AGM Mobile、戦地スタイルの三防ショルダーバッグ「AGM Glory」を5月18日より発売

AGM Mobile Limited

AGM Mobile（以下、AGM） は、耐久性と利便性を極めたスマホ専用ショルダーバッグ 「AGM Glory ショルダーバッグ」 を、2026年5月18日（月） より公式楽天店舗 「AGM-Glory」 にて発売いたします。価格は 4,980円（税込） です。初回ロットは数量限定での販売となります。



AGM Glory ショルダーバッグは、アウトドアや日常のあらゆるシーンでスマホを守り、かつスムーズに取り出せる“スマホの最高の相棒”です。当社が三防スマホの開発で培ってきた防水・耐摩耗・防裂の技術と、戦地スタイルのデザインを凝集。特別なメンテナンスを必要とせず、長期間にわたってご使用いただけます。

■ 主な特長

【1. 取り出しやすいポケット設計】

スマホをポケットよりも簡単に取り出せます。専用設計のメインポケットは、スマホにぴったりのサイズ感で、出し入れのストレスを徹底排除。

【2. 1バッグ6ポケット】

前面・背面・内部に計6つのポケットを配置。カード、財布、さらにはNintendo Switchまで整理して収納可能です。

【3. 三防技術（防水・耐摩耗・防裂）】

AGM独自の三防コンセプトを継承。突然の雨や摩擦、引き裂きにも強く、バッグ自体のメンテナンスは不要です。

【4. 600D戦地ナイロン＋ナノコーティング】

高密度600Dナイロン生地にナノコーティングを施し、水滴や液体汚れを軽く拭き取るだけで除去できます。内部への浸入をしっかりブロック。

【5. 精巧な織りストラップ】

立体感のある上質な織りストラップは、肩への負担を軽減し、耐久性も抜群です。

【6. こだわりの細部仕上げ】

- 掛けやすいハンドル- Gシリーズ専用レッドタグ- AGMカスタムブランドロゴ- Glory持ち手ベルト

見えるところはもちろん、見えない細部に至るまで妥協のない設計です。

■ 製品パラメータ

■ 販売概要

■ AGM Mobile からのメッセージ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133655/table/73_1_0cbee95c837aa84c7b599237c4fb6c97.jpg?v=202605180651 ]- 商品名：AGM Glory ショルダーバッグ｜取り出しやすいポケット設計・三防機能・精巧な織りストラップ・6ポケット収納・ナノコーティング・600D戦地ナイロン- 価格：4,980円（税込）- 発売日：2026年5月18日（月）- 販売チャネル：AGM Mobile公式楽天店舗 「AGM-Glory」 のみ※初回入荷分は数量限定。なくなり次第終了- 商品URL：https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-glory-shoulder-bag/

「AGM Glory ショルダーバッグは、ただのバッグではありません。あなたのスマホに寄り添う専属パートナーです。通勤、旅行、普段のお出かけに--頼りになりつつおしゃれな持ち歩き体験を、ぜひお試しください」。

■AGM Mobileについて

AGM Mobileは、過酷な環境下での使用に耐えるラギッドデバイス（耐久性に特化したモバイル端末）の製造を専門とするグローバルブランドです。アウトドア愛好家や現場作業者など、日常のタフな環境で活動するユーザーに向けて、信頼性の高い製品をお届けしています。「挑戦者に、安心という武器を」をブランドコンセプトに掲げ、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチを展開。軍用規格MIL-STD-810Hに準拠した堅牢設計と先進テクノロジーの融合により、世界中のユーザーから支持を集めています。

AGM Mobile 楽天市場店

URL：https://www.rakuten.co.jp/agm-glory/

AGM Mobile 公式サイト

URL：https://www.agmmobile.com/



E-mail：agmjp@agmdevice.com/mia_eu@agmdevice.com

AGM JP カスタマーサポートセンター

公式Line:https://lin.ee/9pHPU8H

公式オンラインストア： https://www.agmmobile.jp/