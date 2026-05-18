FX初心者による初心者のための新感覚FX番組 『教えて！一夜漬け先生』を松井証券公式YouTubeチャンネルにて配信開始

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、松井証券YouTube公式チャンネル(@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities))にて、FX初心者に向けた新感覚の教育バラエティ番組『教えて！一夜漬け先生』の配信を開始いたしました。

■番組概要

本番組は、「初心者の気持ちは初心者が1番わかる」をコンセプトに誕生した、これまでにない新しいスタイルのFX教育バラエティ番組です。

番組の最大の特徴は、講師自身がFX初心者であることです。講師が「一夜漬け」で勉強したFXの知識を、講師自身の好きなものに例えながら、解説していきます。FX初心者の講師が、FXをわかりやすく伝えようと奮闘する様子にぜひご注目ください。

なお、FXの専門家として、投資ライターの高城泰氏をお招きし、FX初心者の講師をサポートします。

■#1の見どころ

#1では、格闘技好きのJOYさんが講師を務め、FXの仕組みを、格闘技に例えて解説します。「そもそもFXとは何か？」という基礎的な内容から、チャートの見方、通貨ペアの選び方、トレードスタイルまで、格闘技の試合や選手に例えながら解説します。

- 『教えて！一夜漬け先生』#1：https://www.youtube.com/watch?v=jJsRlvxJLXI[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jJsRlvxJLXI ]

■出演

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/261_1_ae450a42adab0e96549534e989c78dd4.jpg?v=202605180951 ]

■公開スケジュール

各回ごとに異なる一夜漬け先生が登壇し、それぞれの「好きなもの」に例えながらFXのさまざまなテーマを解説していきます。

全5話

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/261_2_ad8093124675a12d7beecb071f987739.jpg?v=202605180951 ]

※公開日時および内容は、予告なく変更となる場合があります。

■出演者プロフィール

JOY

1985年4月15日生まれ、群馬県高崎市出身。

2003年、雑誌『men’s egg』でモデルデビュー。以降、モデル活動に加え、タレントとしてバラエティ番組を中心に幅広く活躍している。スポーツ分野にも造詣が深く、幼少期から続けているサッカーは中学時代に群馬県選抜へ選出されるほどの実力。サッカー愛を生かしたJリーグ関連企画や、趣味である格闘技の知識を活かしたRIZINなどの番組・イベントにも出演している。

佐田志歩

1993年生まれ、大阪府出身。

瀬戸内海放送（KSB）へアナウンサーとして入局。その後フリーに転身。

マーケット番組の出演をきっかけに自身でも個別株投資をスタートさせ、現在では経済系番組などのメディアに多数出演中。

松井証券のCMにも出演し「株好きアナウンサー」として投資の楽しさや悩みなど等身大の声を発信している。

X（旧Twitter）：@shiho_312(https://x.com/shiho_312)

YouTube：「佐田志歩のバリバリ伝説」(https://www.youtube.com/@sadashihochannel)

ピスタチオ伊地知

1985年2月5日生まれ、神奈川県藤沢市出身

NSC東京13期を経て、吉本興業所属。

現在はピン芸人として、TikTokを中心に活躍。

わっきゃい

サンミュージックプロダクションに所属のお笑い芸人。

ロサンゼルス出身。京都大学中退。

R-1グランプリ2022にてアマチュアから準々決勝に進出。

高城泰

投資ライター。FXや株、暗号通貨、投資詐欺防止の啓蒙などについて週刊誌、証券会社、FX会社などへ寄稿。動画コンテンツのキャスティングや出演も行う。自身が主催する「FXコレクティブ」を中心とした投資イベントやセミナーの企画運営なども実施。

トンツカタン森本

1990年1月9日生まれ、東京都出身。

お笑いトリオ「トンツカタン」のツッコミ担当。プロダクション人力舎のお笑い養成所・スクールJCA21期を経て、現在はテレビやラジオで活躍中。

新刊『ツッコミのお作法 ちょっとだけ話しやすくなる50のやり方』が発売中。

高本彩花

1998年11月2日生まれ、神奈川県出身。B型。アイドルグループ・日向坂46の元メンバー。一期生。1stシングル「キュン」収録の楽曲「Footsteps」でセンターを務める。ファッション誌『JJ』の専属モデル、『andGIRL』のレギュラーモデルとしても活躍。24年7月、日向坂46を卒業し、テレビやYouTubeなどで活躍中。

川村那月

1993年3月17日生まれ、福岡県出身。女優・タレント・モデル。サッポロビール「バリキング」Web広告に出演。「TOKYO GIRLS

COLLECTION」日本各地や国連本部のファッションセレモニーへ出演。2021年～2023年にはTokyo FM「リリー・フランキー

スナックラジオ」に出演。Netflix映画『愛なき森で叫べ』エイコ役、松竹映画『男はつらいよ お帰り 寅さん』にも出演。2023年

舞台「いま、会いにゆきます」ではヒロイン 秋穂 澪 役を務めるなど、多方面で活躍中。格闘家 堀口恭司選手の妻としても知られる。

■松井証券YouTube公式チャンネル (@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities))

松井証券YouTube公式チャンネルでは、多くの方に楽しみながら資産運用を学んでもらえるよう、お笑いのエッセンスを取り入れた動画コンテンツを数多く公開しています。

2020年度M-1グランプリ王者のマヂカルラブリーさん出演の『資産運用！学べるラブリー』や、株式投資に関する様々な悩みを専門家に解決してもらう株相談バラエティー番組『予約の取れない株相談所』など、年間70本以上の動画を公開しており、2026年5月現在、チャンネル登録者数は80万人を突破いたしました。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

FX(外国為替証拠金取引)について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fx.html

動画について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会