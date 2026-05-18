前橋市内の全小学生に『ザスパ群馬オリジナル15cm定規』を寄贈

株式会社ザスパ

ザスパ群馬では、小学生の健全育成、ならびにスポーツ振興をきっかけとした地域貢献を目的として、オフィシャルパートナーの池下工業株式会社（本社：群馬県前橋市岩神町/代表取締役小島 丈）と協業し、前橋市市内の公立小学校および群馬大学附属小学校の全生徒（約15,500名）に対して『ザスパ群馬オリジナル15cm定規』を寄贈することとなりましたので、お知らせいたします。

クラブ公式マスコット『ザスパンダ』がデザインされた、ザスパ群馬オリジナル15cm定規

【寄贈品】 15cm定規（ザスパオリジナルデザイン）

【時 期】 5月末～配布予定

【対 象】 前橋市公立小学校および群馬大学附属小学校の全生徒 (約15,500名)

【協 賛】 ザスパ群馬オフィシャルパートナー 池下工業株式会社 様

【目 的】 「スポーツ振興」「地域貢献」「健全育成」

ザスパ群馬が取り組むスポーツ振興に共感いただき、プロスポーツを通じた地域貢献、また、そのスポーツへの関心から健全育成への実現を目指すことを目的として、池下工業株式会社と協業して15cm定規の制作及び配布をさせていただきます。

なお、下記の日時にて前橋市教育委員会事務局への贈呈式を行いますので、取材を希望される方は、下記の申請フォームよりお申し込みください。

つきましては、本件の報道に関しまして、ご配慮を賜りますよう、お願い申し上ます。

～ 贈呈式 ～

【日 時】 2026年5月26日(火) 15:00～

【場 所】 前橋市市役所 10階 教育委員室（群馬県前橋市大手町二丁目12番1号）

【管 轄】 前橋市教育委員会事務局 学校教育課

【贈呈先】 山中茂樹教育長、高橋良祐教育次長、酒井暁彦指導担当次長

【出席者】 池下工業株式会社 代表取締役社長 小島 丈様

株式会社ザスパ 代表取締役社長 細貝 萌

【応募フォーム】

https://forms.gle/PqSrMdfJzy1Ncvtk9

池下工業株式会社 会社概要

本社/群馬県前橋市岩神町四丁目10番19号

TEL/027-231-4571(代)

創業/大正2年2月1日

設立/昭和22年12月23日

資本金/45,000,000円

代表者/代表取締役社長 小島 丈

HP https://www.isikk.com/index.html