視聴者参加型オーディション『THE Nova Project』始動
S.T.A.R.S Entertainment株式会社は、ダンスボーカルグループ「U&pia」の新メンバーオーディション『THE Nova Project』を始動いたします。
本プロジェクトは、地上波テレビ埼玉（テレ玉）・TVer（全国放送）での放送を予定しており、
オーディションの模様はYouTube・SNSを通してリアルタイムで公開。視聴者投票も導入し、
“ファンと共に次世代スターを創る”参加型オーディション番組として展開してまいります。
最終審査は、2026年10月19日、パシフィコ横浜にて有観客形式で開催予定。
候補生たちは数ヶ月にわたる合宿・レッスン・審査を経て、デビューの座をかけて挑戦します。
本プロジェクトでは、
・地上波放送・TVer（全国放送）
・大型広告展開
・YouTube密着ドキュメンタリー
・視聴者投票システム
・豪華ゲスト出演
など、従来のオーディション番組とは一線を画す大規模展開を予定しております。
今回のテーマは、
「救われた音が、救う声へ。」
完璧じゃなくていい。
過去も、挫折も、不器用さも、
全てを抱えたまま挑戦できる場所。
“これはオーディションじゃない。再生の始まりだ。”
そんな想いを掲げ、次世代のスターを本気で創出してまいります。
■ オーディション概要
応募期間：2026年4月30日～2026年5月31日
応募資格：15歳～30歳 男性
経験不問・事務所所属者応募可能
最終審査：パシフィコ横浜
応募はこちら
https://thenovaproject.jp/lp/
■ 公式サイト
THE Nova Project公式サイト
■ U&pia Official YouTube
U&pia Official YouTube
出演タレント・番組詳細・大型広告展開情報につきましては、後日順次発表予定となります。