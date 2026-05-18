一般社団法人東伊豆町観光協会（所在地：静岡県賀茂郡東伊豆町：代表理事 加藤昌利）は 2026年5月29日（金）～6月7日（日）の10日間、わさび育つほたるの町、大川温泉にて第24回目となる「ほたる観賞の夕べ」を開催します。天城の麓を飛び交うほたると昔ながらの出店からなる非日常体験をお楽しみください。

■「伊豆大川温泉」と「ほたる観賞の夕べ」

https://www.eizu.org/?

伊豆大川地域は東京から東海道新幹線と伊東線・伊豆急行線で2時間、東伊豆まち温泉郷の温泉地です。 海岸線にある絶景露天風呂の「磯の湯」や【静岡のみずべ100選】にも選ばれ明治からの旧家の庭園を整備した「大川竹ヶ沢公園」がイベント期間中の見どころとなります。

天城山麓である伊豆大川の清流では5月末から6月のはじめにかけて沢を飛び交うほたるを観賞できます。 『ほたる観賞の夕べ』ではほたるが飛び交う沢の上流まで来場客をシャトルバスでご案内し、ほたるを観賞しながら沢下りをしていただくナイトウォークイベントです。 夜の竹ヶ沢公園やわさび田を提灯を持って探索することができ、夜店広場では昔ながらの出店でわさびなどの特産品のお土産の購入や飲食をお楽しみいただけます。

■イベント概要

【開催期間】

2026年5月29日（金）～6月7日（日）

【開催時間】

19:30～21:00（最終入園 20:25）※雨天中止

【開催場所】

大川竹ヶ沢公園

【ほたる育成金のお願い】

ご来場のお客様には、「大川ほたる」の育成環境維持のため ほたる育成金へのご協力をお願いしております。【おひとり様 300円～】

■アクセス・開場マップ

東伊豆町観光協会加盟施設＆イベント協賛施設では宿泊者を対象とした会場までの送迎を実施している場合がございます。 各施設の送迎の可否についてはお泊りの施設にご確認ください。

【お車でお越しの場合】

小田原より国道135号線を下田方面に2時間。 地図をご参照いただき 「海駐車場（35台）」 にお停めください。 駐車場から会場まではシャトルバスをご利用ください。 ❖イベント用臨時駐車場について 「海駐車場」が満車になった場合その他の臨時駐車場を開放してご案内いたしますので海駐車場のスタッフにお声がけください。

【公共交通機関のご利用】

伊豆急行線「伊豆大川駅」で降車してください。 改札出口目の前からシャトルバスをご利用ください。 ※なお、タクシーは散策路までの進入はできません。「海駐車場」で降車してください。またタクシーは各所で待機することもできませんので、お帰りの際はイベントエリア外からご利用ください。。

お問合せ

東伊豆町観光協会: 0557-95-0700

会社概要

社名 ：一般社団法人 東伊豆町観光協会 代表者：代表理事 加藤 昌利 所在地：静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354 １F 設立 ：2015年3月 URL ：https://www.e-izu.org/