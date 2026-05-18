超高強度繊維「UHMWPE」採用。濡れ物・乾き物を分けて収納できる高耐久スタッフバッグ「SEPARATE STUFF BAG」を発売。

株式会社RATELWORKS

株式会社RATELWORKS（本社：大阪府東大阪市）は、超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）繊維を採用した高耐久スタッフバッグ「SEPARATE STUFF BAG（セパレートスタッフバッグ） / RWS0365」を発売いたします。

本製品は、キャンプ・旅行・ジム・海水浴・防災など、荷物が多くなりがちなシーンにおいて、荷物をスマートに整理・収納できるよう設計されたスタッフバッグです。

高い耐久性と機能性を兼ね備えながら、日常にも自然と馴染むデザイン性を追求しました。

■ 高耐久素材 UHMWPE繊維

超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）繊維を採用した高耐久スタッフバッグ日常にも馴染む高機能アウトドア素材軽さの中に、圧倒的な強さを。

アウトドア素材の中でもトップクラスの強度を誇る”超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)繊維”を採用しています。格子状に織り込まれた生地は、高い耐摩耗性と引裂強度を備えながら、しなやかで軽量です。過酷な環境下でも高いパフォーマンスを発揮し、登山から日常でもおしゃれに溶け込みます。

ラフに扱える安心感長く使える、高耐久設計

撤収時間が迫っていても、お子様の荷物でパンパンになっても、余裕がないシーンで扱いやすい素材です。万が一生地にダメージが入っても、裂け目がそれ以上広がりにくい構造なので、長く安心してお使いいただけます。

■ 荷物を効率的に整理できる「セパレート構造」

濡れ物・汚れ物をスマートに分離収納

通気性に優れたメッシュ生地と、PUコーティングを施した耐水・防塵性の高い生地を組み合わせた、用途別に使い分けできるハイブリッド構造を採用しています。

メッシュ側は、湿気や熱がこもりにくく、汗をかいた衣類やタオル、使用後の着替えなどを快適に収納可能。中身が見えるため、荷物を探しやすく、パッキング時の視認性にも優れています。

一方、PUコーティング側は、濡れた水着や汚れたシューズ、砂の付いたギアなどを分けて収納できる耐水・防塵仕様。止水ジッパーを採用することで、水分や汚れ移りを軽減します。

撤収時に荷物を素早くまとめたいシーンでも、“濡れ物”“汚れ物”“乾き物”をスマートに整理できるため、キャンプ・旅行・ジム・海水浴など、さまざまなシーンで快適にご使用いただけます。

単なる収納袋ではなく、荷物整理そのものを快適にするためのスタッフバッグです。

■ サイズ別容量

■ 幅広いシーンに対応

MINIからLサイズまで幅広いパッキングに対応Lサイズ ：約16L（拡張時 約23L）目安：2Lペットボトル 約4～6本程度Mサイズ：約7L（拡張時 約9L）目安：500mlペットボトル 約7～10本程度Sサイズ：約5L（拡張時 約7L）目安：500mlペットボトル 約5～7本程度MINIサイズ：約3L（拡張時 約4L）目安：500mlペットボトル 約3～4本程度広い開口設計パッキングしやすい形状

本製品は、アウトドアシーンだけでなく、

・旅行

・ジム

・温泉

・サウナ

・海水浴

・防災備蓄

など、さまざまなシーンで活躍します。

広い開口設計とフラットな底面形状により、スーツケースやバックパックへの収納もしやすく、日常でも快適にご使用いただけます。

また、使用しない際には複数サイズを入れ子状に収納でき、省スペースで保管可能です。

■ 細部にもこだわったディテール

・止水ジッパー

・オリジナルジッパータブ

・吊り下げ可能な持ち手

・ロゴ織ネーム

など、実用性とデザイン性を両立するディテールを採用しています。

アウトドアギアとしての機能性を確保しながらも、街使いにも馴染むミニマルなデザインに仕上げました。

止水ジッパーオリジナルジッパータブロゴ織ネーム吊り下げ可能な持ち手

■ 販売情報

販売開始日：2026年5月18日 18時～

販売チャネル：楽天市場、Yahoo!ショッピング

公式サイト：https://ratelworks.jp/product/new/rws0365/

楽天：https://item.rakuten.co.jp/marueidanboru/rws0365/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratelworks/rws0365.html

【製品概要】

製品名：SEPARATE STUFF BAG（セパレートスタッフバッグ）

品番：RWS0365

価格（税込）：

MINI：1,680円

S：1,980円

M：2,380円

L：2,980円

カラー：

BK（ブラック）

GR（グレー）

素材：

超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）繊維

拡張部内側PUコーティング

サイズ展開：

MINI / S / M / L

※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

■ RATELWORKSについて

RATELWORKSは「家族で楽しめるキャンプ」をコンセプトに、デザイン性と機能性を両立したアウトドア製品を展開するブランドです。



EC販売とイベント販売を軸に、ユーザー体験を重視したプロダクト開発を行っています。

■ 会社概要

会社名：株式会社RATELWORKS

所在地：大阪府東大阪市渋川町1-14-13

代表者：代表取締役 飯尾真史

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社RATELWORKS

https://ratelworks.jp/