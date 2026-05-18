GMOペパボに、フルスクリーンEC構築プラットフォームを展開するSmartECがジョイン

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社（代表取締役社長：佐藤 健太郎 以下、GMOペパボ）は、スマートフォン向けのフルスクリーンEC構築プラットフォーム「SmartEC」

（URL：https://smart-ec.io/）を展開する株式会社SmartEC（代表取締役社長：山下 健志 以下、SmartEC）の株式を取得し、連結対象会社とすることを決定いたしました。

株式譲渡の実行は2026年7月1日（水）を予定しており、実行後、SmartECは「GMO SmartEC株式会社」へ社名を変更し、GMOインターネットグループの一員として始動いたします。

これにより、GMOペパボが運営するEC支援事業・ドメイン・レンタルサーバー（ホスティング）事業の顧客基盤・ノウハウと、SmartECが有するUI/UX技術を融合することで、モバイルEC領域における競争力強化を図るとともに、中～大型EC事業者向け市場への展開を加速してまいります。

■日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5376_1_f9b993277e34d25c52918db0dcff6e77.jpg?v=202605190151 ]

＊本件に関する適時開示資料は、GMOペパボIRページ（URL：https://pepabo.com/ir/）よりご確認いただけます。

【株式取得の背景】

GMOペパボは、「人類のアウトプットを増やす」をミッションに掲げ、レンタルサーバー、ドメイン、EC、ハンドメイドなど、個人から法人まで幅広い表現活動を支援するサービスを展開しています。

中でもEC関連サービス（※）においては、事業者・クリエイター等の多様な販売活動やブランド運営を支援しており、近年ではSNSを起点としたスマートフォン中心の購買行動への対応を強化しています。

一方、SmartECはモバイルUX領域において独自技術を展開しており、モバイルネイティブ世代に適した新しい購買導線を実現しています。

今回のジョインにより、両社がそれぞれ培ってきた技術やノウハウを融合し、モバイルEC領域における提供価値のさらなる強化を図るとともに、中～大型EC事業者向け市場への展開を加速してまいります。

（※）ECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」（URL：https://shop-pro.jp/）、ハンドメイドマーケット「minne byGMOペパボ」（URL：https://minne.com/）、オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」（URL：https://suzuri.jp/）

【今後の展開】

今後は、SmartECと共に、

・商材/業種に特化したスマートフォン向けUI/UX開発

・中～大型EC事業者向け機能の拡充

・EC事業者のCVR向上支援

などを推進し、EC市場において、購買体験そのものの差別化が重要性を増す中、従来のEC構築支援に加え、“買いたくなる体験”を提供するEC支援への進化を目指します。

以上

【GMOペパボ株式会社】（URL：https://pepabo.com/(https://pepabo.com/)）

会社名 GMOペパボ株式会社（東証スタンダード 証券コード：3633）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ドメイン・レンタルサーバー（ホスティング）事業

■EC支援事業 ■ハンドメイド事業

資本金 2億6,222万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■インターネットインフラ事業 ■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業 ■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

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