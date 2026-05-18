【イオンリテール株式会社】５種類の「綾鷹」に合うおにぎり全５種を発売

イオン株式会社

イオンリテール（以下、当社）は５月２０日（水）、日本コカ・コーラ株式会社との共同企画により開発した、「綾鷹」に合うおにぎり全５種を約３８０店舗で発売します。

このたびのおにぎりは、５種類の綾鷹の味わいに合わせて１品ずつ“ペアリング”をするように具材や味を選定しています。１品ずつそれぞれに対応する具材・味を用意することで、商品を選ぶ際に想像する味や食べるシーンがより具体化され、購買につながりやすくなります。当社は今回のような食のイメージが膨らむ企画を用意することで、１つ１つの買物や食シーンをより豊かにすることができると考えています。

また、「綾鷹」に合うおにぎりの販売期間中、「綾鷹」製品と対象のおにぎりをそれぞれ税抜５００円以上購入した方に「綾鷹」６５０mlペットボトル１本が無料でもらえるクーポンを発行します。※１

本取り組みは、イオンリテールが推進する「リテールメディア」事業の一環です。商品にマッチした企画や商品の提案、サイネージや「イオンお買物アプリ」を活用したキャンペーンにより、単なる広告販売に留まらず、お客さまに具体的な食シーンを想起いただくことで、より豊かな買物体験の創出につなげてまいります。

【販売概要】

販売期間：２０２６年５月２０日（水）～６月１４日（日）

展開店舗：関東・中部・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」 約３８０店舗

【商品概要】

【マストバイキャンペーンについて】

「綾鷹」製品と対象のおにぎりをそれぞれ税抜５００円以上購入した方に「綾鷹」６５０ｍｌペットボトル１本が無料でもらえるイオンお買物アプリクーポンを発行します。※３

【お客さまの買物体験を高める「リテールメディア」の取り組みについて】

イオンリテールは、自社の店舗空間や売場、さらにはアプリやサイネージといった幅広いお客さまとのタッチポイント（アセット）や豊富なデータを生かしてお客さまの買物体験を高める「リテールメディア」の取り組みを進めています。

一例として「イオンお買物アプリ」では、来店前にアプリをチェックすることでおトクな情報に加え、その時期におすすめの商品やお客さまの嗜好に合う商品を見つけられます。

今回の「綾鷹」に合うおにぎりの企画では、リテールメディアの取り組みをさらに進化させることで、買物体験のみならず商品自体への理解が深まり、ファンの拡大につながると考えています。当社は今後も、取引先（メーカー）との企画にさまざまなアイデアを付加し、体験価値の最大化を目指してまいります。

※１：イオンお買物アプリで発行するクーポンです。詳細条件はアプリ内のキャンペーンタブからご確認いただけます。

※２：単品購入の場合、小数点以下は切り捨てになります。

※３：自社が運営する総合スーパー業態の数値。

※４：お客さまに最適な商品情報を提供するために独自に設定した趣味嗜好パターン。

これを適用することで、不必要な広告が減りお客さまの求める情報が表示されやすくなります。

以上

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