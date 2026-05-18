視聴者参加型オーディション『THE Nova Project』始動

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S.T.A.R.S Entertainment株式会社




S.T.A.R.S Entertainment株式会社は、ダンスボーカルグループ「U&pia」の新メンバーオーディション『THE Nova Project』を始動いたします。

本プロジェクトは、地上波テレビ埼玉（テレ玉）・TVer（全国放送）での放送を予定しており、
オーディションの模様はYouTube・SNSを通してリアルタイムで公開。視聴者投票も導入し、
“ファンと共に次世代スターを創る”参加型オーディション番組として展開してまいります。

最終審査は、2026年10月19日、パシフィコ横浜にて有観客形式で開催予定。
候補生たちは数ヶ月にわたる合宿・レッスン・審査を経て、デビューの座をかけて挑戦します。

本プロジェクトでは、

・地上波放送・TVer（全国放送）
・大型広告展開
・YouTube密着ドキュメンタリー
・視聴者投票システム
・豪華ゲスト出演

など、従来のオーディション番組とは一線を画す大規模展開を予定しております。

今回のテーマは、

「救われた音が、救う声へ。」

完璧じゃなくていい。
過去も、挫折も、不器用さも、
全てを抱えたまま挑戦できる場所。

“これはオーディションじゃない。再生の始まりだ。”

そんな想いを掲げ、次世代のスターを本気で創出してまいります。

■ オーディション概要
応募期間：2026年4月30日～2026年5月31日
応募資格：15歳～30歳 男性
経験不問・事務所所属者応募可能
最終審査：パシフィコ横浜



応募はこちら


https://thenovaproject.jp/lp/

■ 公式サイト
THE Nova Project公式サイト

■ U&pia Official YouTube
U&pia Official YouTube

出演タレント・番組詳細・大型広告展開情報につきましては、後日順次発表予定となります。