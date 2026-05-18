【学術論文発表済】埼玉県坂戸市のバザルト(R)バストケアが60代の骨盤まわり・背中・肩甲骨に変化。1回の施術で体型のメリハリと姿勢改善を同時に実感した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――埼玉県坂戸市・沖縄リラクゼーションサロンSUN-Shineの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、埼玉県坂戸市のサロン『沖縄リラクゼーションサロンSUN-Shine』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは60代後半の女性です。ボディメイキングへの強い希望を持ってご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バストケアコースを実施。圧をかけない遠赤外線による深部温熱アプローチにより、全身のバランスを整えながらボディラインへアプローチしました。
1回の施術で骨盤まわりに丸みが生まれ、形に変化が確認されました。背中・肩甲骨まわりのすっきり感も同時に実感されました。
お客様は「変わった！」と施術直後に驚きの声を上げられました。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：沖縄リラクゼーションサロンSUN-Shine（埼玉県坂戸市）
URL：https://lit.link/39df217e-205e-41bc-aa90-bee2be776ca1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349508/images/bodyimage1】
「直感でした。しっかりとしたエビデンスがあり、手技なのにこんなに結果が出る技術は今まで聞いたことがなかった。」
埼玉県坂戸市の『沖縄リラクゼーションサロンSUN-Shine』オーナー・本橋氏がバザルト(R)を選んだのは直感でした。確かなエビデンスがあること、手技でありながらここまでの結果が出ること、さらにセラピストの負担が少ないことに驚き、導入を即決したといいます。
「他店との完全な差別化ができました。高い結果が手技で出ること、それがバザルト(R)の最大のメリットです」と本橋氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、本橋氏はこう語ります。「妊活や生理痛に悩まれている方、冷え性が辛い方、肩こりが辛い方、バザルト(R)をぜひ体験してみていただきたいです。すでに始めている方から、変化を感じています」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、60代女性が、バザルト(R)バストケアの1回の施術で骨盤まわりの丸みと背中・肩甲骨まわりのすっきり感が同時に確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら即効性と再現性が高いレベルで発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、埼玉県坂戸市のサロン『沖縄リラクゼーションサロンSUN-Shine』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは60代後半の女性です。ボディメイキングへの強い希望を持ってご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バストケアコースを実施。圧をかけない遠赤外線による深部温熱アプローチにより、全身のバランスを整えながらボディラインへアプローチしました。
1回の施術で骨盤まわりに丸みが生まれ、形に変化が確認されました。背中・肩甲骨まわりのすっきり感も同時に実感されました。
お客様は「変わった！」と施術直後に驚きの声を上げられました。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：沖縄リラクゼーションサロンSUN-Shine（埼玉県坂戸市）
URL：https://lit.link/39df217e-205e-41bc-aa90-bee2be776ca1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349508/images/bodyimage1】
「直感でした。しっかりとしたエビデンスがあり、手技なのにこんなに結果が出る技術は今まで聞いたことがなかった。」
埼玉県坂戸市の『沖縄リラクゼーションサロンSUN-Shine』オーナー・本橋氏がバザルト(R)を選んだのは直感でした。確かなエビデンスがあること、手技でありながらここまでの結果が出ること、さらにセラピストの負担が少ないことに驚き、導入を即決したといいます。
「他店との完全な差別化ができました。高い結果が手技で出ること、それがバザルト(R)の最大のメリットです」と本橋氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、本橋氏はこう語ります。「妊活や生理痛に悩まれている方、冷え性が辛い方、肩こりが辛い方、バザルト(R)をぜひ体験してみていただきたいです。すでに始めている方から、変化を感じています」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、60代女性が、バザルト(R)バストケアの1回の施術で骨盤まわりの丸みと背中・肩甲骨まわりのすっきり感が同時に確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら即効性と再現性が高いレベルで発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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