用いたAIチャットサービスの信頼性を高めることができるという特徴を有しております。大規模言語モデルの技術の普及についての解決の方向性が、「信頼されるAI」、「責任のあるAI」という形で示されていますが、「AEI」はそれを具現化したものです。

2021年9月、当社はAEIの根幹となる「意味理解AI」に基づく特許を取得いたしました。今後、一連の取り組みを通し、人間の言葉を高いレベルで理解できる「意味理解AI」の研究開発を進めることにより「AEI」は実現されます。

AEIについてはこちら:https://plus-zero.co.jp/aei

■ 会社概要会社名:株式会社pluszero(プラスゼロ)

代表者:代表取締役会長 CEO 小代 義行 ／代表取締役社長 COO 森 遼太

所在地:東京都世田谷区北沢2-6-10 仙田ビル4F

事業内容:AI・自然言語処理・ソフトウェア・ハードウェア等の各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供・開発・保守・運用および販売、ならびに受託及びそれらに付帯するコンサルティング業務

URL:https://plus-zero.co.jp/

会社名:アップセルテクノロジィーズ株式会社

代表者:代表取締役 高橋 良太/江原 正樹

所在地:東京都豊島区西池袋5-26-19 陸王西池袋ビル6階

事業内容:PUT事業(AI開発・提供)

∟和製AIオペレーター(商標登録6796639)

∟和製デジタルヒューマン(商標登録6787248)

UPSELLCLOUD事業・インサイドセールス事業・トラベルエージェント事業

URL:https://upselltech-group.co.jp

会社名:ホリイフードサービス株式会社

代表者:代表取締役社長 藤田 明久

所在地:茨城県水戸市城南3丁目10－17 カーニープレイス水戸 4階

事業内容:飲食店のチェーン展開・運営

URL:https://www.horiifood.co.jp/