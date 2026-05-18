Low-E（低放射率）ガラス市場は2033年には284億米ドル規模へ（Grand View Research予測）
Grand View Researchは 市場を分析・予測した市場調査報告書「Low-Eガラス市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Low-E Glass Market Size, Share & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に153億米ドル規模となり、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）8.0%で成長し、2033年には284億米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349630/images/bodyimage1】
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「Low-Eガラス市場 - コーティング（ハード、ソフト）、グレージング（シングル、ダブル、トリプル）、用途別（建築・建設、航空宇宙、自動車）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋）市場規模、成長と動向分析レポートとセグメント別予測 2026-2033年 - Low-E Glass Market Size, Share & Trends Analysis Report By Coating (Hard, Soft), By Glazing (Single, Double, Triple), By End-use (Building & Construction, Aerospace, Automotive), By Region (North America, Europe, Asia Pacific), And Segment Forecasts, 2026 - 2033」はLow-Eガラス（ローイーガラス）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
主な調査対象セグメント
コーティング別市場展望（収益、百万米ドル、数量、キロトン、2021-2033年）
● ハード
● ソフト
グレージング別市場展望（収益、百万米ドル、数量、キロトン、2021-2033年）
● シングルグレージング
● ダブルグレージング
● トリプルグレージング
エンドユース別市場展望（収益、百万米ドル、数量、キロトン、2021-2033年）
● 建築・建設
● 航空宇宙
● 自動車
● その他
地域別市場展望（収益、百万米ドル、数量、キロトン、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● イタリア
● フランス
● ロシア
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
ラテンアメリカ
● ブラジル
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
レポート概要
Low-Eガラス市場 - コーティング（ハード、ソフト）、グレージング（シングル、ダブル、トリプル）、用途別（建築・建設、航空宇宙、自動車）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋）市場規模、成長と動向分析レポートとセグメント別予測 2026-2033年
Low-E Glass Market Size, Share & Trends Analysis Report By Coating (Hard, Soft), By Glazing (Single, Double, Triple), By End-use (Building & Construction, Aerospace, Automotive), By Region (North America, Europe, Asia Pacific), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-low-e-glass/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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メールマガジンお申し込み
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配信元企業：株式会社SEMABIZ
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主な調査対象セグメント
コーティング別市場展望（収益、百万米ドル、数量、キロトン、2021-2033年）
● ハード
● ソフト
グレージング別市場展望（収益、百万米ドル、数量、キロトン、2021-2033年）
● シングルグレージング
● ダブルグレージング
● トリプルグレージング
エンドユース別市場展望（収益、百万米ドル、数量、キロトン、2021-2033年）
● 建築・建設
● 航空宇宙
● 自動車
● その他
地域別市場展望（収益、百万米ドル、数量、キロトン、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● イタリア
● フランス
● ロシア
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
ラテンアメリカ
● ブラジル
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
レポート概要
Low-Eガラス市場 - コーティング（ハード、ソフト）、グレージング（シングル、ダブル、トリプル）、用途別（建築・建設、航空宇宙、自動車）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋）市場規模、成長と動向分析レポートとセグメント別予測 2026-2033年
Low-E Glass Market Size, Share & Trends Analysis Report By Coating (Hard, Soft), By Glazing (Single, Double, Triple), By End-use (Building & Construction, Aerospace, Automotive), By Region (North America, Europe, Asia Pacific), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
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