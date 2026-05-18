AGM Mobile、戦地スタイルの三防ショルダーバッグ「AGM Glory」を5月18日より発売
AGM Mobile（以下、AGM） は、耐久性と利便性を極めたスマホ専用ショルダーバッグ 「AGM Glory ショルダーバッグ」 を、2026年5月18日（月） より公式楽天店舗 「AGM-Glory」 にて発売いたします。価格は 4,980円（税込） です。初回ロットは数量限定での販売となります。
AGM Glory ショルダーバッグは、アウトドアや日常のあらゆるシーンでスマホを守り、かつスムーズに取り出せる“スマホの最高の相棒”です。当社が三防スマホの開発で培ってきた防水・耐摩耗・防裂の技術と、戦地スタイルのデザインを凝集。特別なメンテナンスを必要とせず、長期間にわたってご使用いただけます。
■ 主な特長
【1. 取り出しやすいポケット設計】
スマホをポケットよりも簡単に取り出せます。専用設計のメインポケットは、スマホにぴったりのサイズ感で、出し入れのストレスを徹底排除。
【2. 1バッグ6ポケット】
前面・背面・内部に計6つのポケットを配置。カード、財布、さらにはNintendo Switchまで整理して収納可能です。
【3. 三防技術（防水・耐摩耗・防裂）】
AGM独自の三防コンセプトを継承。突然の雨や摩擦、引き裂きにも強く、バッグ自体のメンテナンスは不要です。
【4. 600D戦地ナイロン＋ナノコーティング】
高密度600Dナイロン生地にナノコーティングを施し、水滴や液体汚れを軽く拭き取るだけで除去できます。内部への浸入をしっかりブロック。
【5. 精巧な織りストラップ】
立体感のある上質な織りストラップは、肩への負担を軽減し、耐久性も抜群です。
【6. こだわりの細部仕上げ】
- 掛けやすいハンドル
- Gシリーズ専用レッドタグ
- AGMカスタムブランドロゴ
- Glory持ち手ベルト
見えるところはもちろん、見えない細部に至るまで妥協のない設計です。
■ 製品パラメータ[表: https://prtimes.jp/data/corp/133655/table/73_1_0cbee95c837aa84c7b599237c4fb6c97.jpg?v=202605180651 ]
■ 販売概要- 商品名：AGM Glory ショルダーバッグ｜取り出しやすいポケット設計・三防機能・精巧な織りストラップ・6ポケット収納・ナノコーティング・600D戦地ナイロン
- 価格：4,980円（税込）
- 発売日：2026年5月18日（月）
- 販売チャネル：AGM Mobile公式楽天店舗 「AGM-Glory」 のみ※初回入荷分は数量限定。なくなり次第終了
- 商品URL：https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-glory-shoulder-bag/
■ AGM Mobile からのメッセージ
「AGM Glory ショルダーバッグは、ただのバッグではありません。あなたのスマホに寄り添う専属パートナーです。通勤、旅行、普段のお出かけに--頼りになりつつおしゃれな持ち歩き体験を、ぜひお試しください」。
■AGM Mobileについて
AGM Mobileは、過酷な環境下での使用に耐えるラギッドデバイス（耐久性に特化したモバイル端末）の製造を専門とするグローバルブランドです。アウトドア愛好家や現場作業者など、日常のタフな環境で活動するユーザーに向けて、信頼性の高い製品をお届けしています。「挑戦者に、安心という武器を」をブランドコンセプトに掲げ、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチを展開。軍用規格MIL-STD-810Hに準拠した堅牢設計と先進テクノロジーの融合により、世界中のユーザーから支持を集めています。
AGM Mobile 楽天市場店
URL：https://www.rakuten.co.jp/agm-glory/
AGM Mobile 公式サイト
URL：https://www.agmmobile.com/
E-mail：agmjp@agmdevice.com/mia_eu@agmdevice.com
AGM JP カスタマーサポートセンター
公式Line:https://lin.ee/9pHPU8H
公式オンラインストア： https://www.agmmobile.jp/