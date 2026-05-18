【学術論文発表済】埼玉県坂戸市のバザルト(R)バストケアが60代の骨盤まわり・背中・肩甲骨に変化。1回の施術で体型のメリハリと姿勢改善を同時に実感した最新症例を公開

【学術論文発表済】埼玉県坂戸市のバザルト(R)バストケアが60代の骨盤まわり・背中・肩甲骨に変化。1回の施術で体型のメリハリと姿勢改善を同時に実感した最新症例を公開