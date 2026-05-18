視聴者参加型オーディション『THE Nova Project』始動

S.T.A.R.S Entertainment株式会社

S.T.A.R.S Entertainment株式会社は、ダンスボーカルグループ「U&pia」の新メンバーオーディション『THE Nova Project』を始動いたします。



本プロジェクトは、地上波テレビ埼玉（テレ玉）・TVer（全国放送）での放送を予定しており、

オーディションの模様はYouTube・SNSを通してリアルタイムで公開。視聴者投票も導入し、

“ファンと共に次世代スターを創る”参加型オーディション番組として展開してまいります。



最終審査は、2026年10月19日、パシフィコ横浜にて有観客形式で開催予定。

候補生たちは数ヶ月にわたる合宿・レッスン・審査を経て、デビューの座をかけて挑戦します。



本プロジェクトでは、



・地上波放送・TVer（全国放送）

・大型広告展開

・YouTube密着ドキュメンタリー

・視聴者投票システム

・豪華ゲスト出演



など、従来のオーディション番組とは一線を画す大規模展開を予定しております。



今回のテーマは、



「救われた音が、救う声へ。」



完璧じゃなくていい。

過去も、挫折も、不器用さも、

全てを抱えたまま挑戦できる場所。



“これはオーディションじゃない。再生の始まりだ。”



そんな想いを掲げ、次世代のスターを本気で創出してまいります。



■ オーディション概要

応募期間：2026年4月30日～2026年5月31日

応募資格：15歳～30歳 男性

経験不問・事務所所属者応募可能

最終審査：パシフィコ横浜

応募はこちら

https://thenovaproject.jp/lp/



■ 公式サイト

THE Nova Project公式サイト



■ U&pia Official YouTube

U&pia Official YouTube



出演タレント・番組詳細・大型広告展開情報につきましては、後日順次発表予定となります。