アストラゼネカとファミワンの共催イベントとして、婦人科がん啓発セミナーを開催しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、４月９日「子宮の日」として4月に婦人科がん啓発セミナー「学んで備える、女性のがんとキャリア」と題して啓発セミナーを開催いたしました。

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https://prtimes.jp/a/?f=d14333-790-2de1fda4d549e9c6332623b0d0892e7d.pdf■「婦人科がん認知および受療行動に関する調査」の実施

婦人科がん（子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんなど、女性特有の臓器から発生するがんの総称）は近年患者数が増加しており、受診促進・早期発見が重要な課題となっています。この度、アストラゼネカ株式会社が、企業従業員における婦人科がんの認知・知識・受療行動の実態および企業に求める支援ニーズを定量的に把握することを目的としたWebアンケート調査を実施しました（調査機関：株式会社ファミワン）。協力いただいた6社に、調査主体であるアストラゼネカ株式会社を加えた7社の女性従業員（非正規雇用含む）1,148名を対象に行われた調査結果の詳細は、こちらよりご確認ください：https://www.astrazeneca.co.jp/content/dam/az-jp/press-releases/pdf/202604091-1.pdf

アストラゼネカ株式会社、artience株式会社、株式会社バイタルネット、株式会社ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン、日清食品ホールディングス株式会社、ブックオフグループホールディングス株式会社、リボン食品株式会社（五十音順）

■４月９日「子宮の日」として婦人科がん啓発セミナー「学んで備える、女性のがんとキャリア」を開催いたしました

子宮と卵巣の疾患に関するセミナーへの参加意向が48%にのぼるとのアンケート調査結果を踏まえ、婦人科がん啓発セミナーをオンラインにて実施いたしました。まず、吉田ゆりさん（一般社団法人がんと働く応援団 共同代表理事）による「がんとキャリアの両立を目指して」の講演が行われ、ご自身の卵巣がん治療経験を踏まえた職場とのコミュニケーションの要点や、治療と仕事を両立するための支援制度の活用事例が紹介されました。

続いて婦人科がんの専門医である温泉川真由先生（がん研究会 有明病院 婦人科 副部長 兼 総合腫瘍科 医長）より、「婦人科がんの基礎知識」に関する講演が行われました。「婦人科がん認知および受療行動に関する調査」の結果も取り上げられ、子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんそれぞれの特性や、検診・早期発見の重要性についての医学的解説が行われました。経膣超音波検査によって卵巣や子宮の状態を把握することや、不正出血を放置せず速やかに受診することが重要であると呼びかけられました。

最後に、梅宮アンナさん（乳がん経験者・タレント・モデル）、西丸優子さん（子宮体がん経験者・女優）をゲストに迎え、吉田ゆりさん・温泉川真由先生とともにクロストークセッションを実施しました。梅宮さんは、がん罹患後に番組降板を余儀なくされた経験から、治療後も「戻る道」をつくることの大切さを訴えました。西丸さんは、不正出血が半年続いても受診せずにいた経験を振り返り、早期発見・早期治療の重要性を呼びかけました。調査結果とゲストの経験談を通じて、婦人科がんに関する正しい知識の普及が、検診受診や受療行動の促進につながることが示されました。

■啓発セミナー概要

【セミナータイトル】婦人科がん啓発セミナー「学んで備える、女性のがんとキャリア」

【開催日時】2026年4月9日（木）13：00～14：15

【開催形式】オンライン開催

【登壇者】

吉田 ゆり さん（一般社団法人がんと働く応援団 共同代表理事）

温泉川 真由 先生（がん研究会 有明病院 婦人科 副部長 兼 総合腫瘍科 医長）

梅宮 アンナ さん（タレント・モデル）

西丸 優子 さん（女優）

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995